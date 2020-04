A koronavírus miatt 117 millió gyermek kanyaró elleni oltása maradhat el

Az új koronavírus miatt bevezetett társadalmi távolságtartás és az egészségügyi dolgozók túlterheltsége következtében elképzelhető, hogy akár 117 millió gyerek nem kapja meg időben a kanyaró elleni oltást a világon - figyelmeztettek kedden ENSZ-szervezetek.

A kanyaró elleni oltókampányt már 24 országban elhalasztották, és ez máshol is várható. 37 országban kerülnek veszélybe a gyerekek, akiknek most meg kellene kapni a kanyaró elleni oltóanyagot - állapítja meg Londonban kiadott jelentésében a Kanyaró és Rubeola Kezdeményezés, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) és több más szervezet alapított.

"Ha valamely országban az új koronavírus terjedése miatt maradna el a kanyaró elleni szervezett oltás, akkor arra kérjük az ország vezetőit, hogy tartsák számon az időben be nem oltott gyerekeket, és mihamarabb pótolják az oltást elsősorban a veszélynek leginkább kitettek esetében. Az immunizáció - és ezen belül a kanyaró elleni oltás - legalább annyira fontos az életmentésben, mint a Covid-19 betegség elleni küzdelem. Az emberiséget szintén fenyegető kanyarójárványok kitörése most egy alattomos veszély"

- olvasható a szervezet közleményében.

A kanyaró 2018-ban csaknem 10 millió embert fertőzött meg a világon, és 140 ezer halálát okozta, főleg gyerekekét a WHO tavaly decemberben kiadott adatai szerint.