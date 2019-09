A fideszes hazugságok miatt visszalép a civil jelölt, Soroksáron Bereczki Miklósék bonthatják le a NER-t

"Nem engedhetem, hogy tovább mocskolják a Weinmann nevet"

- ezzel indokolta visszalépését Weinmann Antal. A politikus az Itthon Vagyunk Egyesület (IVE) színeiben indult el Soroksáron (Budapest, XXIII. kerület) a polgármesteri pozícióért, azonban a civil jelölt nem birkózott meg az ellene indult fideszes lejárató-hadjárattal. Bár a valasztas.hu portálon még hivatalosan jelöltként van feltüntetve, tegnapi bejegyzésében

leszögezte, visszalép a polgármesteri pozícióért való küzdelemből, és azt kérte a támogatóitól, hogy fogadják el, és értsék meg a döntését.

Az összellenzéki támogatással induló Bereczki Miklós szolidaritásáról biztosította a Fidesz által ellehetetlenített civil jelöltet.

A soroksári kampányt Bereczki Miklóssal készült interjúnkban mutattuk be. Augusztus elején még úgy állt a helyzet, hogy a leköszönő polgármester, Geiger Ferenc helyéért három esélyes aspiráns száll harcba.

A Geiger-féle Soroksári Civil Szervezetek és Személyek Egyesülete (SCE) Bese Ferencet jelölte, aki mögé aztán nyíltan beállt a Fidesz is.

A kormánypárti jelölttel szemben indult el a jelenlegi alpolgármester Weinmann, és az ellenzéki pártok, illetve a Mindenki Magyarországa Mozgalom által támogatott Bereczki Miklós.

Soroksár lehetne ökokincs, ehelyett ma csak szemét van és mocsok Ha a világranglistával hasonlítjuk össze a legfrissebb adatokat, akkor azt látjuk, hogy amíg egy II. kerületi nő várható élettartama egy britével állítható párba, addig egy soroksári nő csak olyan hosszú életre számíthat, mint egy macedón vagy egy mauritiusi - írta a 24.hu a KSH adataira hivatkozva.

Soroksár alapvetően ellenzéki érzelmű város, a legutóbbi országgyűlési választáson is megverte az ellenzék a kormánypártot (a jelenleg független Szabó Szabolcs a XXIII. kerületben is legyőzte a fideszes Németh Szilárdot), de még a 2019-es EP-választásokon is az ellenzék győzött.

Amennyiben Weinmann Antal valóban visszalép, leegyszerűsödik a helyzet:

ugyanis a Soroksáron teljes összefogásban induló ellenzéki pártok által támogatott Bereczki Miklósnak csak a Fidesz-jelöltjét, Bese Ferencet kell legyőznie ahhoz, hogy a XXIII. kerületben is lebontsák a NER-t.

Bereczki Miklós egyébként csütörtök délután közleményben reagált a tegnapi bejelentésre. A Weinmann Antalnak címzett levelet változtatás nélkül közöljük:

"Sajnálom döntésedet, miszerint visszalépsz a soroksári polgármesterjelölti indulástól, mert biztos vagyok benne, hogy tisztességes küzdelmet vívtunk volna. Ennek a választásnak ugyanis közted és köztem kellett volna eldőlnie, de egyáltalán nem így, hanem október 13-án a szavazófülkékben.

Második szavam a szolidaritásé. Mindannyian ismerjük a Fidesz hazug, aljas és gátlástalan propagandagépezetét. Tudjuk, hogyan próbálnak meg eltiporni és tönkretenni mindenkit, aki - akár csak helyben is, - útját próbálja állni a totális pártállam kiépítésének. Láttuk ezt már számtalan esetben, elég csak Vona Gáborra és családjára, vagy Donáth Annára, legutóbb pedig Pikó Andrásra gondolni. Most Te kerültél célkeresztbe. Ezért ugyanakkor meg is tudom érteni, amit írtál, hogy családodat és gyermekeidet nem akarod kitenni mindennek.

De éppen ezért is vagyok egyre elszántabb abban, hogy jöjjön bármi is, nem adhatom fel a harcot. Megálljt kell parancsolnunk a hazugsággyárakat irányító és közben hazánkat módszeresen kifosztó fideszes önkényuraknak! Ennek az első lépése pedig az, hogy október 13-án visszavesszük tőlük a falvainkat, városainkat, kerületeinket! Az ellenzéki összefogás képviselőjelöltjeivel együtt ezért küzdünk a továbbiakban is.