Kövér felidézte a vörösterrort, azt mondta: a momentumos gyerekek - kiegészítve a jakabfélékkel és tordaibencékkel - pontosan ilyenek

Az Országgyűlés elnöke szerint lényegében megszűnt a parlamenti párbeszéd, az ellenzék részéről nincsenek érvek, csak gyalázkodások. Az MTI szemléje szerint Kövér László a Mandiner című hetilap csütörtöki számában arról is beszélt, hogy minden választásnál meg kell küzdeni a sikerért, az ellenfelet nem szabad lebecsülni, ugyanakkor egyelőre vészhelyzet sincs, mert nincs olyan korcsoport, ahol ne a Fidesz lenne a legnépszerűbb.

Kövér László az interjúban minden egyéb kérdés előtt leszögezte: fehér, keresztyén, heteroszexuális férfi, ráadásul magyar.

Mindezt a Teremtőtől kaptam, nem az én érdemem, de büszkén vállalom. A niedermüllerek meg válasszák ki a színt és a megfelelő geometriai formát, és szívesen felvarrom a kabátomra. Csak azért, hogy tudják: melyik sereghez tartozom

- fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy fideszes politikusok az elmúlt időszakban kritizálták a nagyobbik kormánypárt politikáját, azt javasolta, először mindenki a saját portája előtt söprögessen. Természetesen bárki megfogalmazhat kritikát akkor is, ha nem biztos, hogy a saját helyén jobban sikerült helytállnia, mint a bírálata címzettjének.

Navracsics Tibor korábbi uniós biztos figyelmét - aki szerint nem jól kommunikálnak a hétköznapi emberekkel - bizonyára elkerülte, hogy az elmúlt évben nyertek két választást. Az, hogy Orbán Viktor elfáradt volna, érdekes állítás a nála jó pár évvel idősebb Stumpf Istvántól, figyelembe véve, hogy ő maga - ha rajta múlik - szívesen vállalt volna egy újabb 12 esztendős alkotmánybírói ciklust. A miniszterelnök munkabírását látva, ellenfelei inkább sokallják az energiáját - mondta.

Kiemelte: ott, ahol az önkormányzati választás után elvesztették az irányítást, a sokak által nem várt kudarcot lehet azzal magyarázni, hogy 1990 óta soha nem volt a Fidesznek a leadott szavazatok szempontjából abszolút többsége, legfeljebb csak egy erős relatív többsége. Zavarba ejtő kivétel azonban Csepel és Kőbánya, s ha két hagyományosan szocialista fészeknek tekintett kerületben lehetett nyerni, akkor mindenhol lehetséges - jegyezte meg, hangsúlyozva: e két kerületben valószínűleg az átlagosnál komolyabban vették a kampányt.

Hangsúlyozta: minden alkalommal új mérkőzés kezdődik és nem szabad az ellenfelet lebecsülni. Tanulság az is, hogy változik a választói közönség. Az ifjabb korosztályok megszólítása azért is nehéz, mert ők olyan életszakaszban vannak, amikor valamivel szemben határozzák meg magukat, és nem akarnak azonosulni egy, az előttük járó nemzedékek által meghatározott világgal. Kijelentette: nem az ifjúságra vonatkozó kormányzati politikát kell megváltoztatni. Ha van olyan társadalmi csoport, amelyről a kormány politikája szól, az éppen a fiataloké, a kormány elsősorban rájuk, a jövőre helyezi a hangsúlyt - mutatott rá. Szerinte fontos a fiatalok közéletbe való bevonása, alternatívát kell mutatni azzal szemben, amit a Momentum csinál.

Az is lehet, hogy a fiatalokat nem így kellene megpróbálni bevonzani:

Felidézve a vörösterrort, Korvin Ottó, Szamuely Tibor alakját, azt mondta: a momentumos gyerekek - kiegészítve a jakabfélékkel és tordaibencékkel - pontosan ilyenek.

A mi oldalunkon sokan lebecsülik ezeket a fiúkat és lányokat, akik valójában semmiben nem különböznek a Lenin-fiúktól, csak nem vörös, hanem lila vagy szivárványos zászló alatt vonulnak

- fogalmazott.

Kitért arra, hogy az ellenzék, miközben azzal vádolja a kormányt, hogy nem fordít elég figyelmet és forrást a budapesti egészségügyre, éppen a 21. századi körülményeknek is megfelelő új kórház építését gáncsolja, ugyanezt teszi a kultúrában is. Budapesten minden, ami hozzájárult ahhoz, hogy a város az egyik legvonzóbb európai turisztikai célponttá váljon, a Fidesz kormányzása alatt valósult meg. Nem tudnak építeni, ha pedig véletlenül kormányon vannak, csak rombolnak - értékelt. Karácsony Gergely főpolgármesterről elmondta: ilyen gyenge képességű ember még nem állt Budapest élén, beleértve az 1990 előtti tanácselnököket is.

Ez az ember egy PR-huszár, de még ebben sem igazán jó

- fogalmazott, példaként hozva a "biciklizős színjátékot".

Megjegyezte: ha lehet, meg kell próbálni együttműködni, ha nem lehet, meg kell próbálni mérsékelni a baloldali partizán-politizálás okozta károkat.

Parlamenti párbeszéd

A közbeszéd eldurvulásáról közölte: lényegében megszűnt a parlamenti párbeszéd. Az ellenzék részéről nincsenek érvek, csak minősítések és gyalázkodások, az értelmes, higgadt vita egyszerűen kiment a divatból az elmúlt 30 évben. A politikát ma a totális háború jellemzi. Az ellenzék minden ideológiai, tartalmi kérdést félretol, csak az számít nekik, hogy a gyűlölt Fidesszel szemben minél nagyobb energiát mozgósítsanak - összegzett, hangsúlyozva: ők soha nem léptek át bizonyos morális határokat, szemben az ellenzékkel, amely folyamatosan emberi mivoltában sért meg kormánypárti képviselőket.

Európai Unió

Arról, hogy egyelőre nem zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból, azt mondta: az EPP-ben az történik, amit a CDU mond, az EU-t tulajdonképpen nevezhetik a "Negyedik Szent Német-római Birodalomnak is". Arra, hogy meglenne-e a kizáráshoz szükséges többség, a válasz az: attól függ, a németek mit mondanak. Hozzátette: nem lát reményt arra, hogy az EPP visszafordulna a húsz évvel ezelőtti állapot felé, és legalább annyira elfogadná a konzervatív, keresztény értékeket, amennyire Helmut Kohl idején. Ehelyett sodródik tovább a globalista erőcsoportok által diktált ideológiamentesnek látszó, destruktív hatalmi felfogás felé.

Kitért arra, ha az Európai Konzervatívok és Reformerekhez tartoznának, az az Európai Parlament harmadik legerősebb frakciója lenne. Az EPP-n kívül is volt és van élet - mondta. Úgy fogalmazott: nem vagyunk hajlandók engedni a saját utunk meghatározására vonatkozó jogunkból, abból a szuverenitásból, hogy mi magunk döntsük el, az emberek felhatalmazásával hogyan vezetjük Magyarországot.