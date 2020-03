Állandó probléma a védőeszközök hiánya

Van ugyan védőeszközük a mentődolgozóknak, de azt gondolom hogy ettől sokkal több kellene

- mondta Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke az Alfahírnek.

Kusper úgy fogalmazott, hogy a jelenleg használatban lévő védőeszközök csak arra lehetnek elegendőek, hogy felmérjük, valóban fenn áll-e a koronavírus veszélye az ellátandó betegnél, és ha ez így van, csak akkor használhatjuk ezt a védőfelszerelést, amíg kitart.

"Ezért is javaslom Csató Gábor OMSZ-főigazgató úrnak, hogy olyan rendelkezést hozzanak, hogy mostantól minden esetben kötelező legyen a védőeszközök használata!" - fűzte hozzá Kusper Zsolt.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke szerint, a mentősök továbbra is azon vannak, hogy minden érintetthez eljussanak, de azt is elismerte, hogy fáradtak a bajtársaik, hiszen az általános mentési feladatokhoz képest most ez a járvány jelentős többletterhet ró a mentődolgozókra.

A megfelelő védőeszközök, így például a szájmaszkok, vagy a gumikesztyű hiánya már a járvány kitörése óta probléma a betegellátásban.

A koronavírus járvány elleni küzdelmünket leginkább az teszi még nehezebbé, hogy az állandósult alulfinanszírozottság miatt már a járvány elterjedése előtt sem voltak tartalékaink eszközökben és szakemberekben

- mondta a közösségi oldalon az egyik fővárosi kórház szakorvosa.

De nem csak az egészségügyi intézményeknél felmerülő probléma a kevés szájmaszk, gumikesztyű vagy védőruha, mivel a lakosság ellátását célzó gyógyszertárak is állandó eszközhiánnyal küzdenek.

"Legutóbb is hiába rendeltünk maszkokat, gumikesztyűt, fertőtlenítőt és egyéb eszközöket, nem, vagy csak a megrendeltnél sokkal kevesebb érkezett. Hiány van továbbá C vitaminokból is" - mondta az Alfahírnek az egyik óbudai patika munkatársa.

Nem igaz, hogy nincs elegendő védőeszköz (…) Mindenből van elég. Milliós számban vannak. maszkjaink.

Orbán Viktor ezt a péntek reggel mondta a közrádióban, s ezzel a miniszterelnök ellentmondásba került Gulyás Gergely miniszterrel, aki egy nappal korábban a kormányinfón ismerte el, hogy a maszk hiánycikk, de majd rendelnek és gyártanak.

Verebes Károly