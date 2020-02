A Sinn Féin lehet az ír választás győztese?

Szombaton tartják Írországban a soron következő parlamenti választást. Úgy néz ki, hogy megbukik a korábban erősen katolikusnak tartott ország első homoszexuális miniszterelnöke. Új erőre kaphat a korábban a gazdasági válság miatt megbukó, de előtte sokáig kormányzó Fianna Fáil, és előretörhet a Sinn Féin.

Leo Varadkar nemcsak az első nyíltan homoszexuális, hanem az első félig indiai kormányfője is volt Írországnak. Enda Kenny kormányfő lemondása után a legfőbb ellenzéki párt, a Fianna Fáil tartózkodásával, és a függetlenek pártjának szavazataival lett miniszterelnök, ugyanis pártjának, a Fine Gaelnek a mandátumai kevésnek bizonyultak volna a többség elnyeréséhez. A Fine Gael egyébként a Fideszhez hasonlóan az Európai Néppárt tagja, de liberalizálták az abortuszt, valamint azonos jogokal ruházták fel a homoszexuális házasokat. A párt támogatottsága négy év alatt 25 százalékról 20 százalékra csökkent. A Fianna Fáil – amely az európai politikában a liberális családhoz tartozik, de inkább jobboldali irányba hajlik - néhány százalékkal jár előtte, és a legutóbbi felmérés szerint a Sinn Féin is beérte támogatottságban őket. Így a jelenlegi állás szerint mindkét párt esélyes a dobogó második – vagy meglepetésre akár az első - helyére. Csakhogy a szocialista Sinn Féin négy éve még csak 13,8 százalékot kapott, és ők tekinthetők a választás valódi győztesének.

Szinte biztos, hogy egyik párt sem szerez majd önállóan többséget, tehát koalícióra kényszerülnek. Az Irish Times által megrendelt felmérés szerint a bizonytalan szavazók többsége a változás pártján áll, amelyből várhatóan a Sinn Féin profitál majd. Micheál Martin, a Fianna Fáil miniszterelnök-jelöltje azonban kizárta a koalíciót a Fine Gaellel és a Sinn Féinnel is, habár vannak pártjában olyanok, akik ezzel nem értenek egyet. A Sinn Féin elnöke, Mary Lou McDonald nyitott bármely párttal az együttműködésre.

Mary Lou Mcdonald

Varadkar elsősorban a gazdasági eredményekre, valamint az Észak-Írországgal kapcsolatos megállapodásra koncentrál a kampányban, és szabadkereskedelmi egyezmény megkötését tervezi az EU, valamint a közösségből kilépő Egyesült Királyság között. Habár a felmérések szerint a szavazókhoz nehezen jut el, de a párt a lakhatás és az egészségügy problémáival is foglalkozni kíván. Ez a két kérdés, amivel a Fianna Fáil elsősorban kampányol. A lakhatási probléma tényleg valós az országban. Sok családnak nincs saját otthona, és nagyon magasak a bérleti díjak is. Tíz év alatt megduplázódott az albérletek ára, miközben a fizetések nem emelkedtek érdemben. A Sinn Féin szintén a dolgozók és családok irányába kampányol, és a lakhatással, valamint az egészségüggyel kiemelten foglalkozik. Mint a leginkább egységpárti szervezet, kormányra kerülve a Sinn Féin népszavazást akar tartani az Ír-sziget egyesítéséről. A klímahelyzet természetesen szintén minden párt programjában megtalálható. Azonban a Zöld Párt támogatottsága továbbra is alacsony, és a zöld politikát így is talán legjobban a Sinn Féin jeleníti meg.

Az elmúlt évtizedekben a Fianna Fáil és a Fine Gail dominanciája határozta meg az ír politikát. Harmadik erőként hagyományosan a Munkáspárt jelent meg, amely azonban mostanra eltűnt a süllyesztőben. Helyére lépett a Sinn Féin, amely enyhített korábbi radikális baloldali programján, és úgy néz ki, hogy nagyjából 100 év után akár újra kormányra is kerülhet.