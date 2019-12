Január közepén enyhülhet az amerikai-kínai kereskedelmi háború

Január 15-én írják alá a részleges kereskedelmi megállapodást Kínával a Fehér Házban - jelentette be Donald Trump kedvenc kommunikációs csatornáján, a Twitteren.

Az amerikai elnök "nagyon széleskörű és átfogó" részleges megállapodás aláírásáról írt, megemlítve, hogy a ceremónián magas rangú kínai tisztségviselők lesznek jelen. Arról is írt, hogy később Kínába látogat, ahol a megállapodás bővítéséről egyeztetnek.

Az amerikai sajtó szerint a kínai delegációt Liu He miniszterelnök-helyettes, Peking főtárgyalója vezeti majd.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!