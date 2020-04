Orbán Viktor: mindenkinek lesz helye, aki megbetegedett

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap az ajkai Magyar Imre Kórházban tartott ellenőrzést, amelyről a saját közösségi oldalán videó-beszámolót közölt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A koronavírusos betegek ellátására kijelölt ún. járványkórházban a miniszterelnök végigjárta az intézmény teljes betegútját, a belépő zsilipeléstől az intenzív részlegig. A kórházban "békeidőben" 6 intenzív ágy működik, de az elmúlt hetekben az intézmény vezetése sikeresen kiépítette a kapacitásokat akár 86 intenzív ellátást igénylő beteg egyidejű elhelyezésére, amit számára a veszélyhelyzeti tervben előírtak.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy

a szakemberek szerint május 3-ára fut fel a csúcsra a járvány Magyarországon.

Szerinte addigra meglesz az országban az 5000 lélegeztetőgép, ami már nagyjából biztonságos, de ez eléri majd a 8000-et is, ami pedig elég lesz, akármi történik, "az háború idejére is elég lenne".

A miniszterelnök nem bírta ki, hogy ne tegyen megjegyzést, a Karácsony Gergely által vezetett fővárosi önkormányzatra. Véleménye szerint ugyanis figyelmeztető jel, hogy az összes Magyarországon regisztrált koronavírusos beteg egyhetede a Fővárosi Önkormányzat idősotthonából került elő.

Emlékeztetett: szerte az országban 1100 idősotthon van, és arra is készülni kell, ha a betegség mindenhol felüti a fejét. A kórházi ágyak felszabadítása ma még csak egy főpróba, a legrosszabb lehetőség főpróbája - mondta a bejáráson a miniszterelnök, hozzátéve: ha a legrosszabb következne be, a magyar kórházaknak akkor is biztosítaniuk kell az ellátást minden koronavírusos beteg számára.

"Mindenki nyugodtan aludhat, mindenkinek, aki beteg lett, lesz helye"

- fogalmazott a miniszterelnök.