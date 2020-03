Kérdésekre nem válaszolnak, a javaslatokat nem veszik tudomásul az államtitkárok

Szürreális, értelmetlen viták zajlottak hétfőn az Országgyűlésben a felhatalmazási törvény szavazása előtt. A felszólalások tökéletesen megmutatták, hogy a kormány egyáltalán nem kíváncsi az ellenzék javaslataira, és a járványt százszázalékig pártpolitikai célokra használja ki.

Röviden:

A kormány azt akarja, hogy a parlament ne ülésezzen 15 naponta a rendeleti kormányzás alatt, de alternatívát nem kínál, tehát időkorlát nélküli felhatalmazást kér.

Az ellenzék azt kéri, hogy legyen 90 naponta ülés, vagy váltsanak át online ülésekre, de a parlament ne álljon le korlátlan időre.

A kormánypárti képviselők nem vesznek tudomást a 90 napos javaslatról, és folyamatosan arról beszélnek, hogy az ellenzék 15 naponta ülésezni akar, és/vagy ellenzi a szigorító intézkedéseket, miközben az ellenzék minden egyes felszólalásában további szigorításokat kér.

A kormánykommunikációt teljesen átvette a Rogán Antal-féle bulváros, ijesztően hamis információkra építő uszítás, a kormánypárti politikusok hiába kaptak meg minden támogatást az ellenzéktől, folyamatosan azt a mondatot ismételgetik, hogy az ellenzékiek a vírus elleni védekezést akarják hátráltatni.

Bővebben:

A párbeszédes Tordai Bence napirend előtti felszólalásában felvetette, hogy míg vannak olyan országok amik a GDP 9-10 százalékát fordítják munkahelyvédelemre és védekezésre, addig ez nálunk 0,5 százalék, és míg a románok, szlovákok vagy csehek a kieső munkabérek 70-80 százalékát is államilag pótolják, Magyarországon ez szóba sem jött, csak járulékokat vagy törlesztőrészleteket függesztettek fel.

Ez azonban nem segít eleget azokon, akik elvesztették állásukat, így hasonló bérpótlást kérnek a kormánytól, valamint a 100 ezer forint alatt keresőknek válságkezelő alapjövedelmet vezetnének be, gyermekenként 50 ezer forinttal.

Dömötör Csaba államtitkár Tordainak felsorolta az eddigi kormányzati rendeleteket, és szerinte az ellenzék a munkanélküliségre rendezkedik be a munkaalapú társadalom építése helyett.

Arra nem reagált, hogy tényleg lesznek tíz- és százezrek, akiknek megszűnő bérét valahogyan pótolni kellene.

Dömötör szerint Európa-szerte komoly intézkedéseket hoztak a kormányok, és ezeket az ellenzékek támogatták, így itthon is erre lenne szükség. Természetesen az ellenzék itthon is mindent támogatott, kivéve azt a felhatalmazási törvényt, amire Európában sincs példa.

Mintha valami vígjáték lenne

Az LMP-s Keresztes László Lóránt próbálta felhívni az államtitkárok figyelmét arra a tényre, hogy az ellenzék soha nem cáfolta a rendkívüli intézkedések szükségét, végig támogatta a kormány jogköreinek bővítését, és a rendeleti kormányzással is egyetértett.

Ugyanakkor ezt sem lehet időkorlát nélkülire változtatni, mert az embereknek ilyen válság során fokozottan szükségük van garanciákra, amire a bizalom épülhet. Jelezte: eleinte a hétpárti egyeztetéseken úgy tűnt, a fideszesek hajlanának az együttműködésre, majd ezt hirtelen elvágták, és beindult a pártpolitikai csatározás.

Bár várható volt, hogy nem vesznek tudomást szavairól, Keresztes ismét jelezte: olyan javaslatot nyújtottak be, hogy

a 90 napos időkeretet objektív indokok alapján 30 naponként újra és újra meg lehet hosszabbítani.

Természetesen Orbán Balázs államtitkár úgy tett, ahogy várható volt:

egyetlen szóra sem méltatta azt a tény, hogy van egy javaslat, ami miatt minden szava értelmetlenné válik.

Tehát nyugodtan ecsetelte az LMP-s politikusnak, hogy ők csak az előző heti szavazás miatt magyarázkodnak, majd úgy sorolta fel a kormány eddigi rendeleteit, mintha ne ismerné azokat egy egész ország.

Ezután simán kimondta, amit valószínűleg Rogán Antalék propagandaminisztériumában találtak ki:

az ellenzék nem adja politikai hozzájárulását a járvány elleni lépésekhez, és ezt akkor sem tudják neki megmagyarázni, ha öt perc helyett öt órán át próbálják.

Arra továbbra sem reagált, hogy mi van a teljes ellenzék által egy hete követelt 90 napos módosítással, aminek fejében megszavaznák a kormány javaslatát.

Kövér lekapcsolta Vadai mikrofonját

A DK-s Vadai Ágnes szerint hiú ábránd volt azt gondolni, hogy a kormány képes lesz pártpolitizálás nélkül, felelősen dolgozni, mert történjen bármi, nekik a pártpolitika lesz az első. Szerinte az elmúlt egy hétnek arról kellett volna szólnia, hogy hogyan lesz minden egészségügyi dolgozón maszk, mikor kezdődik a tömeges tesztelés, hogyan pótolják a kieső béreket. Ehelyett viszont arról beszélnek, hogy

„a csúnya ellenzék nem támogatta Orbán Viktor teljhatalmát”.

Vadai elképesztő hazugságnak nevezte, hogy kétharmados felhatalmazás mellett azzal riogatnak a kormánypártiak, hogy az ellenzék miatt nem lehet döntéseket hozni. Azt mondta, a fideszesek

vállaljanak felelősséget azokért a háziorvosokért akik azért betegedtek meg, mert nem kaptak maszkot, miközben ők végig azt hazudták, hogy mindenből van elég.

Amikor arról beszélt, hogy duplázzák meg az egészségügyi dolgozók bérét, pont lejárt a felszólalási ideje, Kövér László házelnök pedig azonnal kikapcsolta a mikrofonját, pedig ilyenkor meg szokták várni, hogy az adott képviselő legalább a mondatát befejezze.

Dömötör Csaba szerint a DK csak magyarázkodik a múltheti szavazás miatt, a bérekről pedig azt mondta -akármit is jelentsen ez-, hogy

most nem a bérversenynek van itt az ideje.

Ezt követően a Gyurcsány-kormány régi döntéseiről kezdett beszélni, mert annak bizonyára ideje van.

Semmilyen kormányzati döntést nem befolyásol ez a cirkusz

A szocialista Tóth Bertalan is kitért rá, hogy miközben azt az álhírt terjeszti a kormány, hogy az ellenzék miatt döntések kerülhetnek veszélybe, valójában ez egyrészt lehetetlen, másrészt nem is történt meg, sőt a tiszti főorvos önmaga is új rendelkezéseket tudott hozni.

Jelezte, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek 40 százaléka elutasítja az időkorlát nélküli törvényt, így azt kérik, módosítsák ennek megfelelően a javaslatot és akkor ők is tudják majd támogatni.

Rétvári Bence államtitkár válaszában tényként közölte, hogy az ellenzék egyenesen Gyurcsány Ferenc utasítására szavazott nemmel előző héten. Azt mondta, a javaslatuk nem is korlátlan, hiszen csak a vírussal kapcsolatos időszakra terjed ki. Más kérdés, és visszatérő ellenzéki félelem, hogy a migrációhoz hasonlóan mennyire akarja rugalmasan kezelni a valóságot kormány, ha ezzel fenntarthatja a rendeleti kormányzást, letiltva a választásokat is.

Munkahelyvédelmi alapot kell létrehozni

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke köszönetet mondott minden embernek, aki a vírussal szembeni harcból kiveszi a részét. A politikus kérdőre vonta az államtitkárokat, hogy mégis milyen intézkedésekkel csúszott egy hetet a kormány az előző heti szavazás elbukása miatt, hiszen

konkrétan semmi nem változott, sem az iskolák nem nyitottak ki újra, sem a hiteleket nem kezdték behajtani, de még új rendeleteket is tudtak hozni, például a kijárási korlátozástól.

Magyarul egyszerűen nem igaz, hogy késtek egy hetet, minden rendelkezés megmaradt és újakat is hozni tudtak.

A jobbikos képviselő szerint a kormánynak most kötelessége létrehozni egy munkahelyvédelmi alapot, amivel azokon segítenek, akik már elvesztették állásukat.

Ezt három lábra állítanák:

állami nagyberuházások forrásait csoportosítanák át,

a legnagyobb tőkével bíró cégektől pénzt kérnének az alapba, ezt később akár adókedvezménnyel visszakaphatnák,

minden nemzetközi forrást a védekezésre fordítanának.

Z. Kárpát Dániel leszögezte, nyilván nem azt várják a kormánytól, hogy 800 ezer forint körüli összegeket adjanak a családoknak úgy, ahogy ez jóléti társadalmakban történik, ugyanakkor mivel a magyar társadalom egyharmadának még egyhavi megtakarítása sincs, az átlagbér 80 százalékát ők is kifizettetnék az állammal úgy, ahogy más, szomszédos országok teszik.

Nem akarnak évekkel később sem kilakoltatásokat látni azért, mert most eladósodtak a családok.

A Jobbik szerint a járulékkedvezmények és a törlesztőrészletek felfüggesztései jó döntések voltak, amiket támogatnak –sőt javasoltak- is, de ez önmagában nem segít azokon, akiknek teljesen megszűnt a bérük, tehát ezeket az intézkedéseket szükséges egy munkahelyvédelmi alappal is kiegészíteni.

Orbán Balázs államtitkár válaszában egyáltalán nem érintette a Jobbik javaslatait, ehelyett arról kezdett beszélni, hogy ha nem szavazzák meg a törvényüket, akkor a rendeletek 15 naponként megszűnnek. Tehát továbbra sem vett tudomást arról, hogy az ellenzék egy hete javasolja a 90 napra való bővítést, az elmúlt fél órában pedig kétszer mondták el tőle pár méterre, hogy még a 90 napot is bármikor készek tovább növelni.

Így koronavírus nélkül is nehéz érdemi munkát végezni az Országgyűlésben.