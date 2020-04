Koronavírus: 116 fertőzött, 14 elhunyt és 95 gyógyult egy nap alatt

Csaknem száz fővel több gyógyult beteget jelentett a koronavírus tájékoztatási honlapja csütörtök reggel, mint egy nappal korábban,

a felépültek száma számuk a szerdai 295-ről 390-re nőtt.

Ugyanakkor az elhunytak száma 14-gyel nőtt, így 239-re emelkedett. a legfiatalabb 64, a legidősebb 99 éves volt. Mindnyájan szenvedtek valamilyen krónikus alapbetegségben.

A fertőzöttek száma 116-tal emelkedett, így már 2284 beteget tartanak nyilván. A hatósági karanténban levők száma 107-tel csökkent, azaz 10 942 személy van ilyen jellegű intézkedés alatt. A mintavételek száma szerdán 2688 volt, azaz összességében 55 390 tesztet végeztek el.

A kórházban ápoltak száma a szerdai 825 után csütörtök reggel 850-re emelkedett, és kettővel csökkent a lélegeztetőgépen levők száma is, így számuk 61-re rúg.

A szokásos szöveg természetesen most is olvasható a napi tájékoztatásban:

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérjük a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására.