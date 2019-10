„Végre pofán vágtuk a Fideszt”

Napi jegyzet - Sokba került a Fidesznek Borkai Zsolt élveteg, luxusjachtos nyaralása Horvátországban. Ha erőltetett is volt az a mosoly ő és a felesége arcán, amit a választás napján villantottak egymásra szavazás közben, minden bizonnyal lefelé ívelő görbületté változhatott, amikor a párttársai által írt első SMS-ek megérkeztek a telefonjára. Merthogy aligha kaphatott gratulációkat, amiért – ha szűken is – de megnyerte a választást Győrben. Elképzelhetőbb, hogy inkább melegebb éghajlatra küldték azok a csalódott fideszesek, akiket éppen miatta büntettek meg a választók.

Az elmúlt években az Orbán-kormány hűbéri rendszeréről készült egyetlen részletes oknyomozó cikk sem tudott olyan hatást elérni, mint a Fidesz Achilles-sarkává vált Borkai-botrány. Persze lehet, hogy ez már csak hab volt a tortán, sokaknál az utolsó csepp a pohárban, és a NER „összteljesítménye” ugyanúgy hozzájárult a vasárnapi eredményekhez, mint a technikai együttműködésnek nevezett összellenzékiség is.

Ez utóbbi jól vizsgázott az önkormányzati választáson. Nem csupán az ellenzéki/kormánykritikus választók kaptak reményt, de az ellenzéki pártok is igazolták létjogosultságukat a politikai térben.

Az együttműködés mostani sikerének rövid távon kiaknázható szimbolikus ereje van, de hosszú távon sok múlik majd azon, hogy mennyire lehetnek működőképesek a létrejövő sokszínű vezetésű önkormányzatok. Talán ez lesz a legnehezebb feladat.

A következő években arra is fontos hangsúlyt kell helyezniük a pártoknak, hogy stabilizálják belpolitikai pozícióikat, meghatározzák önmagukat.

A 2022-es országgyűlési választásokra való felkészültség szempontjából fontos tényező lesz, hogy a pártok az ellenzékiség mellett értékközösségeket tudjanak létrehozni, megerősítve saját hátországukat.

Budapest elhódítása az összellenzékiség legnagyobb győzelme, és ez a legfájóbb bukása a Fidesznek. Karácsony Gergely nagy túlélőként (hiába próbálta az előválasztáson Kálmán Olga indításával a Demokratikus Koalíció kifogni a szelet a vitorlájából) olyan bizonyítási lehetőséget kapott, ami számára is ugródeszka lehet 2022-re. Ahogy Dobrev Klára az EP-választás sikerét, úgy ő is arra használhatja fel a főpolgármesterségét, hogy meghatározó, domináns ellenzéki szerepe lehessen a következő országgyűlési választásokon (noha 2018-ban nem túl sikeresen szerepelt baloldali miniszterelnök-jelöltként). Nem egy példa látható arra, amikor egy eredményes főpolgármester útja a miniszterelnöki székig vezet. Boris Johnson brit miniszterelnök karrierjének is fontos állomása volt, hogy nyolc évig vezette Londont, de Recep Tayyip Erdogan török államfő is főpolgármesterként szerzett magának hírnevet és politikai tőkét.

De ennyire nem kell előreszaladni, Karácsony Gergely alkalmassága most mérettetik meg csak igazán.

Egyelőre az eufória uralkodik, mind az ellenzéki pártok politikusain, mind azokon a szavazókon, akik őket támogatták az önkormányzati választáson. „Végre pofán vágtuk a Fideszt” - fogalmazott egy hozzászóló az Alfahír egyik választási beszámolója alatt. Bárhogy is próbálja kommunikálni az eredményeket a Fidesz, sikerült a NER-en sebet ejteni, ami röviden és tömören azt jelenti:

a Fidesz korántsem folytathat tovább következmények nélküli, akadálymentesített politizálást.

Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy az ellenzék komoly felelősséget kapott, ami számon kérhető teljesítményt jelent. Borítékolható, hogy a Fidesz igyekszik is majd megnehezíteni az „átfordult” önkormányzatok dolgát. Ha azonban Hódmezővásárhelyre, és az újraválasztott Márki-Zay Péter példájára tekintünk, akkor ott azt láthatjuk, hogy igencsak kibicsaklott a Fidesz gáncsoskodása. A Magyar Nemzet egy szerző nélküli, választást elemző cikke (amit még nem töröltek) azzal a címmel jelent meg, hogy „nem a vég, a kezdet”, ez így önmagában igaz is, mostantól viszont emelkedtek a tétek, új leosztás került az asztalra.