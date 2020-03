Kétes eredetű és hatékonyságú fertőtlenítőszert osztogat Simonka György

A másfélmilliárd forintos költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt fideszes képviselő kampányakciója a legnagyobb videómegosztóra is felkerült. Bár a szájmaszkok és a gumikesztyűk mellett az egyik legkeresettebb termék most a fertőtlenítőszer és az egészségügyi intézmények is keveset kapnak ebből, de úgy tűnik Simonka Györgynek valahonnan sikerült 24 ezer liter oldatot szereznie. A felvétel szerint Simonka, a Dél-Békési Mentőcsoport egyenruhájában osztogatta a fertőtlenítőszert és az észt a Viharsarokban.

A Dél-Békési Mentőcsoporthoz hivatalosan azonban nincs köze Simonka Györgynek. Az viszont tény, hogy a mentőcsoport 2013-ban Pusztaottlakán, a büntetőeljárásban is érintett cégek székhelyén volt bejegyezve és induláskor a politikus bizalmasa, az egykori tótkomlósi polgármester volt az elnöke. A szervezet az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is kapcsolatban állt és a hvg.hu szerint az elmúlt hét évben a katasztrófavédelmi alapítvány, egy a nők munkavállalását ösztönző 200 millió forint összköltségű uniós felzárkóztató program keretében működött együtt a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.-vel.

Ennek a csoportnak a fő patrónusa Simonka György, a Fidesz politikusa. A hvg.hu megtudta, hogy a békésiek a koronavírussal kapcsolatos kérdéseiket tehették fel, de főleg Simonka képekkel és videóval illusztrált fertőtlenítőszer osztogatását mutatja meg.

Szabálytalan

A fertőtlenítőszert a magyarnarancs.hu kétes hatékonyságúnak nevezte, a lap szerint furcsa körülmények között hígították fel a koncentrátumot, és a felhasználó önkormányzatoknak nem csatoltak a szerhez biztonsági adatlapot.

Az önfényezés és a politikai pedofília már korábban is jól ment Simonkának

A Fidesz képviselője a 2018-as kampány során a battonyai óvodásoknak, majd a tótkomlósi általános iskolásoknak osztogatta saját Facebook-oldalát reklámozó pólóit. Simonka akkor úgy fogalmazott, hogy ez egy ajándék, amit a keresztényi értékrend "megemeléséért" ad az iskolásoknak. Ezt megelőzően pedig egy a NER-hez tartozó orosházi lapban fényképeken népszerűsítette magát amint ebédelő gyerekekkel társalog egy iskolai menzán.

Verebes Károly