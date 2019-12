„A helyben élők támogatása evidencia” - interjú Szabó Zoltán Ferenc szentesi polgármesterrel

A 27 ezer fős Szentes a harmadik legnagyobb város Csongrád megyében. A rendszerváltást követő önkormányzati ciklus kivételével szocialista vezetése volt. Ráadásul ezen időszak alatt minden alkalommal Szirbik Imre volt a település vezetője. A korábban tanácselnökként is dolgozó politikus visszavonult a városvezetéstől. Utódja az ellenzéki pártok összefogásaként Szabó Zoltán Ferenc lett, aki az előző ciklusban a város egyetlen jobbikos képviselője volt. 2018-ban pedig közel 38 százalékos eredménnyel a második helyen végzett az országgyűlési választáson. A város aktuális ügyeiről kérdeztük.

Mikor volt legutoljára horgászni?

(Nevet). A választás után talán egy alkalommal volt úgy, hogy két óra hossza szabadidőm volt, amikor erre sor került. Hétköznap reggel 7-kor a hivatalban vagyok, nagyjából este 5-6-ig bent is vagyok. Ebben az időszakban a szabadidő majdnem nulla, a családdal töltött idő szintén. Hétvégén szalagavató, advent és egyéb rendezvények miatt is elég elfoglalt vagyok. Szombaton 2-3 rendezvény van, és 1-2 még vasárnap is.

Tehát akkor csak éjszakai horgászatra van lehetőség?

Igen, hogy ha volna lelki és fizikai erőm ahhoz, hogy éjszakai horgászatot csináljak, de belegondolva akkor másnap olyan fáradt lennék, hogy az a munka rovására menne.

Szentesen nem a klasszikusnak mondható helyzet volt, ahol a fideszes vezetés adta át a várost az ellenzéknek, és azt mondták, hogy milyen nagy pénzügyi tartaléka van a városnak, valójában pedig semmi. Hiszen itt nem fideszes polgármester volt, habár a testületben többségben voltak a fideszesek. Hogyan vette át a várost?

Itt hosszú időn keresztül szocialista polgármester volt. A legutóbbi időszakban 7 fő ellenzéki képviselő, és 8 fő fideszes volt a testületben. Az elmúlt 5 év menetét, így a kinevezéseket, a költségvetéseket teljes mértékben meg tudták határozni a fideszesek. Az átadás-átvétel barátságos környezetben történt. Természetesen a kormányhivatal munkatársai a törvények szerint jelen voltak.

Rengeteg anyag volt, többmilliárdos költségvetéssel, de tartalékkal és folyamatban lévő pályázatokkal, folyamatban lévő kifizetésekkel vettük át a várost. Úgy gondolom, hogy van mihez nyúlni, de mindenesetre egy takarékos üzemmód jellemzi a várost, és ezen a következő évben sem változtatunk. Mint mondtam, én nem herdálok és nem hezitálok. Viszont ha van olyan pályázat, amihez komolyabb önerő kell, azt megpróbáljuk összeszedni, és azt nézzük, hogy mennyit tudunk a városba hozni. Az elképzelésünk az, hogy minden lehetőségre rámozdulunk, de fölösleges, hogy valami duplikáció legyen vagy triplán legyen valami megvalósítva.

Intézményvezetői pályázatokat írtak ki. Tisztogatja a jobbikos polgármester a korábbi fideszes többség embereit, vagy más módon zajlanak a pályázatok?

Itt Szentesen semmilyen politikai tisztogatásra nem készültünk és nem készülünk. Szeretnénk a következő időszakban az intézmények és gazdasági társaságok történetét és belső struktúráját pontosan látni. Ott fogunk csak személyi kérdésekben beavatkozni, ahol a gazdasági társaságokban nem látjuk az általunk gondolt helyes irányt, vagy a város lakossága úgy ítéli meg, hogy lépnünk kell. Van ilyen is. Ezek a pályázatok inkább arról szólnak, hogy a megbízott vezetők helyett konkrét kinevezett vezetőkre van szükség. Ezeket rendbe szeretnénk rakni, és mindenhova olyan alkalmas vezetőt kinevezni, aki akarja és tudja is tenni a feladatát. Olyat, aki számon kérhető és felelősségre is vonható.

Több helyen utcaneveket és közterület-neveket változtatnak. Ez törvényi kötelezettség. Hogyan fogadják a helyiek?

Nem fogadják a szentesiek sem kitörő örömmel ezeket a változtatásokat. Megértem, hogy bármilyen önkényuralomhoz köthető személyek ne jelenjenek meg közterületeken. Mi felhívással éltünk a város lakói felé, hogy hogyan nevezzük el ezeket az utcákat. Ez is törvényi kötelezettség. Ilyenkor, amikor bedobjuk a gyeplőt és teret biztosítunk a teljes társadalmasításnak, az jó, és így végtelen mennyiségű ötletből tudunk remélhetőleg találni olyan szentesi vagy Szenteshez köthető embert, akiről el tudjuk nevezni a mostani Erdei Ferenc és Darvas József utcákat.

Azonban sokan ezt fölöslegesnek tartják, a lakosok nem úgy érzik, hogy ez a legfontosabb feladat. Mi is tudunk ennél százszor fontosabb problémát.

Beszéljünk a médiáról! A helyi újság az Ön fényképével lesz tele, vagy ennél azért korrektebb lesz a helyzet? Már persze ott, ahol ráhatása van az önkormányzatnak.

