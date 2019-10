PC-re is kijön a Red Dead Redemption 2

November 5-től már számítógépen is játszható lesz az egyik legnépszerűbb kaland-akciójáték, a Red Dead Redemption 2. Ezt a fejlesztő, a Rockstar tette közzé Twitter-oldalán.

RED DEAD REDEMPTION 2 is coming to PC November 5thhttps://t.co/ECEqNr9HUI pic.twitter.com/8jg8WeVvQ8 — Rockstar Games (@RockstarGames) 2019. október 4.

A rendkívül realisztikus grafikájú játék konzolra (Playstation, Xbox) már több mint egy éve elérhető, ám aki számítógépre esküszik, az is hamarosan bevetheti magát a vadnyugaton játszódó kalandokba.

A HVG korábban azt írta a játékról, a Red Dead Redemption 2 sikerrel értelmezi újra a nyílt világú kalandok fogalmát, miközben a filmipar olyan remekműveiből merít, mint az Oscar-díjas Quentin Tarantino rendezte Aljas nyolcas. Ilyen jellemzők mellett szerintük még a Grand Theft Auto 5 (a Rockstar Games másik közismert és népszerű játéka) is feledhetőnek tűnik.

A lap most arról tájékoztat, a program fejlettebb grafikával rendelkezik majd, de a játékosok új küldetésekre, és fegyverekre is számíthatnak. Ezen kívül a PC-s verzió is megkapja a konzolokon már jó ideje működő többszereplős funkciót. Hogy milyen hardver lesz szükséges a Red Dead Redemption 2 futtatásához, az a napokban lesz nyilvános.