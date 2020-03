Balassa Péter: nem igaz, hogy Vas megyében megszűnt a Jobbik

"Akinek a halálhírét keltik, az sokáig fog élni"

- így reagált Balassa Péter, a Jobbik Vas megyei regionális igazgatója arra a hírre, miszerint "egész Vas megyében megszűnt a Jobbik Bana Tibor távozása után".

A történet háttere, hogy ma reggel 10 helyi jobbikos politikus jelentette be a Facebookon, hogy távozik a pártból, amit a közleményükben úgy kommentáltak, hogy "mai naptól Vas megyében megszűnt létezni a Jobbik".

Mi viszont megkerestük a Jobbik regionális igazgatóját, aki cáfolta ezeket a híreszteléseket. Még ha ezt bizonyos sajtótermékek így is akarják láttatni, akkor sem igaz, hogy megszűnt a Jobbik a megyében - tette hozzá Balassa Péter.

A szombathelyi politikus szerint a mai kilépések egy előre kidolgozott terv részét képezik, ugyanakkor a volt bajtársainak sok sikert kíván. Közölte, Jakab Péter pártelnök a Kongresszuson is bejelentette, hogy a párt újraszervezése során lesznek olyanok, akik távoznak majd, de ez az ő döntésük, ezzel nem lehet mit kezdeni.

Elmondta, már felvette a kapcsolatot a megyei alapszervezeti vezetőkkel, és tárgyalt a változásokról, ugyanakkor hozzátette: hivatalos értesítést nem kapott a kilépésekről.

Rákérdeztünk Szombathely helyzetére is. Balassa Péter leszögezte: Szombathely továbbra is a Jobbik egyik legerősebb szervezete, nincs jelzés arról, hogy bárki kilépne, belépőkről számolt be a politikus.