Egy jászberényi fideszes szerint a külföldön élő magyarok csak buliznak és füves sütin élnek

Illetve, ha nem tudná: itthon fenékig tejföl minden.

"A külföldön dolgozó fiatalok nagy része csak bulinak tekinti az egészet, füves sütin élnek" – írta egy fideszes képviselő (aki mint látható, ingatlanközvetítő is egyben) a Facebookon.

A Hírklikk cikkéből kiderült, hogy Szatmári Anikó jászberényi fideszes önkormányzati képviselő nincs túl jó véleménnyel a pár százezer kivándorolt magyarról (ezt nyomatékosította az idézőjel használatával is), ráadásul annak a véleményének is hangot adott, hogy értelmetlenül is tántorogtak ki az országból, hiszen

„Magyarországon a külföldi viszonyokhoz képest fenékig tejföl van, csak ezt önök fiatalok nem látják.”

Ezek a fránya fiatalok, semmi sem elég jó nekik, ezért is vándoroltak ki a hanyatló nyugat kies, éhínség és nyomor sújtotta pusztáira.

Mint ismert, az önkormányzati választáson igen szoros küzdelemben győzött az ellenzéki közös jelölt, Budai Lóránt. A Fidesz megóvta a végeredményt, amit a bíróság el is fogadott, így november 9-én meg kell ismételni a polgármester választást. Az indoklás ugyanakkor a rendszerváltás utáni magyar közélet talán egyik legabszurdabb mozzanata lehet, a Fidesz ugyanis lényegében a saját csalását ismerte el, ezért kell megismételni a választást: