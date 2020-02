Akarod-e még? - Santa Muerte dal- és videopremier, Czudor Gyula basszusgitáros ajánlásával

Akarod-e még? címmel új dallal és a hozzá készített klippel jelentkezett a fővárosi Santa Muerte zenekar, aminek bemutatása portálunkon történik. A vagány és izgalmas dirtys/pszichedelikus hard rockot toló négyes – ahogy a kisfilmben is látszik – az idei koncertszezonnak kisebb imidzsváltással indult neki, ami a már eddig is valamelyest bizarr, de fantáziadús zenei- és látványvilágukhoz még további pluszt tett hozzá. Az eredetileg A Dal tévés vetélkedőhöz (is) szánt szerzemény bemutatására, valamint a „vérfrissítés” mibenlétének, és az idei tervek felvázolására Czudor Gyula basszusgitáros vállalkozott, aki kérésünkre – mondhatni többoldalas névjegyként – egy személyes pályafutás-összegzést is adott.

- Egy új dalt, és a hozzá készített videót mutathatunk be a portálon. A tavaly augusztusi interjúnkban már több friss szerzemény elkészültéről is beszéltetek… Ezekből lett megfilmesítve az egyik vagy ez egy teljesen vadonatúj nóta?

- Az Akarod-e még? egy teljesen új szerzemény, és azért esett rá a választásunk, mert a zenekarban mindenkit egyöntetűen megragadott a zenei- és szövegvilága, úgyhogy egyszerre mondtuk, hogy ennek kell lennie a klipdalnak. Szerettünk volna indulni vele A Dal című tévéműsorban is, de lekéstünk a jelentkezési határidőről.

- Nem szöveges videóként, hanem szereplős imidzsvideóként publikáltátok. Néhány mondatban mesélnél a forgatásról és az esetleges utómunkákról?

- A forgatás nagyon jó hangulatban telt, és rekordgyorsasággal készültek el a jelenetek. Mindenki tudta a dolgát, úgy ment minden, mint a karikacsapás. Bár a téma nem igazán könnyed, de mégis jókedvvel dolgoztunk végig. Az utómunkák jelentős része – ahogy sok-sok zenekari háttérmeló – Vörösmarti Anikó keze munkáját dicséri. Ezúton is szeretnénk neki megköszönni mindent, de leginkább azt, hogy van nekünk!

- Tavaly tavasszal érkeztél a csapatba, most viszont már több híradás is arról szólt – illetve a legfrissebb fotókon és az új klipben is látszik –, hogy egy megújított imidzzsel indult neki a zenekar az idei koncertszezonnak, ami nagyrészt (vagy teljes egészében) neked köszönhető. Konkrétan milyen vérfrissítést, újdonságot, változást hoztál a Santa Muerte-be?

- Ez a „vérfrissítés” egy helyettesítéssel indult, ami aztán zenekari tagsággá avanzsált. Már a legelején nagyon jó összhang alakult ki közöttünk, ami azóta is töretlenül tart. Nagyon nagy energiák szabadultak fel, és folyamatosan áramlanak közöttünk. Így könnyű dolgozni, és azt hisszük, hogy ez a munkafolyamat nagyon klassz dolgokat hoz ki belőlünk, pozitív irányba. Az új imidzs is egy ilyen dolog - a kalappal kezdődött, és a fotózással folytatódott. Minden adta magát. Ha felmerül egy ötlet, azonnal megpróbáljuk megvalósítani, és nem tökölünk rajta hetekig, hónapokig. Megyünk előre, mint egy gőzmozdony. (nevet) Az embereknek kell az újdonság! Ki vannak éhezve, és mi próbálunk nekik valami újat mutatni, olyat, ami bennünk van, és belőlünk szól, mindannyiunkból egyszerre. Ez a Santa Muerte! Nem egy ember adja a zenekart, itt négyen együtt nyújtjuk a produkciót. Közös a munka, az érdek, és a célok! Ez olyan, mint amikor az autónál mind a négy kerék egyszerre egy irányba forog. Ha valamelyik fékez, akkor a lendület kisebb, ha kettő fékez, akkor nagyon lelassul… a többit tudod!

- A zenei előéletedről is mondanál néhány szót?

- 14 évesen kezdtem a basszusgitározást egy punk zenekarban, aminek Retkes Elnök volt a neve. (nevet) Két évre rá bekerültem egy blues bandába, a Stone Breakers-be, és onnan számítható igazán, hogy zenélek. Ezzel a zenekarral jutottam ki először külföldre, és sok minden köszönhető ennek a formációnak. Aztán további csapatok jöttek, majd mentek… A másik ilyen meghatározó zenekar az életemben a Hot Shot volt. Itt 18 évig próbáltuk megvalósítani álmainkat. Nagyon szép sikereket is elértünk, de a végére valahogy nem sikerült. Utána ismét kisebb formációkban játszottam, majd jött a Where is Cooper, egy Alice Cooper tribute banda ötlete, amivel – rengeteg energiát belefektetve – csináltuk meg a „show”-t. Közben volt egy infarktusom, amit szerencsésen átvészeltem, mert Valaki vigyázott rám, üzenve. hogy még szükség van rám, dolgom van! De aztán emberi problémák miatt kiszálltam a zenekarból (ez mostanában történt, és igen mélyen megérintett). A Santa Muerte-vel most úgy érzem, összehozott minket a sors egy olyan produkcióhoz, amivel megmutathatjuk, hogy igazán mi lakozik bennünk, így négyünkben.

- A Santa Muerte számára milyen volt a tavalyi év?

- A 2019-es esztendő arról szólt, hogy egy olyan új irányt fogalmazzunk meg magunknak, amely mentén haladni szeretnénk, közösen! És most ezt próbáljuk megvalósítani.

- A már említett új klip publikálása mellett mik az aktuális történések a zenekar háza táján, valamint hol lehet veletek találkozni a közeljövőben?

- Készülünk egy új lemezanyaggal, ami nagy részben Vörösmarti Imre, a mi zenei Mesterünk agyszüleménye lesz, de – a zenekar egységét jellemző – közös ötletelésekkel és munkával alakítjuk majd véglegesre. Nagy a lelkesedés egy újabb klip leforgatására is, mert annyira jól dolgoztunk a mostanin, hogy friss lendületet adott mindenkinek. Szervezzük a koncerteket is az „Edző bá’-nk” (Becs József) nagybani közreműködésével - három fővárosi dátum már biztos: március 21-én a Dürer Kertben, április 3-án a BackStage Pub-ban, április 17-én pedig a Barba Negrában játszunk. És ezúton is várjuk azon klubok jelentkezését, akikkel együtt tudnánk működni egy igazán szórakoztató esti program létrehozásában. (nevet) De szeretnénk megjegyezni, hogy ez az egész a KÖZÖNSÉG szeretete nélkül mit sem ér!

Peace & Love!