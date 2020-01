Navracsics egy évet adott a Fidesznek, Deutsch bírja a stílusát, a Fidesz rejtőzködik

A valóságérzékelési probléma egyik jele lehet az önkormányzati választás néhány váratlan eredménye – ezt Navracsics Tibor volt fideszes igazságügyi miniszter és uniós biztos mondta tegnap az N1TV-nek, hozzátéve, hogy ennek legjobb példája Budapest lehet.

Azonban Navracsics szerint hozzá tartozik a valóságértelmezéshez az is, hogy ilyenkor tud-e korrigálni egy párt, és meg tudja-e újra szólítani a szavazókat.

„Én erre adok egy évet a Fidesznek”

- mondta.

Az Európa Kulturális Fővárosa program koordinálásáért felelős kormánybiztosként tevékenykedő Navracsics az N1TV-nek arról is beszélt, hogy miért nem indul saját nevén a Fidesz a dunaújvárosi időközi országgyűlési választáson: szerinte ebben nincs semmi érdekes, más pártok is álltak már be civil jelöltek mögé a korábbi választásokon.

Csakhogy a dunaújvárosi választás esetében némileg másról van szó, hiszen az ellenzéki pártok együttműködéséből természetes módon adódott, hogy a jelölt egy civil szervezet indulója, vagy független legyen. A Fidesz azonban egyedüliként támogatja Molnár Tibor iváncsai polgármestert, tehát ő úgy lesz független jelölt, hogy valójában egyetlen párt támogatását élvezi, így az lenne az ésszerű, ha hivatalosan is a kormánypárt jelöltje lenne. Erről azonban szó sincs, a Fidesz-logó még csak meg sem jelenik Molnár kampányában.

Miért lett vállalhatatlan a Fidesz-logó az időközi országgyűlési választáson? Most már biztos, a Fidesz-KDNP logóit hiába fogja keresni a kormánypárti szimpatizáns a Fejér megyei 4-es számú választókörzetben, ugyanis az időközi országgyűlési választáson nem indít hivatalos jelöltet a NER. Persze, arról azért nincs szó, hogy ne ajánlanának országgyűlési képviselőjelöltet: a kormánypártok Molnár Tibort, Iváncsa független polgármesterét támogatják a kampányban, ezt kedden hivatalosan is bejelentette Dorkota Lajos, a nagyobbik kormánypárt választókerületi elnöke.

Arra a kérdésre, hogy –miként azt Török Gábor politikai elemző értékelte- Navracsics és a korábbi miniszter, Lázár János a párt belső ellenzékének számítanak-e, azt mondta, hogy

„Azt mindenki tudja, hogy az én gondolkodásmódom nem a mostani Fidesz főáramához tartozik”

- majd arra a kérdésre, hogy eljön-e még az ő ideje a Fideszen belül, mosolyogva annyit mondott, hogy az ember mindig reménykedik, de nem biztos benne.

Egyébként a Fideszen belül állítólag Rogán Antal propagandaminisztert és Kubatov Gábor pártigazgatót éri a legtöbb kritika, és az elégedetlenek szerint a párt nem tud szembe nézni a valósággal.

Navracsics Tibor szavaira Facebook-posztban reagált Deutsch Tamás EP-képviselő. Mint írta,

„Én nagyon karmolom a korábbi üzengetős helyett a sejtelmes, szomorú, kicsit sértett, kényszeredetten mosolygó és nagyon okos, de titokzatos új Navracsics Tibor szerepet. Ennyi”.

Ezekből is egyre inkább látszik, hogy a Fideszen belül nem állnak a legfényesebben a dolgok, az októberi önkormányzati választás ugyanis jelentős ütést vitt be a 2010 óta rendre tematizálni és győzelmeket aratni képes pártnak.

A Fejér megyei 4-es számú választókörzetben, avagy Dunaújvárosban és környező településein február 16-án tartanak időközi országgyűlési választást azt követően, hogy a 2018-ban egyéni győzelmet arató jobbikos Pintér Tamás tavaly októberben Dunaújváros polgármestere lett, így mandátumát vissza kellett adnia, amelynek sorsáról ilyenkor –a listás bejutással ellentétben- új választások döntenek. Pintér saját helyére korábbi munkatársát, Kálló Gergelyt javasolta, akinek személyét elfogadták az ellenzéki pártok, így közös jelöltként méretteti meg magát. Fő ellenfele Molnár Tibor iváncsai polgármester lehet, aki függetlenként indul ugyan, de a Fidesz kedden bejelentette, hogy őt támogatják – miközben saját nevüket és logójukat távol tartják tőle.