Több mint 55 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma világszerte

Több mint 55 ezerrel nőtt az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek és több mint 3500-zal a halottak száma az elmúlt 24 órában világszerte. Hétfő este összesen 1 292 56-en fertőződtek meg, a halálesetek száma 70 798, a gyógyultaké pedig 271 013 volt, 18 ezerrel több, mint előző este.

636 fővel nőtt az elmúlt egy napban - a vasárnapi 525 új halálesethez képest - a COVID-19-járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban, amely a járvány helyi kitörése óta elérte a 16 523-at - közölte hétfő esti tájékoztatóján a polgári védelem. Az új fertőzöttek száma mintegy ezerrel kevesebb volt, mint egy nappal korábban. Az elmúlt egy napban 1941 új fertőzöttet diagnosztizáltak a vasárnapi 2972-höz képest.

Franciaországban hétfő estig több mint 93,7 ezer embert fertőzött meg a vírus, és 8087 áldozata van a járványnak.

Spanyolországban már ötödik napja csökken az új típusú koronavírus napi fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak száma.

Az elmúlt egy nap során 4273 új esetet szűrtek ki, vasárnap 6023, szombaton 7026 embernél igazolták a SARS-CoV-2 vírust.

Összesen már 135 032 ember tesztje lett eddig pozitív az elmúlt több mint két hónap alatt. Az elhunytak száma 637-tel emelkedett hétfőn a vasárnapi 674 és a szombati 809 után.

A vírus okozta megbetegedésbe 4273-an haltak bele. A fertőzöttek között 19 ezer egészségügyi dolgozó van, akiknek 20 százaléka már felépült.

Boris Johnson brit miniszterelnök közölte hétfőn, hogy jó hangulatban van és folyamatosan dolgozik a koronavírus okozta betegsége miatt szükségessé vált kórházi kezelése közepette is. Előző este jelentették be, hogy az 55 éves kormányfőt elővigyázatossági megfontolásokból, orvosának tanácsára kórházba szállították, miután betegségének egyes tünetei - így a magas láz - meglehetősen makacsnak bizonyultak.

A hétfőn ismertetett legfrissebb adatok szerint jelentősen tovább csökkent az új típusú koronavírus okozta betegség nagy-britanniai halálos áldozatainak napi száma.

"Németországban még nem lehet kijelölni egy konkrét napot a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások visszavonásának elkezdésére"

- mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben. A kancellár osztrák kollégája, Sebastian Kurz azon hétfői bejelentésével kapcsolatban, hogy április 14-étől megkezdik a korlátozások visszavonását, tájékoztatóján elmondta, hogy Ausztria a járvány egy másik szakaszában tart, az óvintézkedéseket is korábban vezették be, Németországban pedig továbbra is elemezni kell a folyamatokat, és egyelőre csak az biztos, hogy április 19-éig valamennyi korlátozást maradéktalanul be kell tartani.

Németországban több mint 100 ezer igazolt fertőzöttet és 1608 halálesetet, Ausztriában pedig 12 261 fertőzöttet és 220 halálesetet tartanak nyilván.

Belgiumban átlépte a 20 ezret az igazolt fertőzöttek száma, Hollandiában közel 20 ezer, Luxemburgban több mint 2800 koronavírusos beteget tartanak nyilván.

Svédországban, ahol eddig már mintegy négyszáz áldozata van a járványnak, a kormány szélesebb felhatalmazást szeretne kapni három hónapra szólón, hogy a koronavírus-járvány terjedése ellen parlamenti jóváhagyás nélkül joga legyen egyebek közt lezárni repülőtereket, vasúti pályaudvarokat.

Szlovákiában hétfőn bejelentették a koronavírus-járvány okozta két első halálesetet. Egyikük Bajmóc (Bojnice) volt polgármestere, a másik áldozat egy több betegségben szenvedő idősebb nő. A fertőzöttek száma hétfőn 534 volt.

Klaus Iohannis román államfő hétfőn bejelentette: Romániában egy hónappal meghosszabbítják a rendkívüli állapotot, és szükségesnek átta, hogy járvánnyal kapcsolatos kiadások miatt jelentősen növelni kell a költségvetési hiányt. Romániában több mint 4000 a fertőzött, a halálesetek száma 157.

Egészségügyi védőfelszerelést - 100 ezer maszkot és 5000 védőruházatot - adományozott Magyarország Észak-Macedóniának hétfőn, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban tudjon szembeszállni az új típusú koronavírus-járvánnyal - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szkopjéban.



Az Egyesült Államok déli tagállamában, Louisianában a leggyorsabb a járvány miatti fertőzések és az elhalálozások üteme, ahol nem törölték a hagyományos húshagyókeddi fesztivált. Hétfőig 13 ezren fertőződtek meg és 477-en haltak meg. Országosan a közel 340 ezer a fertőzöttek és több mint 9600 a halálesetek száma.

Szükségállapotot vezetnek be Tokióban és 6 másik japán prefektúrában a megfékezése érdekében, két szingapúri kollégiumban karanténba helyeztek húszezer vendégmunkást, tömeges fertőzésektől tartanak.

(Az MTI összeállítása)