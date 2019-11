Mátrai Erőmű: "Üzemzavarról nincs tudomásunk." Most nyilvánosságra hozzuk a teljes jelentést!

Három jobbikos országgyűlési képviselő szerette volna meglátogatni a Mátrai Erőművet, ám a cég PR osztályvezetője szerint erre idén már nincs lehetőség. Emellett azt is közölte, hogy "üzemzavarról nincs tudomásuk".

Stummer János, Nunkovics Tibor és Dudás Róbert képviselők a múlt heti üzemzavar és baleset miatt szerettek volna a helyszínen tájékozódni a helyzetről. Az erőmű PR osztályvezetője ugyanakkor Horváth Péter János vezérigazgató nevében közölte, hogy erre idén nincs lehetőség. Mint írja:

"Sajnos arról kell tájékoztatnom, hogy az üzemlátogatás lehetőségét társaságunk az idei évben már nem tudja biztosítani. Szeretném megnyugtatni Önöket, hogy a látogatásuk céljaként megjelölt üzemzavarról nincs tudomásunk. Társaságunk jelenleg is folyamatosan üzemel, melyről honlapunkon óránként frissülő adatokból tájékozódhat."

- írta Stummer János levelére válaszul.

A cég állásfoglalása kissé meglepő annak fényében, hogy az utóbbi napokban egyértelművé vált, hogy nagyon súlyos baleset történt az erőműben.





Hétfőre lehetnek független vizsgálati eredmények

Simon Gergely, a Greenpeace közép- és kelet-európai regionális vegyianyag-szakértője lapunk érdeklődésre elmondta, most az történik, hogy miután az erőműben rájöttek, a bomló zagy tönkreteszi a létesítményt, és az egész környéket, és ezért azt szép lassan beleeresztették a patakba, hozzáöntik a víztározó vizét, hogy a bomlástermék így felhíguljon.

A szakértő viszont kétségesnek nevezte, hogy ez bármilyen formában is szabályos lenne.

Közölte azt is, a Greenpeace végzett méréseket a patakban a hígítás előtt is, még szerda délelőtt, és a hígítás utáni állapotokat is a dokumentálták - remélhetőleg hétfőn lesznek eredményeik.

Kérdeztük arról is Simon Gergelyt, hogy mit tapasztalt a helyszínen. Elmesélte, az erőmű környékén borzasztóan büdös volt, a patak is bűzlött, és undorító is volt, mielőtt azt felhígították volna. Ugyanakkor, attól még, hogy felduzzasztják a víz mennyiségét, a szennyezés nem lesz kevesebb, csak a koncentrációja csökkenhet - tette hozzá.

Elmondás szerint a helyiek elkeseredettek,

a nyári hónapok szennyezései kinyírták az élővilágot, a Bene-patakban vége a horgászatnak.

Hangsúlyozta továbbá, hogy sem a katasztrófavédelem, sem pedig a környezetvédelmi hatóság nem adott ki mérési eredményeket a szivárgásról, ugyanakkor - mint kiderült - például az sem volt igaz, hogy értesítették volna a környező polgármestereket.

"A szennyezett területen enni és inni tilos!"

Mint ismert, a Mátrai Erőmű Zrt. Biztonsági Osztályának november 13-án kelt levelében részletesen beszámoltak a Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálatának eredményéről.

A belső levélből kiderült, hogy a szennyeződés első körben az egyik pótvízmedence épületében volt érzékelhető, de később az épület környezetében és más területeken is egyre érezhetőbbé vált.

"Az ott munkát végző munkavállalók jellemzően a torok nyálkahártyájának és a szemnek irritációáról, valamint fejfájástól számoltak be. Továbbá a zsebeikben lévő fémek, pénzérmék, láncok elszíneződését tapasztalták."

A mérések végül azonosították a "nagymértékű bűzt és különféle panaszokat okozó gázok fajtáit", eszerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációját mutatták ki.

A katasztrófavédelem mobillaborja emellett új szennyező anyagként azonosította a foszfor-hidrogént.

A jelentésből kiderült, hogy a nitrogén-monoxid oxidáló, súlyos szemkárosodást, légúti irritációt, égési sérülést és bőrmarást okoz. A kén-hidrogén jellegzetes szaga a záptojáshoz hasonlít, koncentrációtól függően különböző egészségkárosodást okoz: magas koncentráció esetén előfordulhat mérgező tüdőödéma, cianózis, véres köhögés, tüdőgyulladás. A foszfor-hidrogén belélegzése fejfájást, szédülést, hányingert, hasmenést, mellkasi fájdalmat, légszomjat, szabálytalan pulzust, görcsöket okozhat, nagyobb dózis esetén öntudatlanság léphet fel.

Mátrai Erőmű: Mindenre kiterjedő vizsgálatot követel a Jobbik A külföldiek gázmaszkban dolgoznak, a helyiek nem tudnak semmi biztosat. Az ellenzéki párt politikusai pénteken személyesen tájékozódnak a helyszínen, a párt pedig kezdeményezte a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság rendkívüli ülésének összehívását. Mint ismert, a Heves megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a múlt héten a Mátrai Erőmű visontai telephelyén lévő technológiai víztározóban kén- és foszfortartalmú gáz képződött.

A jelentés szerint a szennyező gázok azonosítása után az erőmű biztonsági osztályának munkatársai a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával több intézkedést tettek az "egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés és munkakörnyezet megteremtése" érdekében.

Ugyanakkor kiderült, hogy "arra nincs lehetőség, hogy a technológiától szennyezett vizet elvonják, ezért különféle műszaki megoldásokkal kellett a szennyező gázt a területről eltávolítani, a koncentrációját hígítani". Emellett intézkedtek, hogy az ott indokoltan munkát végzők egészségének megóvása érdekében soron kívül egyéni védőeszközöket kapjanak.



Azért biztatásképpen beszámoltak már eredményekről is: a kezdeti állapothoz képest a gáz koncentrációja folyamatosan csökken, egészségügyi határértékeket meghaladó eredmények csak a kéntelenítő pótvízmedence épületében vannak.

Azonban

"a munkavállalók egészségének megóvása érdekében a tegnapi napon a katasztrófavédelmi hatóság a szivattyúház 50 méteres körzetét lezárta, az Őzse-völgyi víztározóhoz történő átjárást megtiltotta. A biztonságos munkavégzés érdekében ezekre a területekre csak sűrített levegős készülék használatával lehet belépni és bárminemű munkát végezni, legyen az ellenőrzés, mintavételezés, karbantartás stb."

- utalnak a levélben arra, hogy azért még bőven akad veszélyforrás.

Ennek megfelelően, a szennyező gáz jelenlétének és koncentrációjának ellenőrzése érdekében az érintett területeken naponta több alkalommal történnek mérések. Akinek a lezárt területre bármilyen tevékenység céljából be kell mennie, annak nemcsak sűrített levegős készülékre és külön engedélyre van szüksége, hanem arra is felhívják a figyelmét, hogy a gázok fokozottan tűzveszélyesek:

"így tilos a nyílt láng, a szikra használata, illetve tilos a dohányzás a szennyezett területeken!"

Sőt,

"a szennyezett területen enni és inni tilos!"

Fontos megjegyezni, hogy a szaghatás automatikusan nem jelent magas egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációt, de felhívja a figyelmet a levegőben lévő idegen anyag jelenlétére - olvasható még a Biztonsági osztály leveléből.

Egyébként pedig arra kérik a dolgozókat, hogy ha bármilyen kérdésük, vagy észrevételük van, akkor forduljanak hozzájuk - bizalommal. A szennyezésből adódó egészségügyi probléma esetén pedig a foglalkozás-egészségügyi szolgálat áll rendelkezésre - teszik hozzá. Egyébként a vezetőség ígéretet tesz arra is, hogy minden műszaki és szervezési lehetőséget megragadva tesznek intézkedéseket a levegő- és vízszennyezés végleges megszüntetése érdekében.