Adósságban úszott a csapat, mégis egy 9 milliós Jaguarral csapatja a kézilabdacsapat edzője és elnöke

A ceglédi kézilabdacsapat tavaly esett ki az első osztályból, miközben úszott az adósságban. A kormány ezért év végén 220 millióval kisegítette a klubot, erre rá egy hétre az elnök szerződést kötött két felsőkategóriás autó bérlésére - írja a 24.hu.

A cikkből kiderül, hogy az edző egy fekete Jaguar X760 XE márkájú autóval feszít a 40 ezres városban. A másik autót a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület elnöke, Kis Róbert használja. Kis 2018 közepén lett a klub elnöke, ahogyan a 24.hu-nak írta, a posztra való felkérést elfogadta „annak ellenére, hogy az előző vezetőség közel 300 000 000 forint adósságot halmozott fel az évek alatt”.

Ahogy írtuk, a klubot kisegítő kormányhatározat kihirdetése után, december 28-án a kézilabdaklub elnöke szerződést írt alá egy autókölcsönző céggel: a két felső kategóriás autó bérleti díja havonta 286 ezer forint – ezt már maga az elnök közölte a portállal.

Állítása szerint ő az általa használt fehér Jaguar bérleti díját befizeti az egyesület pénztárába. A lap ugyanakkor hiába kérdezett rá, hogy az edző is így tesz-e, nem érkezett válasz. A 24.hu kereste az edzőt is, de ő nem reagálta arra a kérdésre, hogy úgy használja-e a Jaguart – magáncélra is –, hogy annak havi bő 140 ezres bérleti díját a korábban súlyos adósságot felhalmozó sportklub állja.

Az autók egyenként 9 millió forintba kerülnek – ez abból az árajánlatból derül ki, amelyet a bérbe adó cég, a Med Star Car Kft. küldött a sportklubnak. A szerződés értelmében pedig az autók a vételárak havi részletekben történő kifizetése után a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület tulajdonába kerülnek.

A klub mindenesetre rendesen ki van bélelve közpénzzel. A tavalyi évben 150 millió forintot kaptak tao-támogatásból, a fideszes vezetésű önkormányzat ezt megtoldotta 15 millió forinttal. Emellett van 45 millió forint egyéb (nem részletezett) támogatás, és csupán 4 millió forint saját bevétel tudnak felmutatni, ez a jegybevételt és a tagdíjat takarja.