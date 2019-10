Ukrán vendégmunkások is jöhetnek az új hajdúböszörményi munkásszállóba

240 millió forintból munkásszállót létesít Hajdúböszörmény városa a Dobó utca 2-6. szám alatt, ahol a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló, egykor iskolaként funkcionáló épületet alakítják át. A hírek szerint a két szárnyból álló épület összesen 90 munkavállaló befogadására lesz alkalmas.

A beruházás bejelentése óta a városban óriási felháborodás alakult ki. A hírt a Szabadhajdú helyi újság hozta le első ízben. A munkásszálló építését a helyiek tiltakozása ellenére a teljes képviselő-testület (FIDESZ-MSZP-függetlenek) támogatta.

Úgy tűnik, nem ok nélkül ugyanis a jegyzőkönyv szerint maga a polgármester, a fideszes Kiss Attila is elismerte, hogy érkezhetnek ukrán vendégmunkások a munkásszállóra.

A jegyzőkönyv a város honlapján is elérhető.

Bár a kormány erőteljesen szereti hangoztatni, hogy megvédi Magyarországot a bevándorlóktól, addig csak 2018-ban 50 ezer embert engedett be hazánkba. A beérkező idegeneknek több fideszes vezetésű településen is munkásszállót építenek, mint például Kecskeméten, Tiszaújvárosban, Pécsett, Orosházán és úgy tűnik, hogy most Hajdúböszörmény is beáll a sorba.