Kálló Gergely: "Addig fogom bekiabálni az itt élők problémáit, amíg meg nem hallják"

Február 16-án időközi országgyűlési választás tartanak Fejér megyében, miután Pintér Tamás eddigi jobbikos országgyűlési képviselő, tavaly október 13-án Dunaújváros polgármestere lett. Pintér "utódjául", Kálló Gergelyt jelölte meg, akit a teljes ellenzék támogat. A kormány részéről a fejetlenséget jól jelzi, hogy valódi jelöltje nem lesz az időközi választáson. A választás előtti "finisben" az ellenzék jelöltjével, Kálló Gergellyel beszélgettünk.

- Mennyire ment könnyen az, hogy Kálló Gergely legyen a választókerület közös ellenzéki jelöltje?

Szerencsére egyre inkább érezzük, hogy fokozódik a várakozás a választókerületben. Az összefogásban résztvevő pártok számára nem volt kérdés, hogy engem támogassanak. Tudták nagyon jól, hogy mennyit dolgoztam korábban az önkormányzati választás kampányában, megismerték az én munkamorálomat és elszántságomat. Viszont a szavazók számára eleinte egy szürke eminenciás voltam, ugyanis eddig többnyire a háttérben segítettem és dolgoztam mások sikere érdekében. Úgy gondolom, mostanra a választók már megismertek engem és a programomat. Szeretnék tenni ezért a térségért, szeretnék az ő hangjuk lenni az Országgyűlésben. Érezzük az emberek támogatását, s egyre többen jelzik felénk, hogy elmennek február 16-án választani.

- Mi a véleménye arról, hogy egyetlen olyan jelölt sem lesz a szavazólapon, akinél ott lenne a Fidesz logója?

Én úgy gondolom, hogy október 13-a után észrevette a Fidesz, hogy az az arrogáns hozzáállás, amelyet korábban tanúsított, egész egyszerűen nem vezet sehová. Lehet, hogy itt most egy tesztüzem lesz: megnézi a kormány, hogyan érdemes majd elindulnia azokban a választókerületekben, ahol kevésbé számítanak esélyesnek, és ezek alapján határozzák majd meg a 2022-es taktikájukat. De ettől függetlenül van a Fidesznek jelöltje, és őt Molnár Tibornak hívják.

- Ez a "rejtőzködő életmód" korábban nem volt jellemző a kormány részéről, mi lehet az oka annak, hogy gyakorlatilag nem meri "felvállalni" a jelöltjét a Fidesz?

Az ellenzék számára sok olyan dolgot hozott az önkormányzati választás, ami korábban elképzelhetetlen volt. Vagyis, hogy összefogtak baloldali és jobboldali pártok azért, hogy leváltsák a korrupt fideszes vezetőket. De végül így alakult, mert észrevettük, hogy össze kell fogni annak érdekében, hogy változást érhessünk el az ország fejlődéséért.

- A kétharmados többség ellenére, Ön mit tudna tenni a körzetéért, abban az esetben, ha megválasztanák országgyűlési képviselőnek?

Október óta rengeteg változás történt ebben a körzetben, nemcsak Dunaújvárosban, hanem több más településen is ellenzéki polgármester került a település élére, vagy a képviselő-testületek lettek ellenzéki többségűek. Nekem az első dolgom az lenne, hogy bevezetnék egy állandó értekezletet, ahol a körzet településeinek városvezetőivel egyeztetnék rendszeresen annak érdekében, hogy mit tehetnék értük az Országgyűlésben. Nyilván országos ügyekkel is szeretnék foglalkozni, de én a körzetemet akarom képviselni, és a körzet hangján akarok szólni a parlamentben.

Addig fogom bekiabálni az itt élők problémáit, amíg meg nem hallják.

- Milyen problémákkal keresték meg Önt a választók?

Elsősorban olyan dolgokkal, amelyek sajnos országosan is jellemzőek. A legtöbb panasz az utak és a járdák állapota miatt van, de fontos volna az épületek fejlesztése is, például két település is van: Pusztaszabolcs és Ercsi, ahol a kastélyokat fel lehetne újítani turizmus céljából, ezzel plusz bevételekhez juthatnának az ottani önkormányzatok. Másfelől tudjuk, hogy ez egy ipari körzet, jelentős multinacionális vállalatok vannak itt, ugyanakkor nem ártana a füstmentes iparra is gondolni a levegő tisztasága miatt. Amit viszont még érdemes megemlíteni, mert sajnos itt is állandó probléma: az a fiatalok elvándorlása. Ebben a térségben nagyon sok fiatal elhagyja a kistelepüléseket és a nagyvárosokba költözik. Rengeteg üres és elhagyatott házat találunk, ami eléggé elszomorító.

Ki kell próbálnunk, hogy esetleg egy bérlakásprogrammal nem lehetne-e itthon tartani a fiatalokat. Nagyon jó ötletnek tartom a Jobbik részéről, a Mi Várunk elnevezésű programját, amely éppen a fiatalok lakásokhoz való jutását segítené és ösztönözné.

- Az utóbbi időben azt lehet látni, hogy a fiatalok egyre jobban érdeklődnek a politika iránt, és hát Ön is a fiatalabb korosztályt képviseli. Abban az esetben, ha megválasztják országgyűlési képviselőnek, miben tud mást nyújtani fiatalként a parlamentben?

A feleségemmel átestünk mindenen: a saját bőrömön tapasztaltam azokat a problémákat, amellyel a fiatalok nap mint nap szembesülnek, főleg pályakezdőként. Nyilván beszélhetnék fiatalos hévről, de én valószínűleg idősen is ugyanolyan vehemenciával fogom képviselni az itt élő embereket. Azt a hangos és markáns kiállást, amit Pintér Tamás tett korábban a körzetéért, azt én mindenképpen folytatni fogom.