Börtön árnyékában: a Fidesz-frakció is megszavazta Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését

Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését a parlament 186 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta.

Kiskirály

Ahogy arról beszámoltunk, Polt Péter legfőbb ügyész a múlt héten indítványozta a Fidesz-frakciójában politizáló Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt. A Parlament mai döntése nyomán így már az ügyészség is kihallgathatja a fideszes országgyűlési képviselőjét, aki ellen a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) pénzeinek felhasználása kapcsán folyik a nyomozás. A rendőrségi eljárás során korábban már négy embert helyeztek előzetes letartóztatásba, köztük F. Petra törökszentmiklósi önkormányzati képviselőt, akit később bűnügyi felügyelet alá is helyeztek.

Az ügyet Csányi Tamás jobbikos és Hadházy Ákos független képviselő robbantotta ki tavaly októberben.

A botrány azután vált hogy Nagy Szilárd, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kengyel település polgármestere, egy vádalku keretében a hatóságoknak elárulta, hogy az EU-s pályázatok és az ennek eredményeként érkező uniós pénzek már előre le vannak zsírozva Boldog István választókörzetében. A polgármester elfogadta az ellene felhozott vádakat, s így egyéves felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Korábban úgy fogalmazott, hogy Boldog kiskirályként próbálta irányítani választókerületben az összes polgármestert és rajtunk keresztül a közbeszerzéseket. Közösségi oldalán arra hivatkozott, hogy "hibás" döntéseit "gyakran politikai nyomás hatására" hozta meg.

További részleteket azonban nehéz lesz kideríteni, mert Nagy Szilárd elmondása szerint vallomását államtitokká minősítették és a hatóság személyi védelem alá helyezte.

Az ügy várhatóan a bíróság előtt folytatódik. Ahogy az ismert, a Fidesz egy másik aktív országgyűlési képviselője ellen is komoly vádakat fogalmazott meg az ügyészség, Simonka György pere már el is kezdődött. Amennyiben bármelyikük ügyében is elmarasztaló döntés születik, a választókörzetükben időközi választásokat kell kiírni, kockáztatva ezzel a Fidesz parlamenti kétharmadát.