Azt hiszem, hogy konszolidálódott a helyzet. Ez is egy vegyes történet itt Szentesen. A médiumok java része próbált tartani egy bizonyos semlegességet. Voltak azért elhajlások, ezt is el kell mondani. A választások előtt is a tárgyalások során azt kértem, hogy semlegesebb módon, vagy optimálisabb módon tájékoztassák a lakosságot.

Volt, aki nem folyt bele a választási ügyekbe, tőlük azt kértem, hogy ez lehetőleg maradjon is így. A másik alapvetés, hogy én nem kívánok propaganda újságot, televíziót vagy rádiót létrehozni. Nem törekszem személyi kultuszra. Amit megvalósítunk és amely lehetőségeket kihasználunk, annak elégnek kell lennie, hogy a következő választáson igent vagy nemet mondjanak a folytatásra. Magyarul azt szeretném, hogy a munkát mutassa majd be a média.

A térség fideszes képviselőjével, Farkas Sándor agrárminisztériumi államtitkárral, miniszterhelyettessel milyen a kapcsolatuk?

Eddig oda jutottunk, hogy kölcsönösen kerestük egymást az elmúlt két hónapban. Éppen a tegnapi napot néztük ki, de végül ez az időpont sem lett alkalmas. Rendezvényeken találkoztunk eddig, de hivatalos négyszemközti találkozóra még nem került sor. Szeretnék mindenkivel jó kapcsolatot kialakítani. A kórház vezetésével is úgy néz ki, hogy ez sikerül. Az igazgatóval is nemrég tárgyaltam. A megyei közgyűlés elnökével is együttműködésre törekszem, és úgy tűnik, hogy lesznek hamarosan eredmények is, amelyekről be tudunk majd számolni. Kicsit ezt a parlamenti képviselői vonalat kell közösen erősítenünk. Azért dolgozom, ezért jövök-megyek hetente is Szegedre, és máshova is, hogy a város lobbiját maximálisan elősegítsem.

Szentes viszonylag erősen iparosodott és az agrárium is sokaknak ad munkahelyet, jelentős cégeket tart el, mégis cél volt a polgármesteri programban, hogy új beruházók jöjjenek az ipari parkba. Ez mennyire sikerülhet?

Az ipari park azért van annyira jelentős, hogy az iparűzési adó mértéke az állami támogatásnál már nagyobb. A Hungerit Zrt. több tízmilliárdos beruházással készül, tehát a már itt lévő üzemek is folyamatosan fejlesztenek. Új tollüzemet adnak át hamarosan. A város az elmúlt hónapokban több, mint 14 hektárt adott el ennek a cégnek az ipari parkban, ami óriási terület, és olyan új befektetési részek is létrejönnek, amelyek már munkahelyek és adók szempontjából is nagyon sokat jelentenek majd.

De emellett meg kell említeni a Legrandot, aminek a társadalmi szerepvállalása példaértékű, és erre személyesen is nagyon büszke vagyok. De megemlíthetem a Coala Hungary Kft.-t, ami Szentesről nőtte ki magát, és csak elképedve hallgattam azokat a számokat, amelyek már megvalósultak, és amelyek a következő évek elképzelései. Ők például TAO-forrásokkal segítik helyi egyesületek életét, de más módon is részt vesznek a szentesi városi életben. Nemrég vásároltunk meg egy régi téglagyári területet, amit szeretnénk kiajánlani néhány komoly cégnek. Ezek a tárgyalások is megkezdődtek már. Stabil az ipari bázis Szentesen. Úgy gondolom, hogy a jövőben lehet számítani a helyben működő vállalkozásokra, a fejlesztéseikre és újak betelepülésére is. Ebben az önkormányzat is tevékenyen részt vesz.

Ez fontos az adóbevétel és a munkahelyek miatt is, de a fiatalok megtartásához – amely szintén fontos programpont volt – más eszközök is vannak. A helyi kis- és közepes vállalkozásokat hogyan támogatják?

Az ipari parkon kívüli kisebb helyi vállalkozások támogatása teljesen evidens, mint ahogyan a helyben élők támogatása is evidencia. Az építményadó alól például adómentességet élveznek a 30 négyzetméter alatt üzletek működtetői. Cél, hogy a vállalkozókkal folyamatosan kapcsolatot tartsunk, és erre kerekasztalt is hozzunk létre, hogy együtt találjuk ki a koncepciókat. Természetesen a gazdasági helyzet folyamatosan változik, és az internetes kereskedelem fellendülése miatt sok kisebb helyi vállalkozás kerül nehéz helyzetbe. Azt vallom, hogy sem az államnak, sem az önkormányzatoknak nem szabad túlzottan beavatkozniuk a piaci viszonyokba, de a helyiek támogatása valamelyest kötelezettségünk is.

A kórházi átalakítások mennyire érintik Szentest?

Még nem lehet pontosan tudni. Nekünk van egy több, mint 100 éves kórházunk, és bízom abban, hogy a műtőtömb – amelyre már sok ígéret volt – a jövőben nem csak tervezésre, de a kivitelezésre is kap forrást. Nem csak Szentest, hanem a környékbeli 110 ezer embert is érinti, hiszen ennyi az ellátott. Az alapellátás – ami az önkormányzat kötelező feladata – maximálisan működik. Minden körzeti hely be van töltve, de így is nap, mint nap meg kell küzdeni érte, hogy az ellátás stabil maradjon a városban.