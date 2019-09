Gyöngyösi reméli, hogy a populista őrjöngés helyett inkább Jichák Rabin szelleméhez tér vissza Izrael

A Jobbik európai parlamenti képviselője az izraeli választások kapcsán a Facebook-oldalán fejtette ki, hogy mi köti össze Trumpot, Orbánt, Netanjahut és még jó pár populista vezetőt a világon.

Gyöngyösi Márton szerint van pár érdekes párhuzam az izraeli és a magyar politika között: az első, hogy a populista politikusok varázsa lehet erős és tarthat sokáig, de nem végtelen.

„Benjamin Netanjahu tíz éves regnálása összeforrt a korrupció fogalmával” - írja a Jobbik európai parlamenti képviselője. Az izraeli miniszterelnök ugyanis jelenleg olyan súlyos, többrendbeli korrupciós vádakkal néz szembe, amelyek miatt, amint mentelmi joga megszűnik, kemény börtönévek várhatnak rá. Netanjahu mindent be is vetett, hogy mindezt elkerülje – teszi hozzá Gyöngyösi Márton.

- teszi fel a kérdést a jobbikos politikus, majd úgy fogalmaz:

„Netanjahu saját önzése okán olyan határokat lépett át, melyek évtizedes tabuk voltak: miközben magát népe egyetlen megmentőjének állította be, ellenfeleit antiszemitizmussal vádolta, arabokkal és Iránnal fenyegetett, egyre több engedményt tett a szélsőjobboldalnak, végül pedig már Ciszjordánia annektálását is megígérte. Ez a kampányhúzás nagyjából három évtizednyi béketárgyalás eredményeit veszélyeztette, de Netanjahunak ez sem volt túl nagy ár néhány szavazatért. Ismerős ez a fajta politikus valahonnan?”

Gyöngyösi Márton úgy véli, ahogy az elmúlt hónapokban lekerült a hazafias álarc a hatalomért országát az oroszoknak eladni is kész Heinz-Christian Strachéról, a hatalomért a saját kormányát megpuccsoló, és közben országát az oroszoknak eladni is kész Matteo Salviniről, úgy hullhat porba a következő nagy populista ikon, Benjamin Netanjahu, aki „nemzete felemelése közben” mintegy mellékesen megpróbálta a médiát befolyásolni, valamint drága ajándékokat és kenőpénzt fogadott el.

Gyöngyösi összeköti Orbánt, Netanjahut és Trumpot is.

A Jobbik európai parlamenti képviselője arra hívja fel, hogy Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezetője annak az irányzatnak a képviselője Magyarországon,

Gyöngyösi azt írja: szemben a magyarországi zsidóság jelentős részét képviselő MAZSIHISZ-szel, a chábádnak jut „minden, mi szem-szájnak ingere”: vágóhíd, bezsebelt balos média (168óra, Klubrádió), kormányzati szimpátia. Cserébe Köves Slomó pedig látványosan eljátssza a magyarországi zsidóság hangját, ha a Fideszt meg kell védeni.

A Jobbik európai parlamenti képviselője szerint Köves Slomó bármikor szívesen bebizonyítja, hogy a Soros-kampány nem is történt meg, vagy ha megtörtént, akkor sem úgy, a fideszesek antiszemita kiszólásairól sosem hallott, a Fidesz gőzleeresztő projektjéről, a Novák-pártról (Mi Hazánk - szerk.) pedig azt sem tudja, hogy mi az, ellenben a Jobbikot még kérdés nélkül is lekapja a tíz körméről.



„Nos, chábád vagy lubavicsi irányzat nem csak Magyarországon létezik, de világszerte, és mindenütt közös bennük, hogy a látványos külsőségek mellett a politikai hatalom is nagyon érdekli őket. Szívesen nyújtanak hát támaszt némi befolyásért olyan politikusoknak, akik időnként kicsit nacionalisták és antiszemiták, viszont könnyen megvehetőek. Cserébe pedig ők örömmel sajátítják ki a zsidóságot, és terjesztik saját, vallási populizmusra hajazó gondolataikat. Izraelben Netanjahu, Magyarországon Orbán mellett, de vején át be vannak kötve Trumphoz és oligarchákon keresztül Putyinhoz is. Nos, most egy láncszem kiesett a gépezetből”