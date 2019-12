Tordai Bence az őt anyázó KDNP-s politikusról: a megértés és megbocsátás keresztényi gesztusát szívesen gyakorlom

Úgy szeretném Úgy akarom Úgy szeretném Úgy akarom

Úgy szeretném a szemedet kinyomni

Úgy szeretném a füledet letépni

Úgy szeretném a töködet levágni

Úgy szeretném a beledet kitépni

Tordai Bencze kurva anyád! (9X)



Úgy szeretném Úgy akarom Úgy szeretném Úgy akarom

Úgy szeretném a szemedet kinyomnni,

Úgy szeretném a füledet letépni,

Úgy szeretnék a töködön ugrálni,

Úgy szeretném a beledet kitépni,

Tordai Bencze, kurva anyád! (6X) A kurva anyád! (5X)

- írta Facebook-oldalán a kereszténydemokrata Szirmay Tamás. A KDNP-s politikus, a párt külügyi szakbizottságának tagja a CPg nevű klasszikus hazai punkzenekar Erdős Péter című dalának szövegében változtatta meg az egykori popcenzor, Erdős Péter nevét Tordai Bencére, vagyis ahogy ő írta, Benczére.

A posztot később törölte, azonban addigra többek is lementették, például maga Tordai Bence párbeszédes parlamenti képviselő is megosztotta:

Az Alfahír megkeresésére Tordai Bence azt mondta, alapvetően nem lepődött meg a szidalmazásán, hiszen ebből rengeteg éri, ugyanakkor az számára is érdekes volt, hogy egy közszereplő, nyilvános fórumon tesz ilyet.

A képviselő szerint semmi meglepő nincs abban, hogy egy kereszténydemokrata politikus így nyilatkozik valakiről, mert úgy véli, a KDNP mindig is távol állt a szeretetre és hitre alapozó politikától, ellenben

simán képes volt belesimulni a fideszes gyűlöletpropagandába.

A személyét érintő ízléstelen támadással kapcsolatban ugyanakkor azt mondta,

„A megértés és megbocsátás keresztényi gesztusát szívesen gyakorlom, hogy tanuljanak belőle”

Tordaival arról is beszéltünk, hogy mi lehetett az oka a kormánypárti fanatikusok kiakadásának: ennek egyik magyarázata lehet, hogy a képviselő hétfőn Áder János palotájánál tartott egy sajtótájékoztatót, ami arról szólt, hogy a tb-törvény módosításával egymillió ember is ellátás nélkül maradhat, ami nyilván halálos áldozatokkal is járhatna.

Ennek illusztrációjaként egy koporsót is vittek magukkal, amit a közösségi médiában fideszes kamuprofilok és pártaktivisták megpróbáltak úgy beállítani, mintha a köztársasági elnöknek vitték volna, a halálát kívánva. Tordaiék egyébként mindössze annyit kérnek Ádertől, hogy ne írja alá a törvényt, hanem inkább földelje el.

Az ellenzéki képviselő szerint jobb tisztázni, ha egy fakenews-gyártás váltotta ki Szirmay Tamásból „ezt a szinte már komikus dühöngést”.

Kérdésünkre, hogy vár-e valamilyen érdemi reakciót a kisebbik kormánypárttól, a párbeszédes politikus azt mondta, nem igazán van ideje ilyesmivel foglalkozni és edukálni sem akarja a kormánypártiakat, de ha a KDNP-ben fontosnak tartják azt, hogy milyen kommunikációt folytatnak a nyilvánosságban, akkor legalább belső körökben tehetnének lépéseket.

„Majd megkérdezem őket a folyosón” – vetítette előre Tordai.