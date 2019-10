Borkai elismerte: ő szerepel a gruppenszexes videókon

Borkai Zsolt elismerte „botlását”, de azt tagadja, hogy bármilyen törvénysértést elkövetett volna, s így nem is lép vissza.

A győri polgármester először szólalt meg az óta, hogy egy blogon több részletben fotókat, majd videókat is közzé tettek, amelyeken dekoratív fiatal nőkkel mulatozik, illetve Fekete Pákó „Add ide a didit” című klasszikusának aláfestésével közösül is.

Borkai a Győriplusz TV stúdiójában olvasott fel egy nyilatkozatot, mely szerint

A blog állítása szerint a yachton drogoztak is, ám Borkai hangsúlyozta, hogy soha nem fogyasztott illegális szereket, és „bármilyen ezzel kapcsolatos hír, csakis manipuláció."

A polgármester bejelentette azt is, hogy az üggyel kapcsolatban büntetőeljárás megindítását kezdeményezi, ám, hogy pontosan milyen bűncselekmények kapcsán, azt nem részletezi.

Leszögezte a vasárnapi önkormányzati választásoktól nem lép vissza. Hozzátette ellenfeleinek módszere



Hangsúlyozta: nem adja harc nélkül a várost

A kompromittáló felvételeket közzé tevő, névtelenségbe burkolózó blogger a Facebookon reagált a nyilatkozatra. Állítása szerint

"Nem évekkel ezelőttiek a felvételek, hanem tavaly májusiak. És vannak más felvételek is, ezt is pontosan tudja. Ahogyan azt is, hogy rendelkezem a számára nagyon kínos adatokkal."