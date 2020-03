60 ezres kézfertőtlenítőt árultak az ATV időslehúzó műsorában

Több alkalommal írtunk már az Ékszer TV nevű műsorról, ami annak ellenére is évek óta zavartalanul látható az ATV-n, hogy teljesen nyilvánvalóan a kiszolgáltatott, nyugdíjas korosztály lehúzására épül.

A műsorban nem ritka, hogy 90 százalékos árengedménnyel kínálnak akár ékszereket, akár más termékeket, holott ilyen piaci logika egyszerűen nem létezik. Természetesen az eredeti árak nem fedik a valóságot, a műsort készítő cég még a szuper akciós áron is jelentős pénzeket keres.

Az élet természetes velejárójaként a műsorban a koronavírus miatt aggódó időseket is megcélozták. Vasárnap három kis üveg kézfertőtlenítőt árultak a szokásos szenzációhajhász, termékmutatós stílusban nem kevesebb, mint 59.899 forintért.

Végül ezt az árat „csökkentették” le 11.970 forintra (ennyiért egyébként a hozzájuk köthető Multilady nevű webshopban is meg lehet venni, csak ott 14.990 forintról lett leakciózva). A műsorvezetők általános jellemzője, hogy azt állítják, készleteik kifogyóban vannak, rengeteg az éppen aktuális betelefonáló, ők is nehezen szerezték be az árukészletet – természetesen ezekből egyetlen szó sem igaz.

Másfél évvel ezelőtt már írtunk egy leleplező cikket az Ékszer TV-ről, ebben felfedtük azt is, hogy a műsort üzemeltető cég honlapján elérhető ÁSZF-ben (Általános Szerződési Feltételekben), tehát esetünkben a klasszikus „apróbetűs részben” konkrétan leírták, hogy szinte semmi nem az, aminek magunktól gondolnánk.

Le volt írva az is, hogy az elfogyó készlet valójában nem feltétlenül fogy el, és az is, hogy a magas indulóár szintén csak a kreativitás szüleménye, valójában semmi köze a valós piaci értékhez, hiába gondolhatja ezt a jóhiszemű és laikus néző, amikor vásárol.

Pár nappal ezelőtt írtunk a műsorral kapcsolatban arról, hogy egy doboz tablettát kínáltak az idős embereknek, ami ugyan csak egy immunerősítő csomag, de ezekben az időkben, amikor „maszkot, sálat, mindegy mit” kell hordani az utcán, nagyon fontos, hogy legyen ilyen, a „patikában is elfogyott” vitamincsomag otthon. Mindezt 169.399 forint helyett 21.677 forintért.

A műsorral kapcsolatban megkerestük az ATV-t, amint válaszolnak, álláspontjukat közzétesszük.