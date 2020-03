Orbán Viktor szerint fizetés nélküli szabadságra kéne küldeni a tanárokat, ha bezárnák az iskolákat

Az idei és a már tervezés alatt álló 2021-es költségvetést is teljesen újra kell gondolni a koronavírus-járvány miatt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában.

Szokásos pénteki rádiós interjújában a miniszterelnök arról beszélt, hogy az országot elérő járvány hosszú ideig hatással lesz az ország életére.

- tette hozzá.

A miniszterelnököt az iskolák bezárásáról is kérdezték, ugyanis a környező országok többsége ezt már meglépte, mivel a gyerekekre kevésbé veszélyes a járvány, ugyanakkor könnyedén megfertőzhetik otthon az idősebb szülőket, nagyszülőket. Orbán Viktor szerint azonban

ha bezárják az iskolákat, akkor az hosszabb lesz, mint két hét, a tanárokat fizetés nélküli szabadságra kellene küldeni, és véget érne a tanév.

Valójában ugyanakkor erre vonatkozó passzus nincs a magyar jogban, ugyanis a köznevelési törvény szerint veszélyhelyzet esetén rendkívüli tanítási szünetet rendelhetnek el, de ezen felül más jogszabályi rendelkezés nincsen, így továbbra is értetlenül állunk amellett, hogy a kormány miért ragaszkodik annyira az iskolák nyitva tartásához, ezzel veszélyeztetve az idősebb magyar állampolgárokat - szerk.

"Ma az a tudásunk van, hogy a koronavírus a gyerekeket nem fertőzi meg, illetve anélkül megy rajtuk keresztül, hogy ez megbetegítené őket, így most az idősek vannak veszélyben. Ha az lesz a tudásunk, hogy a gyerekek is veszélyben vannak, akkor bezárjuk a közoktatási intézményeket is"