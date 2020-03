Nem csalódtunk a Tesla musicalben

Magasra tette a lécet a Nikola Tesla – Végtelen energia című musical show alkotói gárdája, és azt sikeresen megugrották. A csütörtök esti díszbemutatón ugyanis több nyílt színi tapsot, a fináléban pedig húszperces vastapsot zsebelhettek be a színészek, táncosok és a stáb tagjai. A rangos eseményre portálunk is meghívást kapott.

A világhírű közép-európai feltaláló, fizikus, Nikola Tesla életét bemutató darab előzményeiről mi is beszámoltunk már több alkalommal, a premier előtti sajtótájékoztatón pedig meg is tekinthettünk három jelmezes betétdalt. Az után a sajtóbeszélgetés után igencsak magasak voltak az elvárásaink, hiszen olyan nevek fémjelzik a művet, mint Radó Denise rendező, Egressy Zoltán szövegkönyvíró (a szövegben elhelyezett humoros kiszólásokhoz ezúton is gratulálunk!), Sebestyén Áron zeneszerző vagy épp Müller Péter Sziámi dramaturg, dalszövegíró.

A darab dramaturgiája valóban remekül sikerült, amikor kell, akkor halad a történet, amikor a nézőnek el kell gondolkodni, akkor megáll. A megállást persze nem lehet szó szerint érteni, hiszen

végig mozgalmas, dinamikus a színpad,

amit a hét hatalmas ledfalon folyamatosan változó képek, már-már kisfilmnek beillő animációk segítenek. Ez egyúttal a díszlet is, Tesla életének XIX-XX. századi különböző helyszíneit a kor hangulatának megfelelően ábrázolják. Ahogy a jelmezek is a „boldog békeidőket” idézik meg számunkra, legyen szó akár Prágáról, Budapestről, Párizsról vagy épp New Yorkról.

A díszlet és a jelmez megidézi a XIX-XX. század fordulóját Béli Balázs

Szembetűnő, hogy a színészek micsoda alázattal viseltettek a mű iránt. A főszereplő karakterfejlődésének íve így kristálytiszta, és bár összesen hét fontos karakter tűnik fel a musicalben, egyik sem akarja „lejátszani” a többieket. Különösen igaz ez egyrészt Szigeti Antal karakterére, akinek visszaemlékezésén keresztül ismerjük meg a közép-európai régió Da Vincijét, másrészt Tesla fő ellenlábasára, Edisonra. Nagyon jól kidomborodik már a fiatal, prágai egyetemista Tesla jó és rossz értelemben vett különcsége, kozmosz iránti rendkívüli érzékenysége, az isteni szikra iránti fogékonysága, ugyanakkor ez sincs túlhangsúlyozva. A mű Teslát nem messiásként, hanem

a tudomány, a felfedezések iránt alázatos zseninek ábrázolja.

Mint az alkotók korábban elárulták, Tesla életében a szerelem nem igazán játszott szerepet. A darabban tehát ez fikciós szál, ami annyiban ragaszkodik a valósághoz, hogy nem Tesla ostromolja szíve hölgyét, hanem Szigeti Adél próbál a fizikának élő főhős életébe „némi kémiát” csempészni. Tesla hasonlóan távolságtartó a kor rajongott színésznője, Sarah Bernhardt irányába is. Ami biztos: a feltaláló élete vége felé egy fehér galambba volt szerelmes, ami nagyon kifinomultan ugyancsak megjelenik a ledfalon.

A szerelmi szál fikció ugyan, de nagyon valósnak tűnik Béli Balázs

És noha azt írtuk az előbb, Tesla nem messiás, a földi létből történő távozását olyan ötletességgel oldják meg, ami már-már krisztusi, és

érezni, ahogy kiteljesedik a zseni sikere.

Erről többet nem kívánunk e hasábokon elárulni, az Olvasók nem szeretik a spoilerezőket.

Ha az első benyomás után mégis valami negatívumot kellene megemlítenünk, akkor talán a Fénylény szerepe lehet az, amely némi csalódást okozott. A Tesla démonjait megjelenítő, a hagyományos jelmeztervezés és modern technika ötvözéséből valóban egy félelmetes, de mégis kíváncsiságot ébresztő figura lett. A darabban mindössze egyszer bukkan fel,

akkor viszont tényleg borsódzik a néző háta.

De a kontextusba helyezés nehézkes, és a továbbiakban nem is találkozunk vele, ezért az az érzésünk, ebből a szereplőből akár többet is ki lehetett volna hozni.

A Fénylénytől borsódzik az ember háta Béli Balázs

Ez azonban egyáltalán nem csökkenti a musical show élvezeti értékét, egy nagyon hatásos epizódnak tekinthető.

A dalok és dalszövegek valóban slágergyanúsak, a tánckar pedig szó szerint fergetegeset produkál.

Nem csoda tehát, hogy a RaM Colosseumba márciusra már egyáltalán nem, de áprilisra is alig-alig lehet jegyet foglalni. A darabot a fejlesztő TBG Production természetesen vidéki előadásokra is viszi, Kecskeméten március 31-én lesz a vidéki premier.

(Sebestyén Áron–Egressy Zoltán–Müller Péter Sziámi–Radó Denise: Nikola Tesla – Végtelen energia. RaM Colosseum. Címszerepben: Szabó P. Szilveszter / Pesák Ádám. Premier: 2020. február 28.)