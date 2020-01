Szenzációs játék a második félidőben, Izland legyőzésével csoportelső a magyar kéziválogatott az Eb-n

Magyar szempontból álomszerűen indult a meccs, öt perc után 3-0-ra vezettünk, Mikler 3/3-as védési mutatóval állt, ezek között egy büntető is volt. Utána kezdődött a rémálom, majdnem tíz perces magyar gólcsenddel, a 25. percben már nagy volt a baj, 11-6-ra vezettek az izlandiak, és benne volt, hogy még tovább nyílik az olló.

Az első játékrész végére, köztük Bóka utolsó másodperces góljának köszönhetően visszajöttünk három gólra, 12-9-es izlandi vezetésnél mentek szünetre a csapatok.

A második félidőben lassan indultunk be, a 41. percben viszont Mikler büntetőhárítása és Bánhidi gólja után egyenlítettünk, 15-15 volt az állás. 17-17-nél Mikler megint védett és Szita góljával fordítottunk, 3-2 után másodszor vezettünk a meccsen.

Az utolsó tíz percben szinte tökéletes kézilabdát mutatott be a magyar válogatott, az 51. percben három volt az előny, az 52. percre Mikler 41 százalékon védett (a vége 44 százalék lett), miközben támadásban is jöttek a gólok, Bánhidi konkrétan világklasszis teljesítményt nyújtott a nyolc találatával, még egy átemelős lövés is bejött, sőt Székely is védett egy büntetőt.

A második félidőt 15-6-ra nyertük, a vége 24-18, két győzelemmel és egy döntetlennel első helyen abszolváltuk a csoportkört, két pontot viszünk magunkkal a középdöntőbe, míg az olimpiai- és világbajnok Dánia kiesett.