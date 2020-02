Több hipermarketből is elkapkodták a tartós élelmiszereket

Két fővárosi és egy Budapest környéki hipermarketet is teljesen kifosztottak - olvasóink beszámolója szerint már csak elvétve lehet tartós élelmiszert találni. A képeken jól látszik, hogy nemcsak a konzervek, zacskós levesek fogynak a polcokról, de lisztből, rizsből és fagyasztott élelmiszerből is elkezdték felhalmozni a készleteket.

Az egyik óbudai hipermarketben gyakorlatilag majdnem az összes tartós élelmiszert elkapkodták. Liszt, cukor sincs, de már a paradicsomkonzerv-készletek is kifogyóban vannak. Olvasónk azt írja, hogy a szokásosnál jóval több, tartós élelmiszerrel megtömött bevásárlókocsit látni az üzletben.

Nemcsak a paradicsom fogyott el, a többi konzerv is hirtelen hiánycikk lett.

Noha semmilyen választás nem lesz a közeljövőben, a száraztésztás polcok is teljesen kiürültek.

Egy másik angyalföldi bevásárlóközpontban mégrosszabb a helyzet, a tartós élelmiszerek helyén gyakran már csak a dobozok és a kiszakadt csomagolású termékek vannak.

A tészta itt is hirtelen vált slágertermékké, akárcsak a konzervek. A polcok kiürülésével többen fagyasztott zöldségből vásároltak be.





Egy másik, pest környéki hipermarketben is ugyanilyen felvásárlási hullámot tapasztalt olvasónk. A másik két helyhez hasonlóan itt is csaknem teljesen kiürítették a polcokat.





Itt is jól fogytak a fagyasztott zöldségek, a konzerveket is elkapkodták késő délutánra és rizsből is alig maradt.





A koronavírus okozta pánikhangulat a kisebb kereskedelmi egységeknél egyelőre még nem tapasztalható, a hipermarketekben látottak azonban jól mutatják, hogy a magyarok mennyire tartanak attól, hogy a Kínából kiinduló járvány hamarosan az országba is megérkezik.

