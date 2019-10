Október 6. - a gyásznap, amikor én nem gyászolok

Október 6. nekem nem gyásznap. A gyász Világos volt. A zokogó honvédok, a gazdáiktól elszakított lovak keserves, rémült nyerítése, a könnyeitől fuldokolva megszólalni is képtelen Görgey, aki még nem is tudta, hogy éppen ekkor károg rá egy jó másfél századra elég mocskot a török határ felé osonó Kormányzóelnökúr. Az gyász volt.

Október 6. a büszkeség napja. A vállalásé. A meg nem hajlott gerincé. Az ökölbe szorított kézzel, remegő térdekkel is egyenes tekinteté. Damjanich odavetett szavaié:

"Hóhér, a szakállamra, vigyázz!"

Október 6. az erő napja. Amikor a hazaszeretet, a hit, és a méltóság fölé kerekedik a rettegésnek, a megalázottságnak, és az elkeseredésnek. Amikor minden, ami az emberben erő, legyőzi azt, ami az emberben gyengeség. Amikor a bitófán lógó Damjanichnak térdre borulva kezet csókoló Vécsey láttán zavartan kapják el tekintetüket a kivégzőosztag rezzenéstelen arcú hóhérjai

Október 6. a remény napja. Hogy soha-soha többé nem lesz szüksége a hazának arra, hogy emberek haljanak meg érte. És, hogy, ha mégis, akkor lesz erőnk nekünk is meghozni ezt a véres, iszonyú, és szent áldozatot. Hogy akkor majd megfogják a kezünket azok, akik 170 éve, azon a jéghideg aradi hajnalon vállalták ezt. Ahogyan fogták azoknak is, akik egy évszázaddal később szenvedtek szinte egészen pontosan ugyanazért, mint ők. Faludy György 1950. október 6-án, az ÁVH pokoli pincebörtönében is érezte ezt a kézszorítást, és minden idők egyik legfájdalmasabb, legkönyörtelenebb és éppen ezért legszebb magyar versét írta meg.

A vesztőhelyre sáros út vitt

és kikericsek kékjei.

Száz év, s meghaltam volna úgyis –

vígasztalódott Vécsey.

Láhner György sírt s a földre nézett,

Damjanich szekéren feküdt,

Leiningen felmentő honvédek

árnyát kereste mindenütt.

S a táj olyan volt, mint a fácán:

tarlók, fák vérző foltjai,

és ők, tarkán, libegve, hátán:

elhulló, bús-szép tollai.



Aradon így. A pesti téren

is ütötték a dobokat,

de ő nem félt, csak arca széle

vetett rózsálló lobokat.

Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?

Branyiszkónál nevét az égre

karcolta kardja, a híres.

Ez volt Dembinski hadsegéde,

Abancourt Károly ezredes.

S mi elfeledtük. A miniszter,

bár hívták, maradt egyedül.

– Az Al-Dunán – szólt – mély a gázló

s vénember már nem menekül.

Leszek bitófán harci zászló,

ha sorsom ezt így rótta ki –

s habár magyar volt Csány László,

úgy halt meg, mint egy római.



A többit, mintha friss, mély sebből

fröccsen szét érdes cseppű vér,

Kuftsteinbe, Grácba, Josephstadtba,

Olmützbe vitte a szekér.

Húszan egy odvas pincelyukban,

nehéz bilincsben, pipájukkal

egyensúlyozták magukat:

így éltek, sakkoztak, dohogtak

és elmélkedtek, jó urak.

Kegyelmet vártak s forradalmat,

áldották-átkozták a hont

és írtak vert hadakra verset,

tábornok Bemre disztichont.



Volt, aki bírta; más kivénhedt;

olyik megőrült, de az élet

sodrából mind-mind kiesett.

Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól

gömbölyödtek a hitvesek.

S az ország rothadt. A rabságot

mindjárt megszokta s elfeküdt

a földön, mint télvízkor vágott,

rózsás rügyekkel tele bükk.

E rügyből egy se bontott zászlót:

a nagy tavaszi láz heve

kilobbant, múló szalmaláng volt

vagy elköltözött másfele,

Londonba, New Yorkba, Turinba

és hűs lidércként messze táncolt.



Száz év – s a magyar börtönéjjel

nem változott száz év alatt.

Száz év – s az első fordulóra

ébredtetek és lassan róva

a lépést, méláztatok róla,

mit hozott Világos, Arad:

száz év – hűséges ingaóra,

én folytatom járástokat,

mások járják lépésetek,

s míg árnyékunk a kőpadlóra

hull – hány nap, hét és hónap óta! –

s kihúnyunk, pisla mécsesek:

sok szép magyar fej, hervadt rózsa,

Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!

árnyatok felénk integet.



(Az ÁVO pincéjében, 1950. október 6.)