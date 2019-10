Saját magát panaszolta be a Fidesz, csak, hogy meg kelljen ismételni a jászberényi választást

Ahogyan arról ma hírt adtunk, a jászberényi Fidesz saját képviselőjére tett terhelő vallomással tette semmissé a polgármester-választás eredményét.

A jász városban október 13-án az ellenzéki összefogás jelöltje, Budai Lóránt győzött. Az eredményt a kormánypárt megtámadta. A beadványban Budai szerint

"a Fidesz saját maga elé tett tükröt, hiszen azok a módszerek vannak benne felsorolva, amelyeket éppen ők alkalmaztak."

A politikus szavait a dokumentumok is igazolják. A fideszes óvás a magyar választástörténet egyik leggroteszkebb fejezeteként azért lehetett sikeres, mert

a saját képviselőjük csalását ismerték be.

A legtöbb tanúvallomás szerint a Fidesz-közeli Lungo Drom helyi vezetője, Rácz Tamás roma önkormányzati képviselő követte el a legtöbb visszaélést. Rácz az N1TV megkeresésére "koholmánynak" nevezte a vádakat - amelyek saját pártja beadványában szerepeltek.

A Fidesz azt a jogi kiskaput használta ki, hogy az elkövető pártállására való tekintet nélkül meg lehet semmisíteni a választási eredményt, ha bebizonyosodik, hogy csalás történt - akkor is, ha a vesztes fél próbált visszaélésekkel több szavazatra szert tenni.

Budai Lóránt csütörtökön feljelentést tett a rendőrségen a választási csalások ügyében. A politikus hangsúlyozta: október 13-án érdekes módon semmilyen szabálytalanságot nem jelentett be senki. A Fidesz később született beadványa kapcsán jelöltjük, Szabó Tamás azt állította, feljelentést is fog tenni az ügyben. Mivel még az ő óvásuk szerint is a saját szövetségesük követte el a visszaéléseket, így erre persze azóta sem került sor. Budai Lóránt most ezt tette meg vetélytársa helyett is,