A Fidesz–MSZP alkotta koalíció miatt költségvetése sem lesz Törökbálintnak?

Patthelyzet alakult ki a törökbálinti képviselő-testületben, a – fideszes polgármesterrel együtt – tizenkét tagú plénumban az ellenzéki összefogás Törökbálint Holnap Egyesülete hat fővel foglal helyet (öten egyéni választókerületből, egy képviselő pedig kompenzációs listáról jutott be), a Fidesz pedig a polgármesteri székben helyet foglaló Elek Sándor mellett három egyéni választókerületi győztessel és egy kompenzációs listás képviselővel összesen öt főt delegált a város legfőbb testületébe.

A kakukktojás az MSZP-s Szentmiklósi-Tóth Tamás, akiről egy ideig úgy tűnt, ugyancsak beszállhat a NER leváltásába, ám végül kifarolt az összefogásból, és a Liberálisok, a Szolidaritás, valamint a Párbeszéd támogatásával külön indult polgármesterként és képviselőjelöltként is.

A 444 most arra hívja fel a figyelmet, hogy az MSZP-s Szentmiklósi-Tóth olyannyira kamuellenzéki, hogy számos kérdésben a kisebbségben levő Fidesz érdekeinek megfelelően szavazott: nem támogatta a városi szerződések átláthatóságát célzó ellenzéki előterjesztést, valamint megszavazta azt is, hogy a fideszes polgármester háromhavi jutalmat kapjon. (Az álellenzéki képviselőt a 444 meg is szólaltatta, reagálása a portálon olvasható.)

Már a választás előtt jelentkezett a probléma, de a bizalmat nem vette el tőle az MSZP vezetése, így külön el tudtak indulni Liberálisokkal, Szolidaritással, Párbeszéddel

– mondta lapunk kérdésére Szőke Péter, az ellenzéki Törökbálint Holnap tavaly őszi polgármesterjelöltje, önkormányzati képviselő. Emlékeztetett, az MSZP külön indulásának „köszönhető”, hogy az összefogás elbukott egy körzetet. (A 4. választókerületben a fideszes Géczy Krisztián 67 szavazattal előzte meg Zsigmond Jánosnét, a Törökbálint Holnap jelöltjét, miközben az MSZP vezette szakadárok színeiben induló Kun Anna, aki bizonyítottan szivárogtatott a fideszeseknek, 68 szavazatot szerzett.)

A szocialisták pávatáncról az Alfahír részletesen is beszámolt:

Kiváló munkakapcsolat: Törökbálinton a Fidesz az MSZP-vel vereti szét az ellenzéki összefogást Ahogy arról korábban beszámoltunk, Törökbálinton is megvalósulni látszott az ellenzéki összefogás, melynek keretében a kormánypártokkal szemben induló politikai erők egy helyi civil egyesület képviselőjét támogatták a polgármesteri székért folyó harcban. Ezt a megállapodást fúrta most meg a helyi szinten a Fideszhez ezer szállal kötődő szocialista választókerületi elnök.

Szőke megerősítette: Szentmiklósi-Tóth szavazataival szinte az összes esetben 6-6 lett az ellenzéki kezdeményezések szavazati aránya, sőt, őt

szinte a nulladik pillanattól magukhoz számolják a fideszesek,

és miatta nincs sem megválasztott alpolgármester, és a bizottságokat sem sikerült felállítani, ami törvénytelen állapot. A 6-6 miatt sok döntés zátonyra fut, és ez rosszul hat a folyamatokra.

A polgármester nem is törekszik megállapodásra, mindent az egyesületre akar fogni

– hangsúlyozta Szőke.

A város költségvetésére vonatkozó kérdésünkre válaszul Szőke emlékeztetett: a korábbi években már novemberben voltak informális megbeszélések a büdzséről, most ezek elmaradtak. Ezt követően, decemberben érkezett egy költségvetési koncepció sarokszámokkal, a képviselők erről első olvasatban szavaztak, majd februárban szavazhattak a végleges költségvetésről. 2019-ben ez úgy változott, hogy már nem volt első olvasat, a fideszesek az első változatot átnyomták a képviselő-testületen – tette hozzá az ellenzéki városatya.

Idén azonban már ez sincs. Szőke közölte, többek közt lapunk korábbi cikkének hatására csak most kezdődtek az első informális megbeszélések, és nincs a büdzsének első olvasata sem.

Mintha szándékosan vagy gondatlanságból késleltetnék a költségvetés elkészültét

– vélte Szőke, aki emlékeztetett, ha március 15-ig nincs a városnak elfogadott büdzséje, akkor az ugyancsak törvénytelen állapot, és a Kormányhivatal eljárást fog indítani.

Semmi rugalmasság nincs fideszes irányból, pedig nincs többségük a testületben, és az ellenzéknek is vannak javaslatai, véleményei

– tette hozzá.

Hasonló gondolatokat osztott meg lapunkkal Erdélyi-Sándor Áron, a Jobbik helyi elnöke, aki az őszi önkormányzati választáson épp Szentmiklósi-Tóth ellenfele volt az 5. választókörzetben. A szocialista politikus átállásával kapcsolatban felelevenítette, a kampány alatt is tudták, sejtették, hogy ez fog történni, mert 2018 előtt is együttműködött a Fidesszel. Szentmiklósi-Tóth ősszel az aláírás előtt kettő órával jelezte, hogy mégsem írja alá az együttműködést – mondta Erdélyi-Sándor, hozzátéve:

szerintem egy báb.

Úgy véli, az MSZP-s politikus feladata az ellenzéki együttműködés gyengítése volt, ennek érdekében két héttel a választások előtt két héttel a korábban a Fidesz által megszerzett plakáthelyeken Szentmiklósi-Tóth óriásplakátjai tűntek fel.

A törökbálinti költségvetésre vonatkozó kérdésünkre Erdélyi-Sándor Áron is felidézte, korábban már ősz végén, tél elején megszületett egy tervezet, de idén még most, január közepén sincs semmi terv.

Csak most kezdődött el az egyeztetés, de minden reakciójuk azt sugallja, hogy nem akarnak sem költségvetést, sem alpolgármestert, sem bizottságokat, hanem előrehozott választásokat

– vélte a helyi Jobbik-elnök.

Előrehozott választás?

A patthelyzet tehát adott, és pillanatnyilag mindkét fél, így az MSZP–Fidesz-koalíció, illetve a Törökbálint Holnap is ragaszkodik megszerzett pozíciójához. Ha nem áll be változás akkor könnyen elképzelhető – legalábbis a matematika szabályai szerint – az előrehozott választás. Erről a felvetésről Szőke Péter úgy vélekedett, minden patthelyzet előbb-utóbb feloldódik, például úgy, hogy az egyik fél kimuzsikál valakit.

Szőke aláhúzta: ha közülük szednek ki valakit, minden megy tovább, mint eddig, de a választók nem erre szavaztak. Hozzátette, ők nem szeretnének előrehozott választást, mert az emberek már mondtak véleményt.

A polgármester alkalmatlansága, ha ilyen helyzetből nem tud megegyezést létrehozni – szögezte le az ellenzéki képviselő, de kijelentette, ha a patthelyzet nem feloldható, akkor elkerülhetetlen az új választás kiírása.

Erdélyi-Sándor Áron viszont úgy vélte, minden az előrehozott választások irányába mutat. Elárulta, a fideszesek már csak úgy emlegetik a Szentmiklósi-Tóthtal kiegészült koalíciójukat, hogy

mi hatan.

A jobbikos politikus aláhúzta: ha időközi választás kiírására kerül sor, akkor a most olajozottan működő összefogás újra rajthoz áll, a helyi Jobbik ennek az összefogásnak a továbbvitelében érdekelt.

Az MSZP ha az ősszel nem, most lépett, és Tóth Bertalan pártelnök Facebook-oldalán közölte, kedden kezdeményezte Szentmiklósi-Tóth Tamás törökbálinti MSZP-s önkormányzati képviselő párttagságának felfüggesztését és az MSZP-ből történő kizárását.