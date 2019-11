Az azonnali kérdések órájában ismét lehetőségük volt az ellenzéki politikusoknak Orbán Viktort kérdezni. A miniszterelnököt kilakoltatásról, az uniós korrekcióról és az újpesti kórházról is várták kérdések, azonban a kormányfőnek ezúttal sem írtak össze érdemi válaszokat.

Örülök annak, hogy több hét lazsálás után betalált végre a munkahelyére

- kezdte Orbán Viktornak címzett parlamenti felszólalását Jakab Péter. A Jobbik frakcióvezetője a választók által küldött kérdéseket tette fel a miniszterelnöknek.

Mennyi kártérítést kellene kapnom a lányaimtól külön töltött napokért?

- tolmácsolta Jakab Péter egy édesapa kérdését, aki gyakorlatilag lemaradt arról, ahogy lányai felnőnek, mert az itthoni bérekből nem tudott tisztességesen megélni.

A választók által feltett kérdésekkel készült a Jobbik frakcióvezetője, de a miniszterelnök ezt is figyelmen kívül hagyta Béli Balázs

Egy nyugdíjas azt szerette volna megtudni a kormányfőtől, hogy meg tudna-e élni a minimálbérből, de Jakab Péter egy, a kilakoltatásokkal kapcsolatos kérdést is eljuttatott a Fidesz elnökéhez. Felszólalását egy saját kérdéssel zárta:

ízlett-e a narancsos bukta, amit a jászberényiek adtak.

Orbán nem okozott meglepetést, egyik kérdésre sem akart/tudott válaszolni, helyette papírból gyurcsányozott. Az ellenzéki együttműködésre és Jakab Péter kérdésének címére célozva arra célzott, hogy nem a Fidesz, hanem a Jobbik él vissza az emberek bizalmával.

Vállalja, hogy hazugságvizsgálóval nyilatkozik Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról?

- tette fel az újabb kérdést Jakab, aki szerint "az igazság csak a hazugokat sérti". A Jobbik frakcióvezetője nem lepődött meg, hogy a kormányfő már a választópolgárok kérdéseit is semmibe veszi, de azt azért még megkérdezte Orbántól, hogy mikor érezte, hogy azzá a szörnyeteggé vált, aki ellen egykor küzdött. A jobbikos politikus hozzátette, hogy elég erre saját magának megadnia a választ.

Orbán Viktor a minimálbéremeléssel válaszolt, viszont az inflációs adatokat és a vásárlóerő gyengülését nem írták fel neki, így azt már nem tudta felolvasni. Majd visszatért a gyurcsányozáshoz, hogy aztán a Jobbik SZDSZ-hez hasonlításával, érdemi válasz nélkül zárja a kérdezz-feleleket.

Kevés érdemi válasszal készült Orbán Viktor miniszterelnök Béli Balázs

Harangozó Tamás (MSZP) szintén "egyszerű választópolgárok" kérdéseit hozta el Orbán Viktornak:

Mi van a magánnyugdíjpénztári megtakarítással, mi van a magánszámlákkal?

Miért duplázzák meg a fizetést például Áder Jánosnak?

Mi lesz az 500-700 milliárdos büntetéssel, amit egyszer elloptak, és most újra az adófizetőknek kell megfizetniük

Ha a Várba rendezés megtörtént, a kisvasút is pipa, a stadionok is rendben vannak, van-e még valami gyermekkori vágya?

Orbán Viktor érdemi válasz helyett elmúltnyolcévezéssel, azaz a 2010 előtti szocialista kormányzati teljesítménnyel vágott vissza:

Önök azok a párt, amelyik elveszik a nyugdíjasok pénzét

- fogalmazott, hozzátéve: a kormány megállapodása szerint nem csökkent a nyugdíj, sőt, még nyugdíj-prémiumot is tudnak fizetni.

Felhozta azt is, hogy az MSZP 6 megyei közgyűlésbe nem jutott be, miközben a Népszavát - legnagyobb példányszámú napilapot - egy oligarcha tart el.

Annyi hülyeség hangzik el, ami már fáj

- vágott vissza Harangozó: a 13. havi nyugdíjat a szocialisták vezették be, ami volt is a világgazdasági válságig.

Mi lesz a magánnyugdíjjakkal? - próbálkozott újra, majd a szocialista politikus felhozta, Mészáros Lőrinc vagyona elérte a 2 milliárd dollárt

azt hittem, hogy javaslatot mond arra, hogy ő fizesse ki a büntetést

- tette hozzá.

Viszonválaszában Orbán Viktor felhozta, hogy az októberi választások után visszajött Draskovics Tamás, Havas Szófia, Czeglédy, és megemelték a szocialisták a fizetésüket (de nem mondta el, mi lett a magánnyugdíjakkal).

Gréczy Zsolt (DK) szerint az 5-700 milliárdos büntetés egy újabb bizonyíték arra, hogy az Orbán-kormány meglopja a magyarokat. Szerinte Mészáros Lőrinc és haverja ellopja az uniós pénzeket, majd a kisnyugdíjasoknak kell azt megfizetnie.

Ne várja el, hogy a pedagógus, vagy az ápoló fizesse be, hanem az oligarchák.

Orbán Viktor szerint a DK-s politikus valótlanságot állított, hiszen egyetlen egy fillér büntetést sem kell fizetnie az országnak - tette hozzá a miniszterelnök.

A DK-s viszonválaszában viszont ismételten felolvasta az uniós biztos üzenetét, amire Orbán Viktor úgy reagált, hogy az csak korrekció. Képtelenség, hogy egyetlen fillért is visszafizessünk - mondta, majd a korábbi szocialista kormányokra célozva hozzátette: a négyes metró utáni büntetést fizessék be önök.

Schmuck Erzsébet (LMP) arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy mikor lesz önálló környezetvédelmi minisztérium. Az ellenzéki politikus azt hangsúlyozta: leépült a környezetvédelmi hatósági rendszer. Példaképp azt hozta fel, hogy miközben a Normafánál 220 fát vágnának ki, motoros világbajnoki futamot hoznának ide.

Orbán Viktor felrótta az LMP-s politikusnak, hogy

"mi nem a bürokratákat védjük, hanem a környezetet".

Magyarországon szeretik a motorsportot a miniszterelnök szerint, Schmuck Erzsébet ezután felhozta, hogy nincs elég forrás a környezetvédelemre, és a nemzeti parkoknak sem töltik be azt a környezetvédelmi szerepet, amit kellene.

Orbán Viktor szerint a természetnek legyen haszna, majd azt mondta, nem született jó döntés még a fővárosban klímakérdésben.

"Diktatúrásdit játszani nevetséges"

Mi folyik itt címmel tett fel kérdést a kormány önkormányzati terveivel kapcsolatban Szabó Tímea, aki diktatúrát emlegetve arra emlékeztetett, hogy a választás után Orbán Viktor együttműködést ígért az ellenzéki városoknak is. A párbeszédes politikus azt szerette volna megtudni, hogy miért vennék el az építésügyi hatóság feladatköreit a városoktól, vagy miért írnák elő, hogy az iparűzési adót mire költhetnék a városok, de azt is felhozta, hogy az ellenzékivé lett városok múzeumai is jóval kevesebb támogatást kaptak az október 13-i eredmények ismeretében.

Néhány helyen önök jól szerepeltek, és ez diktatúrában nem szokás

- vágott vissza Szabó felvetésére a miniszterelnök, aki szerint diktatúrásdit játszani nevetséges. Orbán szerint az tévedés, hogy az iparűzési adó csak közlekedésre mehetne, mert,

ha még marad belőle,

akkor azt másra is fel lehet használni.

Szabó nem fogadta el a miniszterelnöki választ, aki mielőtt újra feltette volna a kérdést, még azt is felhozta, hogy Kövér László gyakorlatilag karámba zárta az újságírókat.

Orbán szerint a jogszabály indoklásában világosan látható, hogy miért adták be, ezután azt mondta, hogy

Tarlós István korábban azt mondta neki, hogy a legfontosabb a tömegközlekedés fenntartása, és ők ennek megfelelő indítványt nyújtottak be.

A fideszes Tilki Attila a Momentum romániai pártokkal kapcsolatos kijelentésével kapcsolatban kérdezte a miniszterelnökséget vezető minisztert. Azt szerette volna megtudni, hogy "mi áll az árulás hátterében", A fideszes politikus a legérdekesebb dolgot azonban nem árulta el ezzel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy erről miért Gulyás Gergelyt és miért nem az érintett Momentumot kérdezi. Viszont annyira belelendült, hogy a végén már a Magyarország-Uruguay-mérkőzést is felhozta a felszólalás alatt.

Azt keresem, amiben meg tudunk egyezni -

kezdte felszólalását Z. Kárpát Dániel, aki azzal kapcsolatban kérdezte a miniszterelnököt, hogy Magyarországon nyolc uniós programot kifogásolt az ellenőrzést végző EU-s szerv. A jobbikos országgyűlési képviselő szerint hétnél a problémák összefüggenek a közbeszerzésekkel és a miniszterelnök üzleti körével, ezért arra szeretett volna választ kapni, hogy a vizsgálat helyett miért inkább 10 százalékos korrekciót javasolt a kormány, hogy "mennyi a korrupció ára"?

Minden beruházásnak van értelme, ami megvalósul

- válaszolt Orbán Viktor, aki annyival letudta a válaszadást, hogy az uniós pénz jár, és nem kell semmilyen büntetést fizetni.

Elegünk van az uniós pénzből épült kutyawellnessből és az omladozó kórházi vakolatokból -

- hangsúlyozta viszonválaszában Z. Kárpát, aki szerint nemcsak a Fidesz, hanem az elmúlt 30 év bűne az, hogy a magyar adófizetőknek kell a zsebébe nyúlni a kormányzati korrupció miatt. Külön kiemelte, hogy nem büntetésről, hanem korrekcióról beszélt.

A Jobbik országgyűlési képviselője ugyan próbált arra törekedni, hogy a konstruktív hangnem megmaradjon, ez a miniszterelnöknek nem jött össze, érdemi válasz helyett elmúltnyolcévezett és az önkormányzati választáson megvalósuló ellenzéki összefogást emlegette.

"Azok a türkök jók, akik migránsok?"

Gurmai Zita (MSZP) a Türk Tanács budapesti irodájáról kérdezte a miniszterelnököt. Miért jó az, hogy mi fizetjük a bérleti díjukat, miért nem vizsgálhatják a hatóságok az irodát, miért nem kérdezik az irodáról az embereket? - sorolta.



Közölte: a Türk Tanács országaival a kereskedelem a 2 százalékot sem éri el. Ez az ön mutyija a keleti haverokkal - tette hozzá, és megkérdezte azt is, hogy miért adunk felmentést az iszlám haverjainak.



Orbán Viktor válaszában elmondta, hogy vannak jogszabályok Magyarországon, és ezeket mindenkinek be kell tartania, a nemzetközi szervezhetnek is, azt pedig egy általános gyakorlatnak nevezte, hogy a bérleti díjat Magyarország fizeti:

az ENSZ irodáinak a nagy részét is mi finanszírozzuk.

Gurmai Zita sok mindent nem tudott a válasszal kezdeni, jobb híján annyit mondott, hogy a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot a Fidesz-kormány jelenti, és erről az önkormányzati választásokon az emberek véleményt is mondtak.

Ekkor jött a délután egyik csúcspontja. A miniszterelnök egyrészt felhozta, hogy Nyugat-Európában: minaretek meg dzsámik vannak, amik nem zavarják az MSZP-seket, majd le is csapta a saját magas labdáját:

"azok a türkök jók, akik migránsok?"

Egyből hozzá is téve: az MSZP bevándorláspárti.

De még volt Orbán Viktor tárában: megemlítette, hogy hetekig gúnyolódtak a kunokon (miután a Türk Tanácsban Orbán a a kipcsakokról beszélt - a szerk.), mert keleti származásúak.

Mi történt volna, ha ezt zsidó származású honfitársainkkal történt volna meg?

- tette fel a kérdést.

Varju László (DK) arról beszélt, hogy hiába élnek Újpesten több mint 100 ezren, nincs kórháza a kerületnek, az üresen álló épületből pedig a fideszes önkormányzat előbb hajléktalanszállót, majd munkásszállót akart csinálni.

Orbán Viktor válaszában elmondta, november 30-ig találkozik a kormány képviselője Újpest polgármesterével, és egyeztetnek az épületről.