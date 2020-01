Renew Europe francia EP-képviselője: Donald Trump nem időzített rosszul

Ki kell, hogy mondjuk: tudatosan vagy sem, de Donald Trump nem időzített rosszul - írta (magyarul is olvasható) weboldalán Bernard Gueatta, a Renew Europe EP-frakció francia képviselője, aki nem mellesleg több évtizedes külpolitikai újságírói tapasztalatokkal rendelkezik.

Guetta szerint, ha Irán kulcsfigurájának, Kászim Szulejmáni tábornoknak a megölése után Irak valóban kiutasítja az amerikai csapatokat, nincs rá bizonyíték, hogy Irán még mindig elég erős lenne ahhoz, hogy átvegye az irányítást a hatalmas és széttöredezett országban.

„Nem, Donald Trump nem feltétlenül játszott rosszul. A probléma abban áll, hogy a(z iráni) mollák sarokba szorított rezsimje óriásira emelheti a téteket, és a lehetséges visszavonulásuk sem a béke korszakát hozná el a Közel-Keleten. A viszonylagos vákuum, amit hagynának, csak még nagyobb káoszhoz vezetne a térségben, amelyikben türkök, kurdok és szaúdiak törekednének arra, hogy megerősítsék a saját pozícióikat, miközben Oroszország egyes-egyedül találná magát egy bonyolult Keleten, ahol fel lenne neki adva a lecke, hogy kit támogasson és miért”

- fogalmazott véleménycikkében a francia EP-képviselő.



Guetta tehát úgy véli, a Szulejmáni halála nyomán kialakult konfliktusból semmiképpen sem jöhet ki jól Irán.

„Az iráni vezetők mindkét forgatókönyvben csak meggyengülhetnek, akár lépnek a gyilkosságra, akár nem”

- írta.

A képviselő szerint a Fehér Ház üzenete világos, „ha léptek, fizetni fogtok érte”, és nincs rá okunk, hogy kétségbe vonjuk ezt a fenyegetést, amelynek beváltásához az Egyesült Államoknak minden eszköz a rendelkezésére áll. Irán viszont azzal is veszít, ha bölcsen dönt, és komolyan veszi az amerikai „figyelmeztetéseket”, ebben az esetben ugyanis a közel-keleti szövetségeseik megalapozottan gondolhatják úgy, hogy nem támaszkodhatnak kizárólag az iráni pártfogójukra. „Az egész térség helyzete megváltozna, és nem Teherán előnyére” - tette hozzá Guetta.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-képviselője múlt hét pénteken a Facebook-oldalán azt írta: „Nem kell nagy világpolitikai jártasság ahhoz, hogy bárki belássa: egy magas rangú iráni vezető megölése az amerikai elnök utasítására kevés jót jelent a világnak. Csak reménykedni tudunk benne, hogy mindkét félben lesz annyi bölcsesség, hogy leállítsák az elszabadulni készülő borzalmas folyamatokat. Jobbikos európai parlamenti képviselőként én azért fogok dolgozni, hogy Európát, és benne Magyarországot megóvjuk, és az emberek biztonságát garantáljuk.”

Az MTI arról számolt be, hogy kedden az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára, Ali Samháni admirális tizenhárom „bosszúforgatókönyvet” jelentett be, válaszul Kászim Szulejmáni tábornok halálára. Ezekről több részletet nem árult el, de leszögezte: az iráni vezetésnek pontos információi vannak a térségben állomásozó amerikai haderőről. Ali Samháni azt is hangoztatta, hogy az Egyesült Államok több évtizede csupán fenyegetőzik, soha nem tett semmit, és ez most sem lesz másként. Az iráni parlament kedden törvényben minősítette terroristának az amerikai fegyveres erőket.

Azt még vasárnap közölte az iráni állami televízió a teheráni kormány közleményére hivatkozva, hogy a továbbiakban Irán nem korlátozza atomprogramját, és nem teljesíti a 2015-ben kötött többhatalmi nukleáris megállapodásban vállalt ezen kötelezettségeit, de fenntartja együttműködését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel. Donald Trump már 2018 májusában felmondta az atomalkut, és újból szankciókat vezetett be Irán ellen. Hétfőn nagy betűkkel írta ki a Twitterre, hogy Iránnak soha nem lesz atomfegyvere.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában azt mondta: műveleti területen a Magyar Honvédség folyamatosan elemzi a helyzetet az iráni-amerikai viszály nyomán, így az iraki missziót érintően is minden eshetőségre fel van készülve, hogy azonnal reagálhasson. Az evakuálásra is fel vannak készülve. Egyelőre csak a kiképzési feladatokat függesztették fel, a többi feladatot továbbra is végzik. A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy a történtek ellenére nem a legmagasabb biztonsági fokozat mellett végzik feladataikat a katonák. Hozzátette: Magyarországnak Irakkal van együttműködési megállapodása. Ha azt kérik, hogy vonják ki a magyar katonákat, akkor megteszik, de addig a feladat megmarad.