Ma lenne lehetősége a Fidesznek elmondani, hányadán is áll a klímaüggyel

Az ellenzék ma tesz kísérletet egy rendkívüli klímaügyi parlamenti ülés megtartására, amit a kormánypártok kampányfogásként értékelnek és várhatóan távolmaradásukkal akadályozzák azt meg.

A házelnök - Országgyűlés honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján a rendkívüli ülés 10 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd várhatóan véget is ér, mivel nem áll majd rendelkezésre a naprend elfogadásához szükséges többség.

Az LMP augusztus végén jelentette be, hogy kezdeményezi a parlament rendkívüli ülésének összehívását, amelyen tájékoztatást vár a kormánytól Magyarország klímaügyi vállalásairól. A rendkívüli ülés összehívását az LMP-s képviselők mellett támogatták a Párbeszéd-, a DK-, a Jobbik-frakció tagjai, valamint MSZP-s és független képviselők is.

Az ellenzék a szeptember 23-i ENSZ-klímacsúcs miatt tartaná fontosnak az ülés megtartását, képviselőik szeretnék ugyanis megvitatni a kormány klímacsúccsal kapcsolatos álláspontját, valamint azt, hogy Magyarország milyen kötelezettségeket vállal 2030-ig a klímaváltozás megfékezése és az alkalmazkodási feladatok terén.

A Fidesz-frakció a kezdeményezésre adott reakciójában tévesen arra hívta fel a figyelmet, hogy ellenzék tavaly december 12-re is rendkívüli parlamenti vitanapot kezdeményezett az éghajlatváltozásról, majd képviselőik részt sem vettek rajta. "Ez is bizonyítja, hogy most is csak kampányülésről és hangulatkeltésről van szó" - fogalmazott a kormánypárti képviselőcsoport, amelnyek értékelése szerint az ellenzék csak "botránykeltéssel" foglalkozik.

"Kampány van, az ellenzék kampánycélokból akarja összehívni az Országgyűlést, amivel a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja nem ért egyet" - írta a Fidesz-frakció.

A vitát egyébként minden fronton elutasítja a kormány. Képviselőik mellett a főpolgármester sem hajlandó kiállni egy vitára kihívóival, csupán az utcán bonyolódik furcsa helyzetekbe, mikor hangosbeszélőn fenyíti a fél méterre álló ellenzéki képviselőket. És noha a Fidesz nem ért egyet azzal, hogy az Országházban megvitasson komoly ügyeket a kampány alatt, az ellen nem emelte fel a hangját, hogy a szintén fideszes Gulyás Gergely miniszteri pozíciójából fenyegette a budapestieket, hogy a város nem kapja meg a kormánytól beígért támogatásokat, amennyiben nem Tarlóst választják meg a város élére.

Pedig ha jobban megnézzük, ez is beleeshetne egy klímaügyi ülés témájába, hiszen a regnáló polgármester kihívói, Puzsér Róbert és Karácsony Gergely is zöld programmal kampányolnak. Ami az elmúlt egy hét alapján már a Fidesztől sem áll olyan távol. Valószínűleg felismerték, hogy muszáj lesz foglalkozniuk a témával, csak egyelőre még nem találják, kit is lehetne felállítani ellenségképnek klímaügyben. Kicsiben puhatolóznak, Böröcz Tibor a Fidelitas élén kelt védelmére a mecseki erdőknek, igaz csak azért, hogy ezzel tudja támadni az ellenzék pécsi polgármesterjelöltjét. Eközben a párt kommunikációs igazgatója, Hidvéghi Balázs EP-képviselőként hangoztatta, hogy a nyugat-európai államoknak odahaza kellene erdőket ültetniük, ahelyett, hogy az Amazonas miatt aggodalmaskodnak. Pedig valójában nyugodtan tehetik mindkettőt és azért néhány ültetett bükkerdő valószínűleg nem tudná elég hatékonyan helyettesíteni a dél-amerikai esőerdőket. Persze lehet, hamarosan a Fidesz majd bebizonyítja nekünk, hogy mégis.