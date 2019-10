Halottak napja: így lehet közlekedni a fővárosi temetők környékén

A BBK tájékoztatott, hogy a mindenszentek ünnepét, illetve a halottak napját övező időszakokban milyen változások lesznek a budapesti temetők környékén a közúti, illetve a közösségi közlekedésben.

Halottak napján és az azt megelőző időszakban a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében a BKK 2019-ben is rendkívüli járatokat indít, emellett nagyobb kapacitással közlekedik számos, sírkertet is érintő járat már október 26-tól. A várhatóan rendkívül nagy gépkocsiforgalom miatt a temetők megközelítésére érdemes az egyéni közlekedés helyett a közösségi közlekedési járatokat választani, a sírkertek megközelítéséhez pedig utazásukat a BKK FUTÁR alkalmazás használatával megtervezni. Október 31-én, csütörtökön nyitástól november 2-án zárásig gépjárművel csak az Újköztemetőbe lehet behajtani, a többi sírkertben tilos az autóforgalom, csak a mozgáskorlátozottak hajthatnak be gépkocsival.

Rendkívüli és a szokásosnál sűrűbben indított közösségi közlekedési járatok

Október 26-tól (szombattól) november 2-ig (szombatig) a sírkerteket érintő közösségi közlekedési járatok a szokásosnál sűrűbben indulnak, illetve ezeken a vonalakon a szokásosnál nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek. Emellett rendkívüli járatok is indulnak a fővárosban a temetők gyorsabb és kényelmesebb megközelítése érdekében. Az Újköztemető a megszokott, de a szokásosnál sűrűbben közlekedő 28-as és 37-es villamossal közelíthető meg, továbbá rendkívüli járat indul november 1-jén a Keleti pályaudvartól a sírkerthez 28B jelzéssel. A Farkasréti temető megközelítését a szokásosnál sűrűbben közlekedő 59-es villamos, a Megyeri temetőét a 30B, az Erzsébeti temetőét a 36B, az Óbudai temetőét a 118B, a Budafoki temetőét pedig a 158B jelzésű rendkívüli buszjárat segíti. November 1-jén az M3-as metró Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik.

A sírkertek megközelítéséhez is érdemes utazásukat a BKK FUTÁR alkalmazás használatával megtervezni, amely valós idejű járatinformációk alapján mindig az optimális útvonalat ajánlja fel úti céljuk eléréséhez.

A mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódó további temetői információkért, kérjük, keresse fel a Budapesti Temetkezési Intézet weboldalát.

Újköztemető

Közösségi közlekedés

Az Újköztemető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a megszokottnál sűrűbben induló 28-as, 37-es, továbbá november 1-jén a rendkívüli járatként a Keleti pályaudvar és az Újköztemető között közlekedő 28B villamost, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, valamint november 1-jén rendkívüli járatként indított, Új Köztemetőig közlekedő 68B autóbuszt ajánlja.

A 28B villamosjárat útvonala és menetrendje a BKK FUTÁR térképes felületén, a 68B buszjárat útvonala és menetrendje pedig ezen a linken érhető el.

Módosul a 95-ös busz útvonala

A Felsőcsatári köz végállomás felé tartó buszok október 26-tól november 3-ig a Harmat utca–Újhegyi út útvonalon érik el a temetőt, az útvonalváltozás miatt nem érintik a Kada utca/Maglódi út, a Kada utca/Mádi utca, a Bajcsy-Zsilinszky kórház, a Venyige utca és a Sírkert út megállóhelyet. A temetőnél az Újhegyi úton, a körforgalom előtt áll meg a 95-ös busz.

Közúti közlekedés

Az Új Köztemető környékén ideiglenes forgalmi rend lép életbe:

Gépjárművel leparkolni október 31-én nyitástól november 2-án zárásig csak a temetőn belül lehet, ezeken a napokon ingyenesen.

Megállási tilalmat rendelnek el október 31-én 0 órától november 3-án 20 óráig a Sírkert út mindkét oldalán a Maglódi út és a Kozma utca között, valamint a Kozma utca mindkét oldalán az Álmos utca és a körforgalom között.

A temetőt gépjárművel elhagyni csak a főbejáraton keresztül lehetséges. Az Újhegyi utat a Maglódi úttól a temető bejárata felé a közösségi közlekedésnek tartják fenn.

A Kozma utca Jászberényi út-körforgalom közötti szakaszát november 1-jén 8 órától 3-án 20 óráig operatív rendőri intézkedéssel – a forgalom nagyságának függvényében – a Jászberényi út irányába csak a közösségi közlekedési járatok használhatják.

A Sírkert utcát szintén november 1-jén 8 órától 3-án 20 óráig, operatív rendőri intézkedéssel – a forgalom nagyságának függvényében – egyirányúsítják a Maglódi út irányába.

A forgalmat a fenti időszakban rendőrök és polgárőrök irányítják, egyúttal segítik a Kozma utca lezárt szakaszán az ott lakó célforgalom beengedését.

Farkasréti temető

Közösségi közlekedés

A Farkasréti temető a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, és az M2-es metró felől a napközben sűrűbben közlekedő 59-es villamossal érhető el. Emellett a 8E autóbusz is gyakrabban közlekedik, gyors eljutást biztosítva többek között Kelenföld és Gazdagrét felől.

Közúti közlekedés

A Farkasréti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon megállási tilalmat vezetnek be október 31-én 0 órától november 3-án 20 óráig:

a Hegyalja úton a Liptó utca és a Németvölgyi út között mindkét oldalon,

a Németvölgyi úton a Hegyalja út és a Brassó utca között mindkét oldalon,

az Érdi úton a Márton Áron tér és a Németvölgyi út között mindkét oldalon,

a Márton Áron téren, valamint

a Rátz Aladár utca mindkét oldalán a Márton Áron tér és a Denevér utca között.

Óbudai temető

Közösségi közlekedés

Az Óbudai temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 160-as, továbbá a 260-as és 260A jelzésű buszjáratot ajánljuk. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 118B jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között november 1-jén, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérhetőségét; a rendkívüli buszjárat útvonala és menetrendje a BKK FUTÁR térképes felületén.

Megyeri temető

Közösségi közlekedés

A Megyeri temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 30-as és a 30A – továbbá a 147-es és a hétköznap közlekedő 122-es autóbuszt ajánljuk. Rendkívüli buszjárat indul november 1-jén 30B jelzéssel a 30-as busz vonalán Újpest-Központ M és Megyer, Szondi utca között, útvonala és menetrendje a BKK FUTÁR térképes felületén.

Közúti közlekedés

November 1-jén 8 órától november 3-án 20 óráig a Megyeri úton a Szondi utca és a Reviczky utca között a temető oldalán feloldják a megállási tilalmat.

Rákospalotai temető

Közösségi közlekedés

A Rákospalotai temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 196-os autóbuszt, valamint a megszokottnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszokkal közlekedő 130-as járatot, továbbá a 224-es és a 231-as autóbuszt ajánljuk.

Közúti közlekedés

A Rákospalotai temetőnél megállási tilalmat rendelnek el október 31-én 0 órától november 3-án 20 óráig a Zala György utca mindkét oldalán.

Pesterzsébeti temető

Közösségi közlekedés

A Pesterzsébeti temető megközelítéséhez a november 1-jén a szokásosnál sűrűbben induló 52-es villamost ajánljuk. A villamos helyett október 31-ig pótlóbusz jár Pesterzsébeten – ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatás ezen a linken olvahatnak. A 36-os autóbusz mellett november 1-jén 36B jelzéssel rendkívüli buszjárat indul Pesterzsébet, Baross utca és a Szentlőrinci úti lakótelep között; útvonala és menetrendje a BKK FUTÁR térképes felületén. A temető elérhető továbbá a megszokottnál sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusszal, amely november 1-jén az áruházak zárva tartása miatt a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedik.

Közúti közlekedés

November 1-jén 8 órától november 3-án 20 óráig ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Pesterzsébeti temetőnél:

A temetőt gépkocsival csak a Tartsay út felől lehetséges megközelíteni.

A sírkertet gépjárművel elhagyni a Temető soron az Alsó határút felé, valamint a Temető sor-Vasfű utca útvonalon a Külső Vörösmarty út felé lehet.

A Külső Vörösmarty utcát az Alsó Határ út és a Tartsay utca között csak a közösségi közlekedési járatok vehetik igénybe.

Emellett október 31-én 0 órától november 3-án 20 óráig a Tartsay utcában a Nyír utca–Temető sor között mindkét oldalon megállási tilalom lép életbe. Ugyancsak tilos lesz megállni Vasfű utca mindkét oldalán a Temető sor és a Külső Vörösmarty utca között, a Temetősor utca mindkét oldalán a Tartsay utca és a Vasfű utca között, valamint a Külső Vörösmarty utcában az Alsó Határ út és a Tartsay utca között.

Kispesti temető

Közösségi közlekedés

A Kispesti temető megközelítéséhez a 42-es villamost – amely november 1-jén, pénteken napközben a szokásosnál sűrűbben indul –, emellett a szintén sűrűbben közlekedő 93-as és 93A autóbuszt, továbbá a vasárnap is szombati menetrend szerint, azaz gyakoribb indulással közlekedő 194-es és a 194B buszjárat igénybevételét ajánljuk.

Közúti közlekedés

A Kispesti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon megállási tilalmat rendelnek el október 31-én 0 órától november 3-án 20 óráig:

a Kassa utcában a Kolozsvár utca és a Pozsony utca között,

a Kolozsvár utca mindkét oldalán a Kassa utca és a Hárs utca között,

a Darányi Ignác utca mindkét oldalán a Csapó utca és a Kolozsvár utca között.

November 1-jén 8 órától november 3-án 20 óráig lezárják a Temető közt.

Pestszentlőrinci temető

Közösségi közlekedés

A Pestszentlőrinci temető megközelítéséhez a 93-as és 93A buszjáratot, az október 27-én és november 2-án (mindkettő vasárnap) is a szombati menetrend szerint, azaz gyakoribb indulással közlekedő 182-es és 184-es autóbusz mellett ajánljuk a 198-as, a 217-es, a 217E, a 282E és a 284E jelzésű buszjárat igénybevételét. (A felsorolt gyorsjáratok csak munkanapokon közlekednek.)

Közúti közlekedés

November 1-jén 8 órától november 3-án 20 óráig lezárják a Reményik Sándor utcát.

Csepeli temető

Közösségi közlekedés

A Csepeli temetőhöz a megszokott menetrendjük szerint közlekedő 38-as, a 138-as, a 238-as és a 278-as autóbusszal lehet eljutni; a felsorolt vonalakon október 26-tól (szombattól) november 2-ig (szombatig) minden nap a szokásosnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszok közlekednek.

Cinkotai temető

Közösségi közlekedés

A Cinkotai temető kényelmesebb megközelíthetősége érdekében október 26-án (szombaton), 27-én (vasárnap) és november 2-án (szombaton) a 92-es autóbusz a szokásosnál sűrűbben indul. November 1-jén (pénteken) az áruházak zárva tartása miatt a 92-es járat helyett közlekedő 92A busz napközben szintén sűrűbben közlekedik.

Közúti közlekedés

November 1-jén 8 órától november 3-án 20 óráig lezárják a Simongát utcát a Szabadföld út és a Tátraszirt sor között.

Budafoki temető

Közösségi közlekedés

A Budafoki temető az 58-as, a 158-as, a 250-es és a 250B buszjárattal közelíthető meg. November 1-jén (pénteken) és 2-án (szombaton) rendkívüli buszjárat is indul 158B jelzéssel a Savoya Park és a Budafoki temető között a 158-as busz vonalán, útvonala és menetrendje a BKK FUTÁR térképes felületén.

Közúti közlekedés

November 1-jén 8 órától november 3-án 20 óráig feloldják a megállási tilalmat a Nagy Kőbánya utcán, továbbá a Gádor utca felé egyirányúsítják a Debrő utcát és a Víg utcát.

Budakeszi temető

Közösségi közlekedés

A Budakeszi temető könnyebb megközelíthetősége érdekében a 22A és a 222-es autóbusz október 26-27-én, valamint november 1-2-án (mindkettő szombat-vasárnap) a megszokottnál sűrűbben indul. A sírkert könnyebb elérhetősége érdekében október 26-a (szombat) és november 2-a (szombat) között a 22-es, a 22A, a 188-as és a 188E autóbusz ideiglenesen megáll a Budakeszi temető megállóhelyen, a főbejáratától 70 méterre is.

Nagytétényi temető

Közösségi közlekedés

A Nagytétényi temető megközelítésére alkalmas 33-as, a 113-as, a 113A és a 133E busz megszokott menetrendje szerint közlekedik. A 33-as vonalon a megszokottnál nagyobb befogadóképességű, csuklós buszokkal lehet utazni az október 26-27-i hétvégén, valamint november 1-jén és 2-án.

Fiumei Úti Sírkert

Közösségi közlekedés

A Fiumei Úti Sírkert megközelítésére a BKK a 24-es villamos mellett Kőbánya felől idén is a 28-as villamost (amely október 26-tól november 2-ig a szokásosnál gyakrabban indul), valamint szintén sűrűbben és minden nap közlekedő 37-es villamost ajánlja. November 1-jén rendkívüli járatként a Keleti pályaudvar és az Újköztemető között 28B jelzéssel is közlekedik villamos.

Izraelita temető

Közösségi közlekedés

Az Izraelita temető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as villamost, Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as autóbuszt ajánlja. A villamos szombaton nem érinti a temetőt, ekkor csak az Újköztemetőig közlekedik.

Kispesti öreg temető

Közösségi közlekedés

A temető megközelítéséhez az 54-es, 55-ös, 84E, 89E, 99-es, 151-es és 294E buszjáratokat ajánljuk, melyek a megszokott menetrendjük szerint közlekednek.