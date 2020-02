Még nem dőlt el hol épül meg az új budapesti híd

Budapest délebbre szeretné megépíteni az új budapesti hidat a Galvani Híd helyett, Vitézy Dávid szerint azonban a rozsdaövezeti városfejlesztés és a belvárosi forgalomcsillapítás lehetőségét csak a Galvani híd biztosítja - írja a Pesti Hírlap.

A kormány 2017 óta szeretné a Galvani hidat megépíteni az Andor utca és az Illatos út vonalában, eredetileg az olimpiára szánták. A budapesti városvezetés, inkább délebbre szeretné építeni, Albertfalva központja és a jelenlegi Gubacsi híd vonalában. A főváros sajtóosztálya a Pesti Hírlap megkeresésére úgy reagált, hogy ez ügyben

csak a budapestiek véleményének kikérése és a szakma bevonása után fognak egyértelműen állást foglalni.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ igazgatója azt mondta:

a rozsdaövezeti városfejlesztés és a belvárosi forgalomcsillapítás lehetőségét csak a Galvani híd biztosíthatja.

A szakember szerint a híd által érintett Észak-Csepel, Budafoki út és Soroksári út környékének fejlesztése az egyik legfőbb kiaknázatlan lehetősége Budapestnek, míg az Albertfalvai híd a külső kerületek központjait kötné össze, ahol kevés fejlesztésre alkalmas terület maradt.

Vitézy szerint a Galvani híd hatására 37 ezer, de kísérő intézkedések nyomán akár 56 ezer autóval lehetne csökkenteni a belváros forgalmát, ezáltal pedig megindulhatna a Rákóczi út 2×1 forgalmi sávosra való átalakítása, fasorral, középen vezetett buszsávval, ahogy a BKK már korábban is tervezte. Sőt, Vitézy szerint

akár a Lánchidat és a Szabadság hidat is autómentesíteni lehetne.

A BKV igazgatóságának tagja, Pongrácz Gergely akit a főváros stábja delegált úgy látja: a Galvani hidat kellett volna felépíteni a Lágymányosi helyett, hiszen mindkét kapcsolat az Andor utca és a Hungária körgyűrű összeköttetését volt hivatott megteremteni, most azonban már nincsen rá különösebb szükség.

Szerinte a kormány által preferált Galvani híd ellen szól az is, hogy a pesti oldalon a ferencvárosi rendezőpályaudvarba fut bele, amelyet nagyon drága volna átvezetni. Pongrácz szerint az az ötlet sem jó, hogy akkora autókapacitású hidat kellene építeni, mint a Galvani. Ő az Albertfalvait is csak 2×1 forgalmi sávosként képzeli el, amelyen villamos, járda és kerékpársáv fut. Hozzátette, annak a Pesterzsébet felőli oldala már megvan, csak a budai felét kellene megépíteni, így az az átkelő olcsóbb is lenne.