Igazságos nyugdíjrendszerrel, minőségi idősellátással javítaná a szépkorúak helyzetét a Jobbik

Differenciált nyugdíjemeléssel fékezné meg a nyugdíjak vásárlóerejének folyamatos romlását a Jobbik, de a jelenleginél jóval több pénzt fordítanának idősotthonokra és a szépkorúak biztonságára is. Erről Sneider Tamás, a párt elnöke beszélt a Parlament előtt tartott sajtótájékoztatón. Az esemény előtt a Országgyűlés alelnöki posztját betöltő politikus szépkorúakat fogadott irodájában az idősek világnapja alkalmából.

Több intézkedéssel javítana a Jobbik a szépkorúak 2008 óta romló helyzetén - fogalmazott Sneider Tamás a Parlamentben, az idősek világnapja alkalmából meghívott vendégei előtt. A Jobbik elnöke szerint sokan azt gondolták, hogy a Fidesz máshogy fog kormányozni, azonban csalódniuk kellett, 9 év alatt sokkal rosszabb lett a nyugdíjasok helyzete.

Az Országgyűlés alelnöke arra emlékeztetett, hogy ebben az időszakban 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíj-vagyont vett el a Fidesz, megszüntette a munkaadói nyugdíjjárulékot és olyan nyugdíjemelési rendszert vezettek be, amelyben csak az általános inflációhoz igazítva emelik az ellátást, de a sokkal gyorsabban növekvő élelmiszerárakat nem veszi figyelembe.

Ezen a Jobbik a jelenlegi rendszer átalakításával változtatna. Az általuk kidolgozott javaslattal megfékezhető lenne a magyar nyugdíjak folyamatos elértéktelenedése.

Ezért mondja azt a Jobbik, hogy a legfontosabb dolog lenne, hogy bevezessük a magyar indexálást, amellyel az általános fogyasztói kosár helyett a nyugdíjas fogyasztói kosarat vennénk alapul és a reálbér-növekedést is hozzátennénk részben.

- fogalmazott a Jobbik elnöke. Úgy látja, hogy a párt által javasolt magyar indexálással garantálható lenne a nyugdíjak folyamatos és biztonságos vásárlóérték-növekedése.

Nemcsak a nyugdíjrendszerrel van baj

Sneider Tamás azt hangsúlyozta, hogy a szépkorúak ellátásában máshol is problémák vannak. Példaképp az idősotthonok folyamatosan romló helyzetét hozta: az intézményeket 9 évnyi Fidesz-kormányzás alatt gyakorlatilag alig bővítették, miközben egyre többen várakoznak arra, hogy bekerüljenek a rendszerbe. Ezt szerinte csak fokozza, hogy az utóbbi időben rengetegen hagyták el az országot, így sok idős ember magára marad, miközben a nyugdíjuk értéke folyamatosan romlik.

Megoldást Sneider szerint az jelentene, ha az eddiginél többet fordítanának az idősek gondozására és az intézmények fejleszétésére.

A rendszer működtetésébe pedig az önkormányzatokat is be kellene vonni, akárcsak a nyugdjasok biztonságának növelésével kapcsolatos, hasonlóan szükséges teendőkbe.

A párt olyan jelzőrendszer-szolgálatot is létrehozna, amellyel garantáltan biztonságban érezhetnék magukat a kiszolgáltatott, egyedül élő szépkorúak. Sneider Tamás szerint ennek technikailag semmi akadálya nem lenne, a megvalósítás pedig pár milliárd forintból megoldható lenne.

Nem véletlen a fideszes bőkezűség

Kitért arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pont az önkormányzati választás előtt ajánlott egyszeri, 30%-os nyugdíjprémiumot. Sneider Tamás szerint a Fidesz attól fél, hogy sok településen egyetlen érdemi kihívója lesz a kormánypárti jelölteknek és ezért próbálja meg kiszúrni a szépkorúak szemét egy kisebb összeggel.

Ha Orbán Viktort komolyan érdekelné az idősek megélhetése, akkor rendes nyugdíjemelés lenne, ez így viszont nem más, mint szemfényvesztés.

Az ellenzéki politikus azt is kiemelte: az önkormányzati választás tétje az is, hogy olyan településvezetőket, képviselő-testületeket választanak-e az emberek, akik, illetve amelyek helyben is képviselik az idősek érdekeit, mindent megtéve helyzetük javítása érdekében.