Jászberény felébredt: már délután annyian mentek el szavazni, mint októberben egész nap

Jászberényben a kampány utolsó napja sem telt eseménytelenül: az ellenzék és a kormánypárt is igyekezett mindent bevetni a siker érdekében, de míg például a Jobbik olyan politikusok felvonultatásával győzte meg az embereket, mint Gyöngyösi Márton elnökhelyettes, Varga-Damm Andrea vagy Balczó Zoltán, addig a Fidesz most is csak a botránykeltésben jeleskedett.