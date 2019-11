Gulyás Gergely nem mert belekóstolni a Mátrai Erőmű környékéből származó ivóvízbe

Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője azonnali kérdéssel fordult Gulyás Gergely kancelláriaminiszterhez, a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mátrai Erőműben történt baleset, vegyianyag-szivárgás miatt. Arra emlékeztette a kormányt, hogy ez már a második hasonló eset.

Hangsúlyozta azt is, hogy bár rémhírterjesztésnek nevezte a szivárgást Gulyás Gergely is, mégis több tucat ember lett rosszul az esettel összefüggésben, és vannak olyan szennyezett területek, amelyek még most sem látogathatóak.

Dudás Róbert szerint a helyeik aggódnak, és válaszokat akarnak, milyen hatása van a szennyezésnek a termőföldre és az ivóvizükre.

Gulyás Gergely válaszában azonban csak annyit közölt, hogy a mérések azóta sem mutattak ki további határérték-túllépést, ezért abba kellene hagyni a hetek óta tartó rémhírkeltést. Készülhetett erre az elutasító válaszra Dudás Róbert, ugyanis hozott magával egy flakon vizet az egyik helyi ivókútból, amit át is adott a miniszternek.

Dudás Róbert és Gulyás Gergely Béli Balázs

Gulyás Gergely nem élt a lehetőséggel, nem "nyugtatta meg" személyesen is az aggódó állampolgárokat, és a "mintát" inkább további vizsgálatokra félretette.