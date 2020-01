Lokody Levente: Soha ne mondjunk le azokról az értékekről, amelyeket korábban vallottunk

Január 25-én tartja tisztújítását a Jobbik, a küldöttek két elnökjelölt és 14 alelnökjelölt közül választhatnak. Lokody Levente bejelentette indulását a Jobbik elnöki pozíciójára. A politikust a terveiről, céljairól és programjáról kérdeztük.

Miért vállalja a megmérettetést?

Követve az elmúlt időszak eseményeit és történéseit úgy érzem a pártnak meg kell újulnia! Fejlődés útjára lépve nem lehet megállni, töprengeni egy helyben toporogva. Győztes csak az lehet, aki képes elmenni a célig határozottan és kitartó munkával. Az elmúlt időszakban igaz emelkedett a Jobbik támogatottsága, de valamiért úgy érzem, a csapat ennél többre képes és ezt ki lehet és ki is kell hozni belőle!

Mit kíván elérni politikai közösségében?

Hiszek abban, hogy egy olyan értékekre, érvekre megalapozott programot vagyunk képesek újra az asztalra tenni. ami képes a közösséget újra kormányváltó pozícióba emelni. Nem lesz könnyű menet, ezzel tisztában vagyok, de büszkén vállalom ezt a feladatot a közösség élén.

Mint tapasztalt hegyivezető, sok nehéz feladaton át hajszolt engem az élet útja. Természetesen nem egyedül, hanem más embereket is magammal hozva, akik a tudásomra, tapasztalataimra támaszkodva bízott meg bennem és bízta rám az életét. Felelős vagyok az életükért, ugyanis nekem kell azt az utat megtalálni és a csapatot rajta végig vinni, egészen vissza abba a biztonságba, ahonnan elindultak. Ezt a mentalitást akarom a politikai élet küzdőterére is behozni, valamint azt a felelősségvállalást is, ami ezzel párosul.

Mi a programjának az üzenete?

Magyarország tulajdonképpen 30 éve nem változott. Pártállami akták nem kerültek felszínre, a rendszerváltozás nem zárult le. Fontosnak tartom megőrizni a Jobbik által letett alapértékeket a logónkat, nevünket egyben a csapatunk igazi értékét is, amely ezt a pártot második politikai erővé emeli ismét és remélem, hogy meg is tartja.

Úgy érzem jelenleg nem elég a jelenlegi parlamenti szereplés. Egy bizalom vesztett társadalom vesz körül, akit meg kell tudnunk szólítani. Ehhez minden eszközt alkalmaznunk kell. Úgy vélem, kizárólag az értékekre alapozott politizálás képes visszaadni a bizalmat és képes felemelni ezt a páratlan közösséget. Én úgy képzelem el ezt a pártot, hogy lehet az illető bal vagy jobboldali, a lényeg, hogy a nemzetünk számára fontos alapértékeket magáénak vallja. Nem zárkózom el az új elképzelésektől sem, de soha ne mondjunk le azokról az értékekről sem, amelyeket korábban vallottunk.

Én egy stabil, elszánt és karakteres konzervatív néppártot képzelek el, amely büszkén vállalja és hű marad alapításakor letett értékei mellett.

Mire büszke eddigi pályafutása, közéleti tevékenysége során?

Az egykori pártelnökkel, Vona Gáborral tartott utcafórum igencsak ráébresztett a valóságra. A kormány, propagandája révén sajnos képes megvenni és félrevezetni nagyon sok embert. A 2018-as választások után, valamint az azt követő tisztújítás után már nagy büszkeséggel töltött el, hogy 90%-ban meg tudtam őrizni a szervezetünk tagságát, a nehéz időszakban pedig reménnyel tudtam táplálni más szervezetet is a megmaradásra. Ezen kívül sikerült a NERsevik rendszer romboló ereje mellett is, megőrizni a Jobbik tiszteletét Erdélyben.

Eredmények felmutatását várják el tőlünk felelős ellenzéki erőként.

Én ígéretet tettem a változásra, s igyekszem be is tartani!

Hol látja a Jobbik szerepét, feladatát a közeljövőben, 2022-ben?

A Jobbiknak elsődleges feladata a megerősödés és a szilárd alapokra helyezés kell, hogy legyen. Az elsődleges teendőket a kapcsolatok megerősítésében, mozgalmi aktivitás erőteljesebb megnyilvánulásában és a tagság jobb és felelősségteljesebb kommunikációjában látok. Másfelől el kell döntenünk, hogy a következő országgyűlési választásnak, miként áll neki ez a közösség. Magam részérő,l én például nem zárkózom el egy tapasztalt, szakértő politikai világon kívülről érkező jelölt mögötti „összellenzéki” felsorakozás elől sem!

Világos választ kell adnunk magunknak és választóinknak is, hogyan állunk az ellenzéki együttműködéshez, és mire készülünk 2022-ben.

Úgy gondolom, hogy ebben az ellenzéki összefogásban, nekünk a jobb oldali szárny lelkének kell lennünk, nem beolvadni, hanem hozzáadni a szakmai nemzetpolitikai tudásunk!

Akármi is lesz az eredmény a január 25-ei tisztújításnak, én elfogadom a döntést és abban reménykedem, hogy továbbra is együtt tudunk dolgozni ezért a közösségért és nemzetért megújult erővel!