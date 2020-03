Szijjártó Péter: le kell számolnunk mindenfajta illúzióval

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn napirend előtti felszólalásában tájékoztatta a Parlamentet a tárcája terveiről. A politikus figyelmeztetett, az hogy G7 gazdaságilag fejlett országainak is ekkora kihívást jelent a védekezés,

„elegendő ok arra, hogy leszámoljunk mindenfajta illúzióval”,

valamint hogy hazánkban is hosszú és nehéz védekezésre kell felkészülnünk több területen is.

A külügyér három szempontot hozott fel: meg kell védeni az eddig eredményeket, haza kell hozni a közlekedési tilalmak miatt külföldön rekedt magyar embereket, valamint újra kell indítani a gazdaságot.

Felhozta, a világ valamennyi országa Kína ajtaján kopogtat, dörömböl, és az eszközbeszerzés a szabadkereskedelem és a szabadrablás között zajlik. Ugyanakkor Magyarország időben lépett – tette hozzá.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint az elmúlt héten 7, ezen a héten pedig 20 gép hoz majd védőfelszerelést Kínából.

A modernkor legnagyobb repatriálási időszaka zajlik – fogalmazott a miniszter: több ezer magyar állampolgár rekedt külföldön, közülük 5583 embert hoztak haza és 2026 állampolgár haza hozatalán dolgoznak. Hangsúlyozva, az EU koordinációja ezen a téren sikertelen volt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) célja, hogy továbbra is hazánk legyen a legvonzóbb befektetési célpont a régióban, illetve meg akarják védeni a magyar vállalatok pozícióját is, amelyek világviszonylatban is versenyképes termékeket és szolgáltatásokat állítottak elő – értékelte a helyzetet a politikus.

A fentiek alapján nem meglepő, hogy Szijjártó Péter - az EU előírásainak megengedőbbé válása nyomán – azt jelentette be, hogy az export-értékláncokban résztvevő, illetve a nagyvállalatoknak beszállító magyar vállalatok számára fognak a közeljövőben új támogatási és hitellehetőségeket életbe léptetni.

Idetartozik, hogy szombaton szintén a külügyminiszter beszélt arról, hogy meglátása szerint „szinte minden magyar kis- és közepes vállalkozás már a nagy nemzetközi vállalatok beszállítói láncába tartozik, és ezeknek a láncoknak a jövője függ attól, hogy mennyi beruházás érkezik a jövőben Magyarországra”. Azt ugyanakkor nem tette hozzá, hogy ezt a fajta kitettséget pont az Orbán-kormány tette lehetővé, így most lehet kapkodni az autógyárak leállása miatt.

A kereszténydemokratának beakasztott az ellenzék

Az ellenzéki reakciókat a jobbikos Lukács László György nyitotta meg. Arról beszélt, hogy hiába a jelenlegi válság, nem szabad figyelmen kívül hagyni a hosszú távú nemzetközi szerződéseket. Arra szólította fel a kormány képviselőjét, hogy kötelezni kell a közterületen a maszkviselést, főleg ha már a készletek is adottak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a Kínából érkező termékek minőségét meg kell vizsgálni.

Lukács László György egyúttal hangsúlyozta: munkahelyvédelmi alapot kell létrehozni a megélhetésüket elvesztő emberek érdekében.

Kocsis-Cake Olivió (Párbeszéd) azon lamentált, hogy miért nem a honvédségi, miért a Wizzairtől bérelt gépek hozzák Kínából az eszközöket. Illetve rákérdezett a multikkal megkötött megállapodásokra, van-e tárgyalás ezekkel a cégekkel a munkaerő elbocsátásokról, a kölcsönzött munkaerő elküldéséről

Vejkey Imre elmondta, a KDNP mindennel egyetért, ami elhangzott Szijjártó Pétertől. Jó hírnek nevezte, hogy hogy a (kommunista) Kína és a (muszlim) Türk Tanács segíti a Magyarországot, és rossz hírnek, hogy nem kapunk pluszpénzt az EU-tól a védekezésre (szerinte a 2000 milliárd euró nem az), és azt is rossz hírnek nevezte, hogy az ellenzéki pártoktól csak beakasztást kapnak.

A szocialista Mesterházy Attila elismerte az eddigi eredményeket, de felhívta a kormány figyelmét, hogy meg kell védeni a gazdaságot, ki kell terjeszteni a kkv-k támogatását más szektorokra is, védeni kel az emberek egzisztenciáját, illetve valamiféle hatósági ár bevezetését is szorgalmazott az MSZP-s politikus.

Varju László (DK) arra kérte a kormánypártokat, hogy ne vegyenek részt a védőeszközök szabad rablásában, illetve azt hangoztatta, hogy 5,7 milliárd euró valódi támogatást kap a kormányzat az EU-tól védekezésre.

Az LMP-s Keresztes László Lóránt szerint is döbbenetes mértékű válság közelít, és sajnálatát fejezte ki, hogy a kormányzat csak néhány hét múlva ismerteti a Szijjártó Péter által vázolt terveket. Hangsúlyozta azt is, munkanélküliek segítéséhez több forrásra lesz szükség.