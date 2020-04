A járvány idején is levonják a fizetések egy részét a végrehajtók

A bérek 33, de akár 50 százalékát is levonhatják a gazdasági válság idején is a végrehajtók - írja a 24.hu.

Az utóbbi hetekben több mint százezer ember vesztette el munkáját. Ezek között akadnak többen is olyanok, akiktől végrehajtók vonják el a munkabér egy részét. Ráadásul, akik albérletben is élnek, tulajdonképpen a fizetésképtelenség felé haladnak.

Bár a kormányzati kommunikáció szerint a kormány felfüggesztette a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat, a végrehajtók továbbra is levonják az adósok fizetésének egy részét. A veszélyhelyzet idején kiadott rendeletben egyáltalán nem szerepel az, hogy a végrehajtásokat felfüggesztették volna.

A folyamatban lévő végrehajtások esetében a fizetések 33, indokolt esetben 50 százalékos levonását továbbra is foganatosítják a végrehajtók.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, Schadl György a 24-nek tételesen elmondta:

Felfüggesztették az összes kilakoltatást, így az önkényes lakásfoglalókkal szemben sem léphetnek fel a végrehajtók.

Új árverést nem tűzhetnek ki a végrehajtók abban az esetben, ha a lakóingatlanról van szó, amelynek tulajdonosa természetes személy. Ugyanakkor az ingatlanra be lehet jegyezni a végrehajtási jogot.

A már futó végrehajtások esetében a fizetések 33, indokolt esetben 50 százalékos levonását továbbra is végrehajtják.

Hatósági átutalási megbízással (inkasszóval) továbbra is terhelhetik az adós bankszámláját, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg esetében korlátlanul levonható az adós pénze a számláról.

Az adós gépjárművét lefoglalhatja a végrehajtó (ez általában papíron történik meg, az autó az adósnál marad), de a járművet nem vonathatja ki a forgalomból.

Az új eljárások megindításokhoz szükséges fizetési meghagyásokat végrehajtó útján nem lehet kézbesíteni.

Helyszíni foglalásokat nem lehet foganatosítani, így például az ingó vagyontárgyak jegyzőkönyvbe vételére sincs lehetőség.

Semmilyen meghatározott cselekményt nem végezhetnek, kivéve nagyon indokolt esetben a gyermekek átadását.

Minden frissen induló végrehajtási eljárást azzal kell kezdeni, hogy részletfizetést kell felajánlani az adósoknak.

A Jobbik országgyűlési képviselője, Z. Kárpát Dániel a múlt heti közleményében arra kérte a kormányt, hogy a végrehajtások olyan típusai esetében is a moratórium haladéktalan elrendelését követeli, mikor a kisnyugdíjakat vagy legalacsonyabb kereseteket letiltásokkal sújtanák. A képviselő szerint hiába rendelték el a Jobbik javaslatai nyomán a törlesztési moratóriumot, az nagyon sok ember esetében semmiféle könnyebbséget nem hozott.

Hozzátette, semmi sem zárja ki azt sem, hogy a kisnyugdíjakat vagy a legalacsonyabb kereseteket is 33, illetve 50 százalékos tiltásokkal sújtsák. Utóbbi kategória esetében ez a korábbinál is súlyosabb helyzetet okozhat, hiszen a kisebb fizetésűeknél egyáltalán nem biztos, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben meg tudják tartani az állásukat, vagy a szert tudnak tenni akkora keresetre, mint korábban. A nyugdíj, mint sok esetben az egyetlen bevételi forrás Magyarországon, egyáltalán nem bírja el, hogy még levonásokkal is sújtsák.