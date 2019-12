Boris Johnson valószínűleg megnyeri a választást, de nagy győzelemre van szüksége

Ma a végeláthatatlan Brexit-viták után előrehozott választást tartanak Nagy-Britanniában, ami legalább annyira szól a kilépésről, mint a pártszimpátiáról. A felmérések szerint a konzervatívok nyerhetnek, de Boris Johnson győzelem esetén is nehéz helyzetbe kerülhet a parlamentben. Brit választási előzetesünkben Szabó Barnabást, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját kérdeztük.

A Brexit Párt nem indít jelölteket azokban a választókerületekben, amelyeket a konzervatívok 2017-ben megnyertek. Ez egy leplezett együttműködés Nigel Farage és Boris Johnson között?

Farage azzal magyarázta ezt a döntést, hogy mindenképp biztosítani szeretnék a kilépéspárti többséget a parlamentben. Ugyanakkor az is érezhető volt, hogy egyik párt sem tartaná előnyösnek, ha szoros szövetséget kötnének egymással, óvatos távolságtartás jellemzi a viszonyt. A gyakorlatban viszont kölcsönösen előnyös megállapodás született, a toryktól nem vesznek el sok helyet, de Farage pártja is képviselethez juthat. Ez egy jól becsomagolt együttműködésnek tűnik.

Mire számíthatnak a Liberális Demokraták?

Valószínűleg a Skót Nemzeti Párt lesz a harmadik erő, őket követhetik a libdemek, ez a brit választási rendszer sajátosságának is köszönhető, csak a győztesek juthatnak képviselői székhez. Itt is láthattunk kölcsönös visszalépéseket a Munkáspárttal, de ez sem teljesedett ki választási együttműködéssé. A libdemek üzenete egyértelmű, de mégsem sikerült az összes kilépést ellenző választót megszólítaniuk. Tarolni nem fognak a választáson, ezért valószínűleg nem lesz túl nagy szavuk az új parlamentben. Kivéve, ha a Munkáspárt csak szűken marad le a többség nélküli toryktól, és ez koalíciós együttműködést hoz a Munkáspárt és a libdemek, vagy esetleg a Skót Nemzeti Párt között.

Mit akarnak kezdeni a Brexittel Jeremy Corbynék?

A Munkáspártnak illékony és zavaros a megközelítése. Az egyik forgatókönyvük, hogy választási győzelmük esetén újratárgyalnák a kilépési megállapodást az EU-val, majd népszavazásra bocsátanák ezt, maradási opcióval. Ez a gyakorlatban kivitelezhetetlennek, de minimum egy újabb, végeláthatatlan folyamatnak tűnik. Ráadásul Corbyn kifejezetten népszerűtlen politikus, túl megosztó és olykor túl marxista az angol polgári igényeknek, ami visszaüthet a választáson.

Milyen lehetséges győzelmi forgatókönyvek állnak a toryk előtt?

Ha nem túl nagy, például 10-20 fős többséggel nyernek, az a matek szerint kényelmes lehet, a gyakorlatban viszont nem. Ha marad a tory frakcióban az a konzervatív jobbszárny, amely, ha már nem is a no-deal Brexitet követeli, hanem azt, hogy az átmeneti időszak maximum 2020 végéig tartson, nem lesz egyértelmű Johnson többsége. A szakértői vélekedés pedig az, hogy ennyi idő alatt nem lehet letárgyalni a kereskedelmi megállapodást, ezzel pedig így mégiscsak alku nélküli kilépés lenne. Abban az esetben, ha Johnson többsége erősebb és figyelmen kívül hagyhatja a 20-30 fős jobbszárnyat, lehetősége lesz arra, hogy ne vegye olyan szigorúan a kemény Brexitre vonatkozó ígéretét. A leginstabilabb verzió egy a mostanihoz hasonló kisebbségi kormány lenne, de ez függ attól is, hogy a Brexit Párt képviselői hány helyet szereznek és mekkora segítséget nyújtanak Johnsonnak, de ebből egy újabb, csak más jellegű kötélhúzás is kialakulhat.