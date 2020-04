Már több mint 7000 az elhunytak száma New York államban

New York államban már több mint 7000 az új típusú koronavírus-fertőzés halottainak száma - közölte Andrew Cuomo, az állam kormányzója a szokásos napi sajtótájékoztatóján.

Cuomo úgy fogalmazott:

"fájdalmas és szívszorító" látni, hogy milyen sokan vesztik életüket az új típusú koronavírus miatt.

A kormányzó megismételte, hogy ez a járvány már jóval több áldozatot követelt, mint a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrormerényletek.

"Most nem volt robbanás, de csöndes robbanás igen, amely ugyanúgy találomra végighasított a társadalmon"

- mondta.

Hozzátette: szerdán a vírus kiváltotta Covid-19 betegségben legkevesebb 799 ember vesztette életét az államban. A járvány kezdete óta New Yorkban több mint hétezer ember halt meg.

Tájékoztatott arról is, hogy jelenleg mintegy 18 ezer beteget ápolnak az állam kórházaiban, a legtöbbet New York városában. Az intenzív osztályokon ápoltak száma azonban, mint mondta, csökkenőben van. Ezt "jó jelnek" tartotta, mint ahogyan azt is, hogy meglátása szerint a járvány görbéje valamelyest laposabbá vált. Bár - tette hozzá - nem szabad enyhíteni a társadalmi elkülönülés gyakorlatán. "Nem engedhetjük el magunkat" - jelentette ki.

A kormányzó nem reagált a The New York Times című lapban megjelent éles kritikákra, amelyek szerint mind ő, mind Bill de Blasio, New York város polgármestere későn és rosszul reagált az államban március elsején kitört járványra. Az újság szerint a kormányzó és a polgármester is azonnali lépéseket ígért, csakhogy ezeket a lépéseket soha nem tette meg. A lap egy 39 éves nő esetét hozta fel, aki a katari Dohából tért vissza New Yorkba, és a vírustesztje pozitív lett. Nem történtek meg azonban a szükséges intézkedések, sem a fertőződött nő elkülönítésére, sem a vele kapcsolatba kerültek felkutatására.

A sajtókonferencián Cuomo munkatársa, Melissa DeRosa arról tájékoztatott, hogy

az államban az elmúlt három hétben mintegy 810 ezren folyamodtak munkanélküli segélyért.

Anthony Fauci, a járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedéseket összehangoló munkacsoport tagja, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója csütörtökön a CBS televíziónak azt nyilatkozta: a kijárási korlátozásokat ugyan fent kell tartani, de az Egyesült Államok egyes vidékein a nyáron valószínűleg már feloldhatók ezek a korlátozások.

Közben a Guamnál állomásozó Theodore Roosevelt repülőgéphordozó hajón elvégezték a vírusteszteket, és kiderült, hogy a legénység több mint 400 tagja fertőződött az új típusú koronavírussal. Ez az a hajó, amelynek kapitánya, Brett Crozier levelet írt a feletteseinek és segítségüket kérte a legénység kimenekítéséhez. A levél megjelent a San Francisco Chronicle című lapban, és ezt követően Crozier-t felmentették. Az ügy miatt azonban a héten le kellett mondania Thomas Modlynak, a haditengerészet vezetőjének, mert "ostobának" nevezte a kapitányt.

New Jersey után Chicagóban is megteltek a halottasházak. A városban beszereztek 14 hűtőtrélert, amelyet a kórházak mellé állítanak be, és átalakítottak egy óriási, hűtött raktárt halottasházzá, ahol egyszerre kétezer holttestet tudnak elhelyezni.

Sajtóinformációk szerint Donald Trump amerikai elnök újabb munkacsoportot kíván létrehozni, amely kizárólag a járvány okozta gazdasági visszaeséssel foglalkozik majd.

Jerome Powell, az Egyesült Államokban a központi bank szerepét betöltő szövetségi tartalékrendszer (Fed) vezetője gyors gazdasági talpra állásra számít. A Fed elnöke erről a Brookings Intézet videókonferenciáján beszélt csütörtökön. Hangsúlyozta azonban, hogy a gazdaság újraindításának megkezdése attól függ, hogy a koronavírus-járvány mikor lanyhul.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház csütörtök déli adatai szerint az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.

(MTI nyomán)