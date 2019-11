"Relatív, hogy mikor éhezik az ember” – Kásler Miklós adott leckét a parlamenti képviselőknek

Kásler Miklós humánminiszter viszonylag ritka vendég a parlamentben, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma tárcavezetőjének éves bizottsági meghallgatásától (előzetesen) sokat vártak az ellenzéki politikusok - azonban csalatkozniuk kellett.

Az egyébként rendkívül fáradtnak tűnő, gyakran alig hallható Kásler Miklós bizottsági szereplése sokkal inkább volt egy kedélyes, egyébként nagy tudású, de mégis kissé szórakozott öreg úr elmélkedésének személyes követése, semmint többek között az oktatásért, egészségügyért, kultúráért és sportért felelős csúcsminiszter beszámolója az elmúlt esztendő munkájáról.

Miközben az Országgyűlés Igazságügyi bizottságában a humánminiszter meghallgatásával párhuzamosan a szájzártörvényről vitáztak a politikusok (ami ugye a Fidesz szerint a Parlament méltósága miatt szükséges), Pósán László, a Kulturális bizottság fideszes elnöke a kormánypárti többséggel elfogadtatta azt a napirendet, miszerint minden egyes képviselő 2-2 percben szólhat hozzá a miniszteri beszámolóhoz, valamint a frakciók kapnak még 5-5 perc időkeretet. Ez azt jelenti például a Jobbik esetében, hogy a második legnagyobb képviselőcsoporttal rendelkező párt 9 percen keresztül kérdezhette Kásler Miklóst (a jobboldali ellenzéknek két bizottsági tagja van, Farkas Gergely és Ander Balázs). A független Szabó Szabolcsnak viszont összesen 2 perce maradt, hogy megszólítsa azt a minisztert, aki eddig a parlamentben mindössze két alkalommal volt jelen kinevezése óta.



A kormánypárti trükk másik fele az időkorlát volt (a meghallgatásra 2 órája volt plénumnak, utána Káslernek a Népjóléti bizottságban volt jelenése, ide pedig Palkovics László érkezett), a miniszter 49 perces, olykor számokkal fűszerezett beszámolóját maga Pósán szakította félbe, jelezve, hogy így aztán valóban nem lesz semmi lehetőség a válaszok elhangzására.

Az első ellenzéki politikus (Farkas Gergely) végül 9:58-kor kapott szót - 1 óra 2 perccel a napirend tárgyalásának a vége előtt. Kásler Miklósnak pedig 15 perce maradt a válaszadásra...

De az a 49 perc is furcsa volt. Kásler - látszólag - véletlenszerűen időzött el témák felett. Így például legalább annyit beszélt a régészet helyzetéről, mint a fiatalok idegennyelv-tanulásáról, amellyel kapcsolatban megjegyezte, ez is olyan, mint a magyar foci, számos vélemény van róla egymás mellett. Érintette a meglévő pedagógushiányt (bár az életpályamodell miatt a pálya kiszámíthatóbb), valamint az iskolából való lemorzsolódást is (ami szerinte csökken), ám sokkal hálásabb témának nevezte a magyarságkutatást.

De belefért az is, hogy elmesélje, "libalegelőnek" hívták azt a területet, ahol egyetemi évei alatt sportolt Szegeden. Később egyébként kijelentette: "pedagógusfizetésekről beszéljünk máskor".

Szintén a Kásler-univerzumot színesíti tovább az a meglátása is, miszerint:

"Relatív, hogy mikor éhezik az ember, mennyire, és mire: töltött káposztára, vagy a kultúrára."

Mindenesetre a jobbikos Farkas Gergely (azontúl, hogy felszólalt az időrenddel szemben) az idegen nyelvtanulással kapcsolatban megjegyezte, pártja bízik a sikerben, ugyanakkor a Jobbik szerint ebben a tekintetben reformra szorul a köznevelés, illetőleg arról is érdeklődött, hogy létezik-e a kormány nyelvstratégiája. Előbbire azt a választ kapta, hogy vannak arról viták, hogy ne 2 hétre, hanem 4 hétre, vagy félévre küldjük ki a gyermekeket a célországba, utóbbi nem került szóba.



Farkas felhozta a kivándorlás kérdését is, amelyről nem esett szó a miniszteri expozéban. Erről Káslernek egy személyes sztorija jutott eszébe, ugyanis őt hiába marasztalták külföldön 1800 márkás fizetésért (korábbi verzióban ez 2000 márka volt - a szerk.), eszébe sem jutott külföldön maradni. Amúgy is két lehetőség előtt áll a kivándorolt magyar fiatal: "vagy visszajön, vagy nem".



Sőt, még historizált is - felhozta, hogy a középkorban is "minden inas elment, de visszajöttek". Ezt hozta azzal párhuzamban, hogy a nővérek hazaköltözése is folyamatban van.



Ander Balázs (Jobbik) a pedagógushiányra, illetve a pedagógusok leterheltségére kérdezett rá. A miniszter válaszában közölte, tudja, hogy 2022-ben hatezer pedagógus mehet nyugdíjba, és azt is, hogy a tanári pályára jelentkező 6000 hallgatóból 1800 marad a pályán. A leterheltséggel kapcsolatban pedig egy anekdotával szolgált: elmesélte, hogy ott volt a NAT vitájánál, amikor erről volt szó, pedig ő egy olyan világból jött, ahol olykor hetente többször is kell napi 23 órát dolgozniuk, kis megszakításokkal.

A beszámolót követően a képviselőket arról kérdeztük, mire volt elég a 15 perces válaszadási idő:

Farkas Gergely szerint ez nehezen tekinthető valódi meghallgatásnak. Mint mondta, a Fidesz minden évben igyekszik túlesni ezen a jogszabályi kötelezettségének, de az időkeret megléte már önmagában lehetetlenné tette, hogy egy érdemi párbeszéd alakuljon ki Kásler Miklóssal. Felidézte, hogy még arra a néhány kérdésére sem kapott választ, amit volt ideje feltenni, csak "egy nagypapás-mesélő-sztorizgatós" válasz érkezett. Farkas Gergely jellemzőnek nevezte, hogy

a miniszter 50 perces monológjában nem beszélt a stratégiai kérdésekről, és annak sem mutatta semmi jelét, hogy a kormány foglalkozna a kivándorlás kérdésével.

Az MSZP-s Hiller István sem volt boldog: "annak tényleg nincs értelme, hogy a kormánypárti képviselő a kormánypárti minisztert dicséri az éves beszámolóján. Ez valóban a kultúra egy sajátos színtere, úgy hívják, hogy színház. Ez viszont parlament" - fogalmazott lapunknak. Hozzátette még, láthatóan a minisztert is zavarta, hogy nem volt ideje válaszolni a kérdésekre miközben lettek volna gondolatai - magyarázta, majd kiemelte, az Országgyűlés méltóságát épp a párbeszéd biztosítja.

A fideszes L. Simon Lászlónak viszont nem volt kivetnivalója: mint mondta, egy évtizede vesz részt miniszteri meghallgatásokon, és eddig mindig fontos dolgok hangzottak el. Így történt ez most is, a miniszter egy érdemi és részletes beszámolót tartott, a képviselők feltehették a kérdéseiket, a miniszter megválaszolta azokat - magyarázta lapunknak.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, a meghallgatás a miniszteri számonkérésnek csak az egyik változata, sok más formája is van, illetve a miniszternek nem kötelessége személyesen bent lennie a parlamentben, azért vannak ott az államtitkárok. Kásler Miklós eleget tett törvényi kötelezettségének - közölte L. Simon László.