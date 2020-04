Jobbik: a munkavállalók bérének 80 százalékát kell garantálni

Fékezett habzású gazdasági csomagnak nevezte Z. Kárpát Dániel a kormány munkahelyvédelmi elképzelését. A Jobbik országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján felidézte, hogy a Jobbik már két éve megosztotta a közvéleménnyel az ellenzéki párt Magyar Munkahelyvédelmi Alapnak nevezett javaslatát. Ez az alap átlátható módon segítene minden olyan honfitársunknak, akiknek a fizetése és a munkahelye önhibáján kívül veszélybe került, a javaslat a korábbi bér 80 százalékát garantálná.

Z. Kárpát Dániel szerint Orbán Viktor és a kormány tagjai úgy jelentették be akciótervüket, hogy közben nem gondoltak azokra, akik már elvesztették a munkahelyüket, nem gondoltak azokra akik az otthonukba kényszerültek, hiszen a korábbi munkájuk például vendéglátósként, idegenvezetőként, nyelvtanárként, egész egyszerűen ellehetetlenült.

Hat hónapig juttatná a segítséget a Jobbik

A Jobbik szerint azokra is figyelni kell, akinek még megvan a munkahelyük, ezért a párt alelnöke azt javasolja, hogy az ő esetükben is a korábban igazolt munkabér 80 százalékát garantálják a Munkahelyvédelmi Alap által a következő hat hónapban, szemben a kormány mindössze három hónaposra tervezett előterjesztésével.

Az ellenzéki képviselő hangsúlyozta, fontos, hogy a Munkahelyvédelmi Alap több lábon álljon. Egyrészt a költségvetés befizetéseire kell, hogy számíthasson, de ehhez le kellene állítani a számtalan kormányzati kirakatberuházást, értelmetlen piramisépítést és ezeknek a költségvetését át kellene csoportosítani a Jobbik által korábban javasolt Munkahelyvédelmi Alapba. Másrészt - hívta fel a figyelmet - valódi közteherviselésre lenne végre szükség.

"A multik, a bankok, a kiemelkedően teljesítő, de eleget csak ritkán adózó hálózatok tagjai, igenis befizethetnének ebbe az alapba és a nemzetközi forrásokat is a Munkahelyvédelmi Alapba kell átirányítani"

- mondta Z. Kárpát Dániel.

A Jobbik politikusa természetesnek nevezte, hogy a pártok támogatásának 50 százalékát is a védekezésre fordítják, de ezzel együtt látja a kormányzati javaslat mögött meghúzódó politikai szándékot is. Ugyanis vérlázítónak tartja, hogy a bankrendszer az utolsó mért évben több mint 600 milliárd forint rekord profitot könyvelt el, ezért úgy vélte, nem lehet gond a pénzintézeteknek, valamint a multicégeknek sem, hogy az adózatlan ezermilliárdos hasznukból néhány tízmilliárdot a védekezésre, a munkahelyek megtartására fordítsanak.

Z. Kárpát Dániel szólt azokról is, akiket a továbbra is folytatódó végrehajtási letiltások terhelnek. A Jobbik ismét javasolja, hogy a letiltások esetén is moratóriumot rendeljenek el, legalább az év végéig.

"Nem szeretnénk olyan hírekről értesülni, hogy magyar kisnyugdíjas vagy alacsony fizetésű munkavállaló arról kell panaszkodjon, hogy ebben a nehéz helyzetben az ilyen letiltások még jobban nehezítik az ő életét"

Az ellenzéki képviselő szerint a Munkahelyvédelmi Alap megfelelő működéséhez feltétlenül szükség lenne a kormányzati kommunikációra szánt százmilliárdokra, a közmédiára költött teljesen értelmetlen tízmilliárdokra és a kormányzati holdudvarhoz tartozó személyek, közszereplők milliárdjaira.

Z. Kárpát Dániel úgy látja, ha már a kormány a Jobbik egy régebbi javaslatát vette át forrásmegjelölés nélkül, akkor vegyék át jól és ne azt a kilúgozott, fékezett habzású gazdasági tervet terjesszék elő, amely sokkal kevesebb bajba jutottnak nyújat segítséget.