Most nem Trónok harcát, hanem menyasszonyokat és természetet rajzolt Szert-Szabó Dorottya

Tyrion Lannister mint Babszem Jankó, Daenerys Targaryen mint Tűzrőlpattant Teri, Khal Drogo mint Fehérlófia, Arya Stark mint Nevesincs Leány, és így tovább. A Trónok harca főszereplőinek „magyar népmesésítésével” robbant be a köztudatba Szert-Szabó Dorottya grafikusművész, akinek a héten nyílt kiállítása a fővárosi 9Bar kávézóban.

Szert-Szabó Dorottya Trónok harca-rajzaiból Uradalmak viadala címmel flipperjáték is készült, melyet mi is megmutattunk a tavaly novemberi Arcadia Nemzetközi Játékkiállításról írt riportunkban.

Nem bírtunk leállni a flipperezéssel Az Y generáció egy új típusú nemzedék, melynek kialakulásában a technika száguldó fejlődése játszott rendkívül fontos szerepet. Ha az 1900-as évek utáni időszakot felosztjuk, akkor ez a generáció a negyedik a sorban, jellemzően az 1980 és 1995 között születetteket soroljuk ide - szól a Wikipedia-cikk rólam is, bár a '92-es születésemmel az Y végére érkeztem, de így talán még hatványozottabban igaz a „technika száguldó fejlődése" rész az életemben.

Mostani kiállítása alkalmával pedig alkalmunk nyílt beszélgetni a művésznővel, aki elárulta,

olyan közegben mozog, ahol jelen van a magyar hagyományőrzés, ő pedig szereti a magyar népművészet kincseit felhasználni modern köntösben.

A fiatal művésznő a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció szakán végzett, nagy példaképe Jankovics Marcell mellett kedvenc rajzfilmjének, a Kockásfülű nyúlnak rendezője, az épp beszélgetésünk napján elhunyt Richly Zsolt.

Dorottya pénteken megindító Facebook-poszttal búcsúzott a legendás rajzfilmestől:

Ilyen szakmai előélet mellett teljesen érthető tehát a rajzfilmes világhoz fűződő vonzalma, ehhez pedig párosult a Trónok harca-szubkultúra, aminek ő maga nagyon nagy rajongója – árulta el portálunknak. A könyv- és filmsorozatként is nagy sikert aratott műből egyik nagy kedvence Tyrion Lannister – avatott be minket –, a sorozat elején még Daeneryst is nagyon kedvelte. Illetve Lannister-rajongóként remek karakternek tartja Cerceit is. „Lehet, hogy azért, mert a sorozat közben anya lettem, és teljesen átéreztem az ő vívódásait” – mondta.

A fiatal művésznő remek karakternek tartja Cerceit Szert-Szabó Dorottya / Facebook

A 9Barban azonban hiába is keresnénk az „internetet felrobbantó” rajzait. Szert-Szabó Dorottya le is szögezte, szándékosan nem hozta el azokat a műveket. Megcsodálhattunk viszont különböző kultúráknak menyasszonyi ruháiról készült színpompás alkotásokat. Ezekkel kapcsolatban Szert-Szabó Dorottya elárulta, szereti a népművészetet, így a tradicionális népviseleteket is. Bár ő maga – ahogy fogalmazott – „nem nagy világutazó”, de többek közt két hónapos perui nászútjukon is kapott inspirációt, illetve internetes gyűjtés révén is szerzett modelleket ezekhez az alkotásokhoz.

Számos kultúra menyasszonyát megrajzolta Szert-Szabó Dorottya / Facebook

A kiállítás másik domináns témája a természet, a madárvilág. A művésznő és testvérei ugyanis kiskoruk óta sokat kirándultak orvos végzettségű édesapjukkal, az ő révén szereztek ismereteket a biológiáról, a természetről. A saját bevallása szerint is „madármániás” Dorottya így ismerte meg a madárféléket, de alkotásain rendszeresen feltűnik a csillagos ég, valamint az élővilág más egyedei is.

Madármániás Szert-Szabó Dorottya / Facebook

A grafikusművész hölgy kizárólag digitális technikával, iPaden dolgozik. Elárulta, mikor könyvillusztrációs munkákkal kezdett foglalkozni (több gyermekkönyv is magán viseli Dorottya keze nyomát), akkor várta első kisfiát, a digitális technikára történt átállással pedig rengeteg időt meg tudott spórolni.

Nem bántam meg: fekve, ülve, úton-útfélen, ágyból, mindenhonnan lehet rajzolni vele!

– avatott be a modern művészeti technika előnyeibe.

Szert-Szabó Dorottya rajzaiból ízelítő látható a művésznő Facebook-oldalán és Instagram-fiókjában is, a grafikák pedig várhatóan február végéig, március közepéig lesznek kiállítva a 9Bar kávézóban